EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ЕС ввел запрет на выдачу мультивиз россиянам

2 минуты чтения 14:07 | Обновлено: 14:59

Граждане России больше не смогут получать многократные шенгенские визы, объявили в Еврокомиссии. Теперь для каждой из поездок в страны Шенгенской зоны россиянам необходимо подавать отдельные заявления.

Отмечается, что Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам из-за угроз безопасности стран ЕС. Речь идет о «необоснованной и неспровоцированной войне России против Украины, использовании миграции как оружия, актов саботажа и потенциальном злоупотреблении визами». 

«Незаконное вторжение России в Украину создало в Европе самую опасную ситуацию в области безопасности за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными случаями атаки дронов и саботажа на нашей территории. Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, которые подают заявление на визу для поездки в ЕС, будут применяться строгие правила. Путешествия в ЕС и свободное передвижение по его территории — это привилегия, а не данность», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер добавил, что теперь все заявки граждан России будут проверяться особенно тщательно. По его словам, это «будет способствовать защите целостности и безопасности Шенгенской зоны». 

Исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен подчеркнула, что ЕС постепенно ужесточал условия въезда для граждан России с начала войны против Украины. «Дальнейшее ограничение правил выдачи виз — это дополнительная и необходимая мера для защиты безопасности ЕС и его граждан», — отметила она.

При этом, как отмечается, ЕС сохранит исключения для «отдельных обоснованных случаев», например, для независимых журналистов и правозащитников. Согласно отдельному документу Еврокомиссии, шенгенские мультивизы также смогут получать близкие родственники граждан ЕС (супруги, дети и родители) а также родственники граждан России, «законно проживающих» в странах шенгенской зоны. При этом к этой категории применяются дополнительные условия, что россияне «получили и законно использовали три визы в течение предыдущих двух лет».

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Кроме того, право на получение мультивизы на девять месяцев сохраняется и для работников транспорта: моряков, водителей грузовиков и автобусов, сотрудников поездов, подающих заявку на визу в профессиональном качестве. Для них действует требование в законном использовании двух виз за последние два года.

В документе также подчеркивается, что новые ограничения применяются к заявителям, которые подают документы на визу на территории России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года