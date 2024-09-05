Недержание, грудное молоко из подмышек и разрыв клитора

Беременность вызывает множество изменений в теле женщины. Некоторые из них могут показаться странными или даже пугающими, например, грудное молоко может пойти из подмышек. «Холод» рассказывает, что происходит с организмом женщины и плода во время беременности и родов.

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Во время беременности

Матка увеличивается до размера арбуза

Матка расположена в малом тазу между мочевым пузырем и прямой кишкой. У небеременной женщины ее размеры сравнимы с лимоном: восемь сантиметров в длину и пять в ширину, а объем 80–200 миллилитров.

Во время беременности матка увеличивается до 40 сантиметров в высоту и 30 в ширину, а ее объем может достигать 4,5 литров. Это сопоставимо с размером арбуза.

Сердце работает намного интенсивнее

Объем крови в организме беременной женщины возрастает на 30–50%. Чтобы справиться с кровотоком, сердце работает интенсивнее до родов. Через шесть-восемь недель после рождения ребенка объем крови нормализуется, а сердце возвращается к обычному ритму.

Происходят гормональные изменения

Эстроген обеспечивает развитие плаценты и плода, а также готовит матку и молочные железы к родам и кормлению, улучшает кровоток и регулирует другие важные гормоны. Его уровень резко возрастает — за время беременности организм вырабатывает его больше, чем за всю остальную жизнь.

Например, во время овуляции тело женщины производит до 1300 пмоль/л эстрадиола, а во время беременности уровень гормона значительно повышается и может достигать 50000 пмоль/л в третьем триместре.

Грудное молоко может пойти из подмышек

Приблизительно у 2–6% женщин во время лактации грудное молоко может выделяться из подмышек. Причина — добавочная молочная железа в этой области, активирующаяся при беременности и лактации.

Обычно это безвредно и не требует лечения. Однако при дискомфорте или боли следует проконсультироваться с врачом.

Мышцы живота расходятся

Диастаз — частое явление у беременных и рожавших женщин. Это расхождение прямых мышц живота из-за сильного растяжения. Результат — выпирающий живот, который может сохраняться месяцами или даже годами после родов.

Цвет половых органов меняется

Вульва может временно изменить цвет, став синеватой или фиолетовой. Это связано с усиленным кровоснабжением области малого таза.

Лицо может частично парализовать

Беременность может привести к параличу Белла — состоянию, при котором немеет половина лица. Предполагается, что это связано с гормональными изменениями и отеком тканей. Паралич проходит в течение нескольких недель или месяцев, а физиотерапия и упражнения ускоряют восстановление.

Может временно появиться диабет

Гестационный диабет — это временное повышение уровня сахара в крови. Он возникает из-за того, что организм не вырабатывает достаточно инсулина, или из-за гормональных изменений, которые снижают чувствительность клеток организма к инсулину.

Хотя это состояние может развиться в любой момент беременности, чаще всего оно проявляется во втором или третьем триместре. После родов гестационный диабет обычно проходит сам, но все же требуется наблюдение врача.

Изменяется размер стоп

Во время беременности у некоторых женщин увеличиваются стопы, иногда на целый размер. Причина — гормональные сдвиги и повышенная нагрузка на стопы из-за роста живота и набора веса. Это изменение может сохраниться и после родов.

Обостряется обоняние

Беременность часто обостряет обоняние. Женщина может улавливать запахи, незаметные для окружающих, включая запахи собственного тела. Это временное явление, которое может быть связано с гормональными изменениями.

Вырастает риск перелома костей и позвоночника

Риск переломов возрастает при остеопорозе, который может развиться во время беременности и сразу после родов, хотя это очень редкое явление. Чаще всего страдает позвоночник, реже — бедренные кости. Пока причины возникновения остеопороза у беременных женщин неизвестны.

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После родов

Разрыв клитора

Может возникнуть при сильном давлении и растяжении тканей во время родов. Последствия — боль, кровотечение, снижение чувствительности и риск инфекции. Лечение обычно включает хирургическое вмешательство и послеоперационный уход. Однако чувствительность может восстановиться не полностью.

Недержание

От 15 до 45% женщин после родов сталкиваются с недержанием мочи, которое может сохраняться длительное время. Это связано с ослаблением мышц тазового дна.

Вагинальный свищ

В редких случаях после родов у женщины может образоваться отверстие между прямой кишкой и влагалищем. Оно позволяет кишечному содержимому проникать в половые пути, вызывая выделения, запах и инфекции. Лечится хирургическим путем.

Лохии

Это выделения из матки после родов, которые содержат кровь, слизь и остатки слизистой оболочки матки. Они могут продолжаться до восьми недель. Их возникновение нормально, но если они продолжительные или обильные, нужно наблюдение врача, чтобы выявить возможные осложнения.

Факты о плоде

Испражнение плода внутри матки

Меконий — первый стул новорожденного, состоящий из веществ, проглоченных в утробе. Обычно он выделяется после рождения, но из-за недостатка кислорода, плацентарной недостаточности или инфекции может произойти внутриутробно.

Это может вызвать синдром аспирации мекония — ребенок вдыхает эти массы, что вызывает у него проблемы с дыханием. В таком случае требуется наблюдение врача.

Околоплодные воды

Это жидкость, окружающая плод в матке. Она защищает ребенка от повреждений, поддерживает температуру, обеспечивает свободу движений, что способствует развитию мышц и костей ребенка.

Ребенок в утробе глотает воды, что стимулирует развитие легких и пищеварительной системы. Околоплодные воды обновляются каждые три часа, а на их вкус могут влиять некоторые продукты питания, которые употребляет мать. Из-за этого пищевые предпочтения ребенка тоже могут измениться.

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Паразитический близнец

Это редкая аномалия (один случай на миллион), когда один из близнецов перестает развиваться и остается прикрепленным к телу другого близнеца. В результате ребенок может родиться с дополнительными конечностями или органами. Такой ребенок сталкивается с высоким риском осложнений, нуждается в медицинской помощи и удалении лишних тканей. Эту аномалию обычно выявляют на УЗИ.