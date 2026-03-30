Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена

Марина Федорова (фамилия изменена по просьбе героини) путешествовала по миру с 2018 года и за пять лет посетила 35 стран. В 2023 году она переехала во французскую деревню к своему партнеру: там они купили дом, и у них родился ребенок. Федорова рассказала «Холоду» о том, почему во Франции все стремятся поселиться в провинции, сколько стоит купить там дом и насколько сильно деревенские жители отличаются от парижан.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Я родом из-под Нижнего Новгорода — сначала жила и работала там, а затем переехала по учебе в Москву. Какое-то время я была дизайнером, а потом ушла в SMM. В 2017 году я начала работать удаленно и стала задумываться: почему бы мне не уехать куда-нибудь? И вскоре я так и сделала.

Сначала поехала в Германию, оттуда — во Францию, а затем — в США по волонтерскому проекту. Следующие пять лет я не останавливалась ни в одной стране больше чем на месяц и ни разу не получала ВНЖ. Периодически я возвращалась в Россию, потом уезжала снова. Я стала практически full-time путешественником и посетила 35 стран.

Марина в путешествии

Обычно я ездила по сельской местности, жила у кого-то на ферме и помогала — могла что-то делать по хозяйству или вести соцсети. Это занимало буквально пару часов в день, а все остальное время я проводила как хочу. Я погружалась в местную культуру, смотрела, как живут люди, ела вместе с ними, ходила на рынок.

Во время локдауна я была в Марокко, где познакомилась со своим будущим партнером Луи (имя изменено по просьбе героини. — Прим. «Холода») — он француз. С этого момента мы периодически разъезжались по своим странам, а потом встречались и вместе путешествовали.

Решили съехаться

Когда началась полномасштабная война, я была в Латинской Америке, где суммарно я провела полтора года. Тогда я поняла, что пора получить где-то ВНЖ. К тому времени мы с Луи решили съехаться — и выбрали Францию. Речи про переезд в Россию не было: я всегда была более легкой на подъем, а Луи мечтал остаться в деревне, где жил. Я просто подумала: «Я проехала полмира, а теперь поеду жить во Францию».

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

Мы оба из деревень — Луи из французской, а я из небольшого поселка под Нижним Новгородом. Жизнь за городом для нас была привычной, и Луи всегда говорил, что его деревня — это лучшее место на земле.

Во Франции можно получить вид на жительство как «визитер». Она дается на год тем, кто финансово независим и работает на другую страну. По этому же типу ВНЖ могут переезжать люди с французскими корнями и те, у кого там живут партнеры. Для этой визы у меня сошлось два пункта: я фрилансер, работаю за границей и выбираю это место, потому что я хочу жить с Луи.

Марина и Луи в пустыне Сахара

В апреле 2023 года мы разъехались из Колумбии по своим странам. Я поехала в Россию, сделала шенгенскую визу и приехала во Францию. Там мы с Луи заключили PACS — это такой вид супружества, который есть во Франции и в некоторых других европейских странах. С ним ты как бы объявляешь государству, что живешь с конкретным человеком, вы вместе платите налоги и ведете совместный быт. При этом такой документ легко оформить и расторгнуть: написал заявление, и на следующий день ты уже не состоишь в PACS.

На основании этого документа я запросила ВНЖ как визитер. Чтобы доказать, что мы и правда пара, меня вписали в счет за электричество: тут нет понятия прописки — вместо нее работает квитанция об оплате электроэнергии.

Никто не говорит на английском

В деревне, где я поселилась с Луи, живет всего 180 человек, а ближайший бургундский город — Доль с населением в почти 24 тысячи человек. Это туристический городок, и, несмотря на размер, он очень благоустроенный: там ходят поезда, есть вокзал и проходит фестиваль с большим количеством людей.

Доль

Сама деревня сразу показалась мне очень красивой, ухоженной и спокойной. Она расположена в долине — в этой местности много холмов, а до ближайших гор Юра ехать всего пару часов. Природа здесь очень похожа на российскую, но теплее — в феврале у нас как в апреле в центральной России.

Здесь все так хорошо относятся к Луи, что и меня приняли очень тепло и стали звать на все мероприятия. Правда, местные жители совсем не говорят по-английски, и иногда я чувствовала себя маленьким ребенком, который ковыряет в носу от скуки, когда мама разговаривает с подругой о своем. У меня такое было постоянно: например, на застольях французы традиционно могут сидеть за столом по пять часов, а мне было скучно.

