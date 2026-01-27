EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: ЕС захотел изменить визовые правила

2 минуты чтения 12:08 | Обновлено: 13:52
СМИ: ЕС захотел изменить визовые правила

Еврокомиссия готовится представить новую визовую стратегию. Издание Politico заранее изучило документ и рассказало о предлагаемых нововведениях, в число которых вошли меры по усилению безопасности и предложение ввести многократные визы сроком действия более пяти лет.

Введение таких виз в Еврокомиссии объяснили стимулированием экономического роста и привлечением талантливых специалистов. Брюссель намерен выделить дополнительные средства, чтобы рассматривать в приоритетном порядке заявки от высококвалифицированных работников и создать при Европейской службе пограничной и береговой охран (Frontex) офис визовой поддержки.

В то же время в документе есть предложения по новым ограничениям в отношении виз. Этот пункт авторы стратегии назвали «инструментом» против враждебных третьих стран, который вводится вместе с более жестким контролем за безвизовым режимом.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Кроме того, в стратегии предлагается внести изменения в визовый кодекс Евросоюза, чтобы сделать его более гибким, если Европа захочет принять какие-либо санкции в отношении третьих стран «в связи с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности».

В ноябре прошлого года Евросоюз запретил выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Эти ограничения коснулись только тех граждан России, которые подавали документы на визу внутри страны. В ЕС этот шаг объяснили угрозой безопасности: «использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальным злоупотреблением визами». Также многие европейские страны, в частности, Польша, Литва, Эстония, Чехия и другие, перестали признавать небиометрические загранпаспорта россиян.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть