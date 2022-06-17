Хроника войны с Украиной. День 114

Ежедневно до тысячи украинских военных погибают и получают ранения, сообщил р уководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

10:59

Эвакуация изкомбината «Азот» в Северодонецке невозможна из-за постоянных обстрелов и боев, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, там находятся 568 человек, среди них есть 38 детей. Это люди, отказавшиеся от эвакуации из города.

Гайдай при этом отмечает, что с городом Северодонецк есть связь, он не заблокирован.

9:41

Из-за ракетного удара по городу Николаев погиб один человек, рассказал глава областной администрации Виталий Ким.

Еще шесть человек пострадали, среди них есть один ребенок. Повреждены четыре многоэтажных дома.

9:27

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле села Гордеевка.

По его словам, минометный обстрел произошел около пяти утра, пострадавших и значительных повреждений нет.

Итоги 113-го дня войны

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сказал, что ежедневно в украинской армии погибают и получают ранения до 1000 человек.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что обмен или помилование двух приговоренных к смертной казни британцев пока не обсуждается.

Сенаторы и депутаты от «Единой России » предложили наделить статусом ветеранов боевых действий «гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции ».

Жительница города Называевска Омской области Нина опознала своего сына-срочника на видео, где предположительно украинские военные допрашивают российских пленных и стреляют им по ногам.

Фото на обложке: S​ofia Bobok / Anadolu Agency / ddp / Vida Press