Деревня, в которой живет Марина и Луи

Поэтому вскоре я начала искать русскоязычных друзей. В Париже с этим легко: вышел на улицу — и уже слышишь родную речь, а в деревнях с этим сложнее. В своем блоге в инстаграме я даже выкладывала видео: «Привет, я ищу подружку, я приехала во Францию, у меня никого нет, мне очень хочется найти друзей». Мне стали писать люди, которые живут недалеко от меня, и мы стали общаться — тогда стало совсем хорошо.

Без машины никуда

В России люди из деревень обычно переезжают в города, а во Франции по-другому. Считается, что в Париж едут только молодые и амбициозные, а когда ты состоялся, то покупаешь недвижимость за городом и живешь там. Дома можно найти даже за 50 тысяч евро, но чаще всего они требуют серьезного ремонта, а начиная от 100 тысяч евро можно купить уже шикарный дом. Ипотечная ставка тут около 4%.

Луи купил дом еще до моего переезда, но он был не в лучшем состоянии. Мы снесли там абсолютно все, оставив лишь каменные наружные стены, — у нас не было даже потолка. Ремонт занял около двух лет. Луи — плотник и много знает про строительство, поэтому мы решили никого не нанимать и делать все своими руками. К тому же много нужных материалов было даже в местных магазинах. Нанимать сторонних специалистов было бы намного дороже, а мы уложились примерно в 30 тысяч евро (правда, одна часть дома еще не достроена).

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Обычно в деревнях или недалеко от них есть магазины и рестораны — все же провинции во Франции развиваются, и там живет много людей. Например, у нас в соседней деревне есть ясли, врач и даже небольшие предприятия. Поначалу я думала, что еду в дыру, а оказалось, ты можешь жить на природе, но близко к цивилизации.

Билеты на поезд можно купить буквально за один клик. Расстояние между нашей деревней и Парижем примерно такое же, как между Москвой и Нижним Новгородом. В России этот путь я проезжала за четыре часа на «Сапсане», а здесь до Парижа можно доехать за два часа на скоростном поезде — правда, билет достаточно дорогой. Если есть время, можно добраться на более дешевом поезде за пять часов.

Дом до и после ремонта

Однако в такой местности без машины ты чувствуешь себя просто неандертальцем: в нашей деревне нет ни магазина, ни ларька в пешей доступности. Между деревнями курсируют только школьные автобусы пару раз в день, а по средам и они не ходят. С машиной все гораздо удобнее: булочные и магазины в 10 минутах езды, врач — в 25 минутах.

Просторно и безопасно

В России ты привыкаешь к быстрому сервису, где все работает даже ночью — и автомойка, и магазин. Во Франции у нас поблизости нет ни одного круглосуточного магазина. Если я хочу посидеть в воскресенье вечером в кафе, найти место будет сложно: все работает только в первой половине дня.

Поначалу меня бесило, что некоторые кафе могут закрыться в любой день «в качестве исключения»: бывает, ты хочешь поработать в конкретном месте, проверяешь время работы по картам, приезжаешь, а на двери табличка, что сегодня они закрыты. Еще я долго привыкала к тому, что практически весь январь и август кафе и рестораны могут не работать, потому что все в отпуске. Сейчас я просто звоню в заведения, чтобы уточнить, открыты ли они.

Доль

Здесь есть доставка — заказанное привозят ровно в том временном промежутке, который изначально обозначили. Если ломается интернет, мне заранее пишет компания и предупреждает о возможных неполадках. Когда я рассказываю об этом другим жителям Европы, мне не верят.

Я думаю, что во французской провинции люди живут лучше, чем в том же Париже. В столице очень маленькие узкие квартирки, а в деревне просторнее и безопаснее — люди могут не закрывать дома и оставлять машины без ключей. У нас здесь очень спокойно.

Врач просила разрешения дотронуться

Спустя год после переезда в деревню к Луи я забеременела. Сначала я пошла к частной акушерке, но с пятого месяца все медицинские услуги становятся бесплатными — даже в частных клиниках. Чтобы изначально все услуги были бесплатными, нужно получить французский аналог ОМС — без него все стоит очень дорого. У меня его не было в начале беременности, и за анализ крови я платила около 120 евро, а за приемы — по 25 евро. Обычно этот документ ждут по несколько лет, но я получила за полгода. По нему бесплатны практически все медицинские услуги и не только: например, недавно мне так выдали линзы.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Я работаю как самозанятая и плачу около 27% налогов — они идут на этот медицинский полис и другие социальные льготы. На самом деле чистые налоги — около 1,5%, а все остальное — социальные отчисления. Те, кто работает в компаниях, платят больше — налог может доходить до 50%.

