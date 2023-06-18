Гайд по релокации во Францию

Франция все еще выдает россиянам не только туристические визы: туда можно переехать по работе, учебе или по визе для квалифицированных специалистов. По просьбе «Холода» журналистка Маша Ефимова, которая живет во Франции, рассказала, какую работу может искать человек со знанием языка и без него, сколько стоят продукты и переезд.

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Визы и ВНЖ

Франция выдает иностранцам два типа виз: краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочная виза (типа C) позволяет въезжать во Францию и находиться в стране не более трех месяцев в течение полугода. Помимо этого, по ней можно путешествовать по территории других государств, входящих в Шенгенское соглашение. Однако она не позволяет жить и работать во Франции. Краткосрочную визу могут выдать для однократного въезда или же для многократного.

Долгосрочная виза (типа D) позволяет оставаться в стране больше трех месяцев. Она выдается в следующих случаях:

учеба;

работа;

воссоединение семьи;

пребывание без права на работу (visiteur);

пребывание по программе passeport talent, цель которой — привлечение в страну иностранцев со своими проектами, артистов, инвесторов, предпринимателей, спортсменов и специалистов.

Существует 11 типов ВНЖ во Франции, среди них — студенческий, по воссоединению семьи, рабочий, для сезонных работников и так далее. Полный список ВНЖ и порядок их получения можно найти на сайте МВД Франции. Для продления визы или ВНЖ нужно обращаться в префектуру по месту жительства. В зависимости от того, какой тип ВНЖ вы хотите получить, список документов будет разный, но в него всегда будет входить действующие ВНЖ или виза. Обращаться в префектуру лучше не менее чем за два месяца до истечения действующего документа. Помимо этого, лучше уточнить на сайте префектуры, можете ли вы подать документы онлайн или же вам нужно записываться на сайте и лично идти в префектуру.

Для получения гражданства существует много способов, среди них — заключение брака с гражданином или гражданкой Франции или же работа на территории страны после окончания университета. В большинстве случаев для получения французского паспорта нужно прожить на территории страны не менее пяти лет. Список необходимых документов нужно узнавать в мэрии по месту жительства. Одним из этапов будет сдача языкового экзамена, если у вас нет сертификата, подтверждающего знание французского как минимум на уровне B1. Порядок действий для разных ситуаций описан на сайте французской администрации.

Получить французский паспорт можно, не отказываясь от российского. Однако двойное гражданство невозможно, так как у РФ с Францией нет необходимого для этого соглашения, следовательно, при наличии двух паспортов Россия будет считать человека своим гражданином, а Франция — своим.

Во Франции также возможно запросить убежище. Подробный порядок действий описан на сайте МВД страны.

Счета и карты

Иностранцы могут открыть карту в любом банке при наличии долгосрочной визы D или ВНЖ и постоянного адреса проживания. Адрес потребуется подтвердить, для этого подойдут в том числе счета за коммунальные услуги за несколько месяцев.

Для того чтобы открыть счет, нужно договориться о встрече в банке (rendez-vous) с консультантом по телефону или в отделении. В зависимости от вашей ситуации помимо вышеуказанных документов могут запросить и другие: например, рабочий контракт, платежную ведомость, где указана зарплата, и/или свидетельство о браке с гражданином Франции. Полный список документов, которые могут потребоваться, лучше заранее уточнять у сотрудников банка.

Если счет не открывают даже несмотря на то, что есть все документы, можно запросить письменный отказ и пойти с ним в Banque de France (Центральный банк Франции). Регулятор обяжет банк все же открыть счет. Однако этот процесс может занять около двух месяцев, а в некоторых случаях и больше.

Страсбург. Фото: LuAnn Hunt / Pexels

Работа

Средняя зарплата в стране составляет 2587 евро после вычета налогов. Во Франции прогрессивный налог на прибыль, подробнее о ставках можно почитать на сайте французской администрации. При выплате налога на прибыль с человеком напрямую взаимодействует налоговая служба. Налоговые декларации должны подавать все, кто живет во Франции — как граждане страны, так и иностранцы.

Помимо этого, работодатель ежемесячно делает пенсионные, страховые и другие отчисления. Каждый месяц сотрудник получает fiche de paie (по сути, зарплатную ведомость), где указывается размер зарплаты до вычета налогов, сколько часов человек отработал, размер отчислений и то, сколько человек получил после вычета всех налогов. В среднем разница между зарплатой до и после вычета составляет 23%.

Летом растет востребованность сезонных рабочих, например в сельскохозяйственном секторе. По информации центра занятости, работодатели также часто ищут в том числе фельдшеров, поваров и помощников по дому.

Уровень безработицы во Франции достаточно высокий: в апреле 2023 года он составил 7%. Для сравнения: в Германии этот показатель в том же месяце был 2,9%, в Бельгии — 5,6%.

Без знания французского проще всего найти работу, не требующую квалификации. Это может быть, например, работа курьером, грузчиком, горничной. Со знанием английского можно посмотреть вакансии в сфере IT — эти специалисты во Франции достаточно востребованы, и в стране много международных компаний. Знание французского все же существенно упрощает поиск работы во всех сферах, так как далеко не все жители даже в крупных городах хорошо говорят на английском.



Для поиска работы во Франции достаточно популярен LinkedIn, а также сайты с вакансиями, например Indeed.

Ницца. Фото: Geo Mada / Pexels

Детские сады и школы

Детские сады (école maternelle) во Франции не являются обязательными для посещения, но большинство детей старше трех лет все же в них ходят.

С шести лет дети идут в начальную школу (école primaire), где учатся пять лет. Затем четыре года — в учреждения среднего образования (école secondaire), это колледж (collège). После этого в течение трех лет дети учатся в лицеях (lyceé).

Во Франции существуют как государственные, так и частные школы. В последних, особенно если это независимый пансион, который не получает частичной финансовой помощи от государства, стоимость обучения может превышать 30 тысяч евро в год. В государственных школах обучение бесплатное, а если это пансион, то нужно будет платить только за проживание — порядка 10 тысяч евро в год.

Сначала родителям нужно обратиться в мэрию по месту жительства, а затем — в само заведение с пакетом документов. Ребенок должен сдать тест, чтобы учителя оценили уровень знаний программы и языка, после чего они решат, в какой класс его определить. Если он не владеет французским, его все равно могут зачислить, но в специальный класс для изучения языка.

Процедура зачисления в лицеи и колледжи отличается. Нужно также обращаться в организацию, которая называется CASNAV (Академический центр обучения новоприбывших детей). Консультант оценит уровень подготовки ребенка, после чего его могут рекомендовать к зачислению. Это может быть обычный класс или адаптированный — например, если у ребенка недостаточный уровень французского.

Высшее образование

Во Франции выделяется три типа высших учебных заведений: университеты,

высшие и специализированные школы.



Основные программы обучения в университетах:

Licence 1, 2, 3. Через три года студент получает диплом, который соответствует российскому диплому бакалавра.

Master 1, Master 2 Recherche (магистратура по научным исследованиям)

или Master 2 Professionnel (профессиональная магистратура). Campus France (Французский государственный центр информации по вопросам получения высшего образования отмечает, что сейчас преобладает тенденция не разделять M1 и M2: диплом можно получить после обучения в течение двух лет.

Doctorat (получение степени доктора наук, аналог PhD). Оно длится три года.

Во Франции около 70 государственных университетов. Вступительные экзамены в них сдавать не нужно. Если это вуз, подключенный к процедуре Campus France, нужно загрузить документы для поступления на платформу Études en France. Их перечень можно найти на сайте центра. Как правило, это оригиналы и заверенные переводы дипломов на французский или английский язык, школьного аттестата, справки с работы (если она была), языковые сертификаты, CV на французском или английском. Также нужно будет загрузить мотивационное письмо — одно для всех программ или разные.

Если человек уже находится во Франции, для зачисления нужно обращаться сразу в вуз. Аналогично — для всех программ в не подключенных к Campus France вузах и аспирантуры во всех учебных заведениях.

