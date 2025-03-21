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Эстония перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

09:53 21.03.2025

Эстония с 31 марта прекращает признание небиометрических заграничных паспортов из-за «различных рисков безопасности». Об этом пишет эстонская национальная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. 

«Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах ЕС, которые в настоящее время используют небиометрический заграничный паспорт России, должны подать заявку на биометрический паспорт до 30 сентября текущего года», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным МИД, такие документы не содержат специальный чип, на который записываются персональные данные владельца загранпаспорта. Таким образом небиометрический паспорт затрудняет идентификацию документов, выданных в непризнанных или оккупированных Россией регионах, сообщили в эстонском ведомстве. 

В МИД напомнили, что российские паспорта, в том числе биометрические, выданные в непризнанных регионах, «не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения». 

Запрет на въезд россиянам с небиометрическим загранпаспортом в Чехию действует с 3 июля 2024 года. Министерство иностранных дел страны сообщало, что небиометрические паспорта «гораздо проще модифицировать и подделать». Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, подчеркнул, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности страны. По словам дипломата, в 2014 году по небиометрическим паспортам въехали сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых Чехия подозревает в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице.

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До этого аналогичный запрет на въезд для россиян без биометрического паспорта ввела Дания. По данным чешского информационного агентства, власти страны намерены и дальше призывать европейские страны вводить подобные ограничения.

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