Я всегда очень боялась врачей, но здесь кабинеты совсем не выглядели как медицинские, была очень комфортная обстановка, а акушерка на осмотре всегда спрашивала разрешения дотронуться. Для меня это было шоком: обычно, когда в России приходишь к гинекологу, тело тебе как будто не принадлежит.

Марина в роддоме

Меня удивляло, как французские врачи аккуратно общаются: например, когда мне нужно было сделать дополнительный анализ, потому что мой вес стал выше нормы, врач чуть ли не извинялась передо мной и все подробно объясняла и успокаивала. Акушерка, к которой я ходила на УЗИ каждые три месяца, всегда разряжала обстановку, шутила, спрашивала про мою работу и интересы и общалась со мной столько, сколько нужно.

Однако это был совершенно убийственный опыт в плане бюрократии: мне нужно было постоянно сдавать анализы, а после них подавать декларации и заполнять бумаги — у меня их до сих пор осталась огромная стопка.

Ковер был усыпан подарками от соседей

Для родов мне дали бесплатную отдельную палату — роддом был настолько хорошим, что я периодически называла его отелем. После рождения сына государство прислало мне 1000 евро, а затем мне приходило 200 евро ежемесячно. Как самозанятой декретный отпуск мне не предоставляется, но его дали моему супругу на месяц — за это время ему выплачивалась большая часть зарплаты.

Роддом

Декрет для женщин во Франции всего шесть недель, причем никто и не ожидает, что она будет сидеть с ребенком дольше: это считается странным. Здесь очень популярны ясли — в них малышей сдают уже с трех месяцев. Мы отдали ребенка в семь месяцев, и для многих это было шоком. Сначала мы приходили в ясли два раза в неделю на четыре часа и постепенно увеличивали время — адаптационный период очень важен во Франции. Сейчас мы приводим туда сына три дня в неделю на четыре-пять часов, а некоторые дети проводят там чуть ли не весь день.

Проблем с устройством в ясли не было — мне даже предоставили выбор между несколькими. Они бывают платными и муниципальными, но и за последние нужно платить: мы отдаем 1,23 евро за час — это около 40 евро в месяц. В частном садике цены могут доходить до нескольких сотен евро в месяц.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Во французской деревне просто волшебный опыт материнства — на моего сына каждая бабушка обращает внимание. Когда он только родился, нас приходили поздравлять люди, с которыми я даже не была знакома. Например, прихожанка из соседней церкви подарила нам одеяло, а мать друга детства Луи — сертификат в детский магазин на 50 евро. Для меня это было шоком: в моем представлении не каждый на день рождения может такое подарить, а здесь так делают все. В итоге весь наш большой ковер был усыпан подарками.

Хотим снова путешествовать

Французов часто считают снобами, но это говорят про парижан, причем даже сами французы. Еще про французов говорят, что они плохо относятся к людям, которые не говорят на французском языке, — это неправда. Когда человек видит, что я говорю на английском, он обязательно постарается пообщаться со мной на нем.

Однако, чтобы вписаться в социальный круг, тебе нужно знать и уважать местную культуру. Меня тепло приняли, потому что мой партнер француз, но в то же время они видели, что я интересуюсь их культурой. Местные жители считают, что все французское самое лучшее — фильмы, еда, искусство. Если ты проявляешь уважение к этому, тебя тепло примут.

Марина с сыном

Сейчас для меня главная цель — получить ПМЖ и паспорт. Тут такая система: сначала дают ВНЖ на год, потом — на два года, потом — на четыре, потом ПМЖ на 10 лет, а затем паспорт. Поскольку мой партнер француз, я смогу получить ПМЖ спустя четыре года проживания тут, а паспорт — спустя пять. ПМЖ я буду запрашивать уже через два года — возможно, из-за ребенка мне его дадут. Но не стану загадывать: мне еще нужно учить язык. Экзамены на знание французского теперь нужны даже для ВНЖ. И если раньше для ПМЖ требовался А2, то сейчас — В1. Для паспорта нужно будет сдавать экзамены снова.

Здесь есть обязательные курсы для иммигрантов — на них рассказывают про здравоохранение, воспитание детей, работу школ и устройство государства. Это такая вводная программа для того, чтобы люди знали, куда они переехали.

Сейчас мы планируем второго ребенка, а потом хотим уехать путешествовать. Я хотела бы поехать в путешествие надолго, но, если меня не будет во Франции год, я просто испорчу свою визовую историю, так что пока будем обходиться небольшими поездками.

