«Гасить деньгами». Жены мобилизованных — одна из главных проблем предстоящих президентских выборов 

В администрации президента считают, что жены мобилизованных — одна из главных проблем выборов президента, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти сообщает «Верстка».

Так, по данным издания, региональным чиновникам рекомендовали «гасить деньгами» протесты родственников мобилизованных. Также Кремль просит «приложить все усилия» к тому, чтобы семьи мобилизованных получали все выплаты «максимально быстро».

«Во-первых, если все проблемы явно решить не получается, то заплатить всем по максимуму денег. Если это не поможет, то обещать разобраться, написать письма в Минобороны. При этом надо максимально разделять недовольных по частным вопросам — кому-то нужен муж, кому-то деньги, кому-то просто чтобы выслушали. Поэтому есть и в‑третьих — к хороводу вокруг мобилизованных надо максимально подключать фонды поддержки», — пересказал изданию рекомендации один из региональных чиновников.

Ранее на этой неделе о том, что жены мобилизованных — одна из основных проблем выборов, а их настроения — информационные риски, писал «Коммерсантъ». Источники издания близкие к внутриполитическому блоку администрации президента, рассказали, что регионам советовали быть с ними в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решать. В свою очередь, в очередном рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг» отмечается, что стратегические решения по войне в Украине могут быть приняты как раз после президентских выборов.

Жены и родственницы мобилизованных требует вернуть мужчин с фронта после года службы. Они пытались провести митинги в нескольких российских городах. Однако местные власти им в этом отказали. Так, произошло в Москве, Красноярске и Челябинске. А, например, администрация Петербурга заявила, что акцию невозможно провести из-за якобы действующих коронавирусных ограничений.

При этом к нескольким женщинам из Кемеровской области и Красноярского края, которые состояли в чатах, где обсуждалось возвращение военнослужащих с фронта, приходили силовики. Полицейские предупреждали о штрафах за несанкционированные акции, а у некоторых даже проверили переписки в телеграме.

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