В 2019/2020 учебном году Министерство высшего образования и исследований

увеличило регистрационные взносы для иностранных студентов:

Licence — 2770 евро в год;

Master — 3770 евро;

Doctorat — 380 евро.

При этом ряд университетов оставил прежние цены, одинаковые для французских и иностранных студентов. Оставил ли университет одинаковые цены и для иностранцев, и для граждан Франции, нужно уточнять на сайте конкретного заведения. В случае, если он решил не менять взнос, он будет следующим:

Licence — 170 евро в год;

Master — 243 евро;

Doctorat — 380 евро.

Высшие школы отличаются от университетов, они считаются более престижными. Они могут быть как государственными, так и частными. Для поступления необходимо окончить подготовительные курсы (зачастую в течение двух-трех лет), а затем сдать экзамены. Стоимость обучения варьируется от 2770 до 20 тысяч евро в год. Высшие школы набирают меньше студентов, чем университеты, список специальностей там не такой обширный. Еще одна особенность — сотрудничество с организациями и предприятиями, что значительно упрощает поиск и прохождение стажировок, а также трудоустройство после окончания вуза.

К специализированным школам относятся школы искусств, архитектурные школы, различные школы дизайна (например, интерьера или ландшафта), школы кинематографии и визуальных искусств и так далее. Полный список можно найти на сайте Campus France. Условия поступления варьируются: в некоторых случаях нужно сначала пройти подготовительные курсы, а для приема, например, в школу искусств понадобится портфолио. Срок обучения и его стоимость варьируются в зависимости от заведения. Обучение в школах искусств может длиться от года до пяти лет. В государственных учреждениях нужно заплатить только регистрационный взнос (2770 евро), а стоимость частных школ может достигать 15 тысяч евро.

Есть и вузы особого типа. Там учатся те студенты, которые хотят получить степень доктора наук. Например, в École Pratique des Hautes Études есть три направления: естественно-научное, историко-филологическое и богословское.



Помимо этого, есть Collège de France, который не выдает никаких дипломов: там читают лекции по разным научным направлениям. Они бесплатны для всех желающих.

Вечерний Кольмар. Фото: Pierre Blaché / Pexels

Цены

Стоимость жизни во Франции сильно зависит от региона. Самый дорогой город — Париж, занявший 35-е место в рейтинге самых дорогих городов для иностранных работников в 2023 году. Туда из материковой Франции также вошли Лион (92-е место) и Тулуза (121-е место).

Средние цены на продукты по стране:

сыр (килограмм) — примерно 16 евро;

яблоки (килограмм) — 2,7 евро;

картофель (килограмм) — 1,8 евро;

молоко (литр) — 1,05 евро;

рис (килограмм) — 2 евро;

курица (килограмм) — 11,13 евро;

бутылка воды (1,5 литра) — 0,71 евро;

десяток яиц — 2,6 евро.

Цены на транспорт:

поездка на метро или автобусе — 1,7 евро;

проездной на месяц — 64 евро;

такси (за километр) —1,82 евро; посадка — не более 4,18 евро;

бензин (литр) — 1,9 евро.

Средняя цена за обед в кафе — 15 евро. Стоимость зависит от города, типа заведения и конкретных блюд.

Жилье

Стоимость аренды или покупки жилья будет сильно зависеть от региона. Самый дорогой — Париж. По стране же средняя стоимость, по данным сервиса Se Loger, составляет 22,1 евро за квадратный метр при аренде однокомнатной квартиры, 15,5 евро — двухкомнатной, и 12,5 — трехкомнатной.

Одна из главных проблем при снятии долгосрочного жилья во Франции — поиск того, кто может за вас поручиться (гаранта). Гарант может быть физическим (гражданин Франции со стабильным доходом) или моральным (специальные сервисы). Физический гарант должен предоставить в том числе документы о своих доходах. Моральные гаранты — это сервисы VISALE и GarantMe. Первый бесплатный и подходит для студентов, второй — платный (например, при аренде квартиры за 500 евро в месяц нужно будет заплатить за услугу 270).

Без гаранта снять нетуристическое жилье во Франции практически нереально, не все арендодатели принимают даже VISALE и GarantMe.

