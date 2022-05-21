Почему 21 мая — день траура для черкесов?

В Кабардино-Балкарии, Адыгее и Карачаево-Черкесии 21 мая официально считается Днем памяти черкесов — жертв геноцида в годы Кавказской войны. «Холод» рассказывает, как российская армия уничтожала адыгские села во время той войны и почему в Кабардино-Балкарии не будет траурного шествия в этом году.

В этот день Российская империя праздновала победу в Русско-Кавказской войне. Для черкесов она стала трагедией

21 мая 1864 года закончилась Кавказская война, которую черкесы называют Русско-Кавказской. Тогда в селении Кбаадэ (там сейчас горнолыжный курорт Красная Поляна) прошел торжественный молебен и парад русских войск в честь победы над горскими народами.

В школьных учебниках истории началом Кавказской войны считают 1817 год, когда русские войска начали активные действия против горцев по плану генерала Алексея Ермолова. Власти Кабардино-Балкарии считают, что война продолжалась 101 год — с 1763 года. Тогда Российская империя построила крепость Моздок на территории Малой Кабарды: местный князь Кургоко Канчокин, принявший христианство и получивший за это «денежные выгоды», уступил России свою землю. Это возмутило других черкесских правителей.

«Дело в том, что черкесские крепостные начали сбегать от князей и дворян в Моздокскую крепость. Люди переходили под российское подданство и принимали христианство. Российская империя отказывалась их выдавать, и черкесские помещики стали враждебно относиться к русскому населению. Началось противостояние: с одной стороны — русские и те, кто перешел к ним; с другой — черкесы и зависимые от них абазины и карачаевцы. В основном это была война мусульман с христианами», — рассказывает «Холоду» доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов.

Во время войны, особенно на ее заключительном этапе (в 1860-1864 годах), русские войска использовали тактику «выжженной земли». Они уничтожали аулы, сжигали посевы и угоняли скот, чтобы вынудить черкесов покинуть горы и уйти на равнину. Оставшись без жилья и еды, огромное количество переселенцев умирало от голода и эпидемий тифа и оспы.

В начале 1990-х Верховный совет Кабардино-Балкарской ССР назвал геноцидом массовое истребление адыгов (черкесов) и их депортацию с исторической родины во время этой войны. «Большая часть адыгского этноса, в том числе свыше 90% населения Кабарды, была физически уничтожена, более 500 тысяч адыгов насильственно изгнано царским самодержавием в Османскую империю», — говорится в постановлении совета.

Черкесами называют несколько народов. Большая часть из них живет за пределами России

Черкесы — это русское название адыгских народов. К ним относятся кабардинцы, адыгейцы, черкесы Карачаево-Черкесии и шапсуги, которые живут в Краснодарском крае. У адыгов два литературных языка: кабардино-черкесский и адыгейский. До Русско-Кавказской войны они проживали на землях Северо-Западного и Центрального Кавказа: от Таманского полуострова на западе до реки Терек на востоке.

«В XIX веке насчитывалось более полутора десятков адыгских племен. Из них примерно десяток сохранился до наших дней: племенное деление уже не очень актуально, но люди помнят, кем были их предки», — говорит Арутюнов.

В наши дни адыги живут в шести регионах России, не считая Москвы, и в основном исповедуют ислам. Кабардинцы составляют примерно половину жителей Кабардино-Балкарии; в Северной Осетии и Ставропольском крае есть группа моздокских кабардинцев, многие из которых — христиане. Четверть населения Адыгеи — адыгейцы, многие адыгейцы также живут в Краснодарском крае. Там же, в районе Сочи и Туапсе, живут шапсуги, которые до Русско-Кавказской войны были одним из крупнейших адыгских племен. Черкесы составляют десятую часть населения Карачаево-Черкесии.

По данным исследовательской инициативы Joshua Project, которая собирает информацию о народах с наименьшим количеством христиан, всего в мире насчитывается более 2,6 миллионов адыгов. Из-за того, что Российская империя выселила черкесов с исторической родины, около 70% из них живут за рубежом. Самая большая диаспора — более 1,5 миллиона человек — находится в Турции.

21 мая черкесы вспоминают не только жертв войны, но и депортацию в Османскую империю. Множество переселенцев погибло из-за голода и болезней

К 1860 году Кавказская армия Российской империи захватила Чечню и Кабарду и решила окончательно разобраться с западными черкесами. Военачальники поддержали план генерала Николая Евдокимова: горцев заставляли переселяться на равнинные земли Кубани — теперь это территория Адыгеи и частично Краснодарского края, говорит Сергей Арутюнов. Тех, кто отказывался это делать, сгоняли на берег Черного моря и высылали в Османскую империю.

Историк Амиран Урушадзе в книге «Кавказская война. Семь историй» приводит отрывок из мемуаров генерал-майора Михаила Венюкова. Русский командир так описывает выселение горцев: «Март месяц был роковым для абадзехов (одно из адыгских племен. — Прим. «Холода») правого берега Белой, то есть тех самых друзей, у которых мы в январе и феврале покупали сено и кур. Отряд двинулся в горы по едва проложенным лесным тропинкам, чтобы жечь аулы. <...> За исключением, кажется, одного значительного аула, которого население предпочло сдаться и перейти в равнинную полосу, отведенную для покорных горцев, мы везде находили жилища покинутыми и жгли их дотла. Думаю, что в три дня похода мы сожгли аулов семьдесят, впрочем, преимущественно небольших, так что совокупное их население едва ли превосходило тысяч пять душ».

Всего за последние четыре года войны русские войска уничтожили не менее 500 черкесских аулов. «Мы имели возможность вблизи видеть поражающую нищету этого несчастного народа; ежедневно мы встречаем новые партии горцев, выселявшихся в земли, еще не занятые войсками, и последние дожди и наводнения погубили большое число этих переселенцев, мы беспрестанно встречали на пути нашем трупы. Голод был страшный, много несчастных погибло от него. Иногда нас принимали в аулах, но мы бежали оттуда, боясь заразиться болезнями, которые уничтожали население целых аулов», — вспоминал французский военный советник Александр Фонвилль, который участвовал в войне на стороне черкесов.

Тысячи людей месяцами ждали кораблей в Турцию и умирали на берегу Черного моря. «Позднее, ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к существованию и свирепствовавшие между ними эпидемии тифа и оспы делали положение их отчаянным», — писал кавказовед Адольф Берже в работе «Выселение горцев с Кавказа». Многие из тех, кому удавалось дождаться отправки, погибали в пути. На лодки, рассчитанные на 50-60 человек, забирались 300-400 переселенцев: люди умирали в давке, а самые перегруженные суда затонули.

Черкес Нури, офицер турецкой армии, вспоминал: «Нас швыряли, как собак, в парусные лодки; задыхаясь, голодные, оборванные, больные, мы ждали смерть как лучшее для нашей судьбы, ничто не принималось в расчет: ни глубокая старость, ни болезни, ни беременность! Все деньги, которые ассигновало ваше (русское) правительство на поддержку переселенцев, все они уходили куда-то, но куда? Мы их не видели, с нами обращались как со скотом, нас валили на общие койки сотнями, не разбирая, кто здоров, кто болен, и выбрасывали на ближайший турецкий берег. Многие из нас умерли, остальные приткнулись, где попало».

Обычно 21 мая в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Карачаево-Черкесии проходят траурные акции. В этом году Карачаево-Черкесия не проводит шествие из-за войны с Украиной

В 1990-е годы 21 мая официально объявили траурным и нерабочим днем в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Обычно в этих республиках, а также в Турции и других странах, где живут большие черкесские диаспоры, проходят траурные акции. Черкесы выходят на митинги и шествия и возлагают цветы к памятникам, посвященным жертвам войны.

В этом году власти Кабардино-Балкарии не согласовали траурное шествие: его организаторы просрочили подачу уведомления. При этом, по словам активистов, руководитель администрации главы республики предупреждал их на встрече, что акцию не согласуют в любом случае. Пока идет война в Украине, Кабардино-Балкарии должна «демонстрировать полную солидарность и не напоминать Москве про неудобные для нее страницы истории», процитировали чиновника активисты.