СМИ: ЕС захотел изменить визовые правила

Еврокомиссия готовится представить новую визовую стратегию. Издание Politico заранее изучило документ и рассказало о предлагаемых нововведениях, в число которых вошли меры по усилению безопасности и предложение ввести многократные визы сроком действия более пяти лет.

Введение таких виз в Еврокомиссии объяснили стимулированием экономического роста и привлечением талантливых специалистов. Брюссель намерен выделить дополнительные средства, чтобы рассматривать в приоритетном порядке заявки от высококвалифицированных работников и создать при Европейской службе пограничной и береговой охран (Frontex) офис визовой поддержки.

В то же время в документе есть предложения по новым ограничениям в отношении виз. Этот пункт авторы стратегии назвали «инструментом» против враждебных третьих стран, который вводится вместе с более жестким контролем за безвизовым режимом.

Кроме того, в стратегии предлагается внести изменения в визовый кодекс Евросоюза, чтобы сделать его более гибким, если Европа захочет принять какие-либо санкции в отношении третьих стран «в связи с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности».

В ноябре прошлого года Евросоюз запретил выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Эти ограничения коснулись только тех граждан России, которые подавали документы на визу внутри страны. В ЕС этот шаг объяснили угрозой безопасности: «использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальным злоупотреблением визами». Также многие европейские страны, в частности, Польша, Литва, Эстония, Чехия и другие, перестали признавать небиометрические загранпаспорта россиян.