Аббатство Мон-Сен-Мишель. Фото: Céline Chamiot-Poncet / Pexels

Медицина

Иностранцы с визой D или с ВНЖ могут бесплатно получить государственную страховку Carte Vitale, которая позволяет возмещать большую часть расходов на здравоохранение (за исключением ряда услуг, например стоматологии). О том, как получить Carte Vitale, можно прочитать на сайте Assurance Maladie (государственной страховой).

Для полного покрытия расходов необходимо покупать платную страховку. Ее тип и стоимость будут зависеть от цели вашего переезда во Францию. Например, ее может компенсировать работодатель. Студенты же могут оформить за 110 евро в год страховку и получать 100%-ную компенсацию за лечение и лекарства.

Льготы

Иностранцы во Франции могут рассчитывать, в частности, на финансовую помощь от Фонда семейных пособий (CAF). Это государственная организация, которая занимается различными пособиями. Проверить, на какие пособия вы имеете право, можно на сайте CAF. Например, частичное возмещение аренды жилья. Размер выплаты будет зависеть от региона, размера вашего дохода, семейного положения и других факторов.

Еще иностранцы с резидентской визой или ВНЖ также имеют право на пособие по безработице. Узнать про это больше можно в службе по трудоустройству (Pôle emploi).

В зависимости от региона для определенных категорий иностранцев (например, студентов до 26 лет) могут быть и другие льготы, например сниженная стоимость проезда, бесплатные походы в музеи или скидки на них.

Климат

Франция находится в четырех климатических зонах: атлантической, континентальной, альпийской и средиземноморской. В 2022 году средняя температура на территории страны составила +14,5 градусов Цельсия. Летом она была почти +22,7 градуса, зимой 2022–2023 — 6,6 градуса.

Климат на большей части территории материковой Франции, кроме горных регионов, в основном умеренный. На северо-западе страны из-за Атлантики высокая влажность, ветра и достаточно много дождей. В горах тоже много осадков, а снег может идти от трех до шести месяцев в году.

Перемещение по миру

Французский паспорт занимает второе место в рейтинге Passport Index. С ним с можно въезжать без визы в 131 страну, среди них — Великобритания, Япония и ОАЭ, ещё в 42 странах обладатели французских паспортов могут получить визу по прибытию туда. Для поездок в Россию обладателям французских паспортов требуется виза.

По всей стране есть железнодорожная сеть SNCF, позволяющая путешествовать как по Франции, так и за ее пределы. Однако во время общенациональных протестов и забастовок поезда зачастую отменяют, так как сотрудники компании тоже участвуют в них. По Европе также можно ездить на автобусах FlixBus.

Париж. Фото: Boris Ulzibat / Pexels

Русскоязычное комьюнити

Французы, особенно в крупных городах, дружелюбно относятся к мигрантам, которые приехали на работу или учебу. Однако для общения чаще всего одним английским не обойтись. Так что даже если вам французский, например, не нужен на работе, то для повседневной жизни лучше все же выучить хотя бы минимум.

В фейсбуке есть много групп для русскоговорящих во Франции — вот одна из них, на 11 тысяч участников. Можно искать их по городам: Париж, Марсель, Лион, Тулуза. Существует также чат проекта «Ковчег» для эмигрантов во Франции.

Права ЛГБТК+

Однополые браки легализованы с 2013 года, и ЛГБТК+ парам с этого же времени разрешено усыновлять детей. Отношение общества также меняется: так, в 2019 году был проведен опрос, 85% участников которого назвали гомосексуальность «приемлемым образом жизни».

Однако ассоциация SOS Homophobie, помогающая жертвам гомофобии и трансфобии, получила 1195 обращений о случаях ЛГБТИ-фобии в 2022 году. Она также зафиксировала рост трансфобии на 27% по сравнению с 2021 годом, и на 35% — по сравнению с 2020-м.

Сколько стоит переезд

Для переезда, в зависимости от города, нужно не менее трех тысяч евро вместе с перелетом, расходами на визу и временное жилье. Для крупных городов, например Парижа и Лиона, эта сумма будет выше.