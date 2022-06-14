Хроника войны с Украиной. День 111

Минобороны Украины подтвердило, что российские военные взяли под контроль центр Северодонецка. Глава Луганской области обвинил россиян в разрушении домов до основания в ходе штурма города.

15:46

Число пострадавших при обстреле села Займище в Клинцах увеличилось до шести человек, рассказал глава Брянской области Александр Богомаз. Около 50 домов повреждены, добавил губернатор.

Клинцы находятся в 50 километрах от границы с Украиной.

15:42

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток Чингиза Мустафина и Антона Мальгаждарова за акцию у здания Минобороны в День России, сообщает «ОВД-Инфо».

12 июня активисты вывесили баннер с российским флагом и надписью «Сегодня не мой день».

Наказание назначили по административным делам о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

15:02

Глава Львовской области Максим Козицкий рассказал, что украинские силы ПВО сбили российскую ракету над городом Золочев.

Обломки ракеты упали на кирпичный завод. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

14:47

Минобороны России пообещало открыть 15 июня гуманитарный коридор с химкомбината «Азот» в Северодонецке для мирных жителей в северном направлении — в город Сватово, который находится под контролем самопровозглашенной ЛНР.

Коридор будет открыт с 8:00 до 20:00.

При этом украинские власти просили открыть коридор для эвакуации в районы, подконтрольные Украине. Российское Минобороны утверждает, что это невозможно из-за подрыва последнего моста через реку Северский Донец 13 июня.

12:41

В Запорожской области прошел новый обмен телами погибших, в ходе которого Украине вернули тела 64 военных с «Азовстали», сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

12:20

В Днепропетровской области вчера под обстрелом погибла женщина, рассказал глава региона Валентин Резниченко.

Ее тело нашли только сегодня утром возле дачного дома в Зеленодольской общине.

Резниченко уточнил, что это уже третий за неделю погибший от обстрелов российских военных.

11:54

Наталья Поклонская сообщила, что ее назначили советником генпрокурора России Игоря Краснова.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала она в телеграм-канале.

Вчера президент России Владимир Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.

Поклонская до аннексии Крыма работала в украинской прокуратуре. В 2014 году российские власти назначили ее прокурором полуострова, а позднее она стала депутатом Госдумы. В апреле 2022 года Поклонская назвала войну в Украине большой трагедией, а букву Z символом горя.

10:43

Представитель милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в Северодонецке на заводе «Азот» находятся от 300 до 500 мирных жителей.

«Состояние у них крайне сложное, поскольку город уже давно находится в активной фазе боевых действий. Снабжение в городе отсутствует», — сказал Марочко в эфире «России 24».

Украинские власти сейчас ведут переговоры об эвакуации этих людей в подконтрольные им регионы. При этом Марочко настаивает, что мирные жители «находятся в заложниках» у украинской стороны, поскольку все мосты в городе взорваны и, по его мнению, эвакуировать гражданских в подконтрольные Украине районы в этом случае нельзя.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай также рассказал, что на предприятии укрываются от обстрелов около 500 мирных жителей. Сегодня Гайдай обвинил российских военных в новом обстреле «Азота».

10:00

В Харьковской области в поселке Печенеги под обстрелом погибла 35-летняя женщина, ее трехмесячный ребенок был ранен, рассказал глава региона Олег Синегубов.

В селе Малиновка ранения получили 11-летний мальчик и 17-летняя девушка. В селе Завгородное и поселке Жуковский — по одному раненому за прошедшие сутки.

9:49

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что село Займище в Клинцах обстреляли. Село находится в 50 километрах от границы с Украиной.

«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — сказано в сообщении губернатора. Других деталей он не привел.

Об обстреле воинской части в сообщении Богомаза ничего не говорится.

9:44

Телеграм-канал «Подслушано Клинцы» сообщил о взрыве в городе в Брянской области, который находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Без указания источника информации канал утверждает, что над местной воинской частью несколько минут кружил вертолет, который затем нанес по части два удара. В другом сообщении приводится рассказ подписчика, который говорит, что видел взлет ракеты с территории Украины.

Власти региона пока не комментировали информацию о взрыве в Клинцах.

В «Подслушано Клинцах» пишут, что сейчас в некоторых районах города нет воды и электричества. Над городом летают вертолеты.

8:56

В Днепропетровской области российские военные обстреляли Кроворожский и Синельниковский районы, рассказал глава региона Валентин Резниченко.

Он утверждает, что районы обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган».

По предварительным данным, пострадавших нет, но в Покровской общине Синельниковского района повреждены дома.

8:47

Глава Луганской области Сергей Гайдай обвинил российских военных в том, что в ходе боев за Северодонецк они разрушают до основания многоэтажки и объекты промышленности.

По его словам, вновь были обстреляны предприятия «Азот» и «Стеклопластик». Также разрушены мост и помещения Госслужбы чрезвычайных ситуаций, а под обстрелами оказались ближайшие поселки Синецкий и Павлоград.

«Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться, — пишет Гайдай. — Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента».

Из-за продолжающихся обстрелов дома разрушены в Лисичанске, Врубовке, Тошковке и Горском.

Из Новодружеска в другой регион госпитализирована раненая женщина.

Итоги 110-го дня войны

В Минобороны Украины признали, что российские военные взяли под контроль центр Северодонецка в Луганской области.

Глава Нацполиции Украины рассказал, что сотрудники ведомства расследуют гибель более 12 тысяч украинцев. Более 1 500 убитых — мирные жители Киевской области. Еще около 1 200 тел до сих пор не опознали.

Amnesty International зафиксировала семь ударов со стороны российских военных с применением кассетных бомб в разных районах Харькова. Всего правозащитники насчитали 28 неизбирательных ударов российской армии по городу.

С начала войны Россия заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива за первые дни войны в Украине. Из них около 57 миллиардов заплатили страны Евросоюза.

Фото на обложке: Celestino Arce / NurPhoto / Shutterstock / Vida Press