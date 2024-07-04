Чехия запретила въезд россиянам с пятилетними паспортами

С 3 июля граждане России не могут въезжать на территорию Чехии, если у них нет биометрического загранпаспорта. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (СТК) со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

«Если гражданин России находится в Чехии с небиометрическим паспортом, он находится здесь нелегально и мы будем решать, что с ним делать. Небиометрические паспорта гораздо проще модифицировать и подделать», — заявила представитель ведомства Мариана Вернерова.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в соцсети Х написал, что такие меры связаны с обеспечением безопасности страны. «Мы не будем ждать очередного акта саботажа. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает», — заявил политик.

Липавский добавил, что по небиометрическим паспортам в 2014 году въехали сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых Чехия подозревает в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Их же Великобритания считает причастными к отравлению бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

СТК отмечает, что ранее аналогичный запрет на въезд для россиян без биометрического паспорта ввела Дания. По данным агентства, Чехия намерена и дальше призывать европейские страны вводить подобные ограничения.

Ранее власти Чехии предложили ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по Европейскому союзу. С таким предложением Чехия выступила во время обсуждения 12-го пакета санкций против России. Тогда правительство страны предложило выдавать дипломатам визы и ВНЖ, по которым они могут находиться только на территории Чехии, но не могут въехать в другие страны шенгенской зоны.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.