ЕС ввел запрет на выдачу мультивиз россиянам

Граждане России больше не смогут получать многократные шенгенские визы, объявили в Еврокомиссии. Теперь для каждой из поездок в страны Шенгенской зоны россиянам необходимо подавать отдельные заявления.

Отмечается, что Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам из-за угроз безопасности стран ЕС. Речь идет о «необоснованной и неспровоцированной войне России против Украины, использовании миграции как оружия, актов саботажа и потенциальном злоупотреблении визами».

«Незаконное вторжение России в Украину создало в Европе самую опасную ситуацию в области безопасности за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными случаями атаки дронов и саботажа на нашей территории. Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, которые подают заявление на визу для поездки в ЕС, будут применяться строгие правила. Путешествия в ЕС и свободное передвижение по его территории — это привилегия, а не данность», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер добавил, что теперь все заявки граждан России будут проверяться особенно тщательно. По его словам, это «будет способствовать защите целостности и безопасности Шенгенской зоны».

Исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен подчеркнула, что ЕС постепенно ужесточал условия въезда для граждан России с начала войны против Украины. «Дальнейшее ограничение правил выдачи виз — это дополнительная и необходимая мера для защиты безопасности ЕС и его граждан», — отметила она.

При этом, как отмечается, ЕС сохранит исключения для «отдельных обоснованных случаев», например, для независимых журналистов и правозащитников. Согласно отдельному документу Еврокомиссии, шенгенские мультивизы также смогут получать близкие родственники граждан ЕС (супруги, дети и родители) а также родственники граждан России, «законно проживающих» в странах шенгенской зоны. При этом к этой категории применяются дополнительные условия, что россияне «получили и законно использовали три визы в течение предыдущих двух лет».

Кроме того, право на получение мультивизы на девять месяцев сохраняется и для работников транспорта: моряков, водителей грузовиков и автобусов, сотрудников поездов, подающих заявку на визу в профессиональном качестве. Для них действует требование в законном использовании двух виз за последние два года.

В документе также подчеркивается, что новые ограничения применяются к заявителям, которые подают документы на визу на территории России.