Литва больше не будет признавать пятилетние паспорта россиян

С 1 июня 2025 года Литва официально перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта как действительные документы для въезда на территорию страны. Соответствующий совместный приказ был подписан 23 мая министрами иностранных и внутренних дел Литвы.

«Скоро исполнится два года, как мы обсуждаем ограничение передвижения сотрудников российских спецслужб в Шенгенской зоне. Как вы знаете, некоторые из самых громких терактов в Европе были совершены теми же агентами ГРУ, которые приехали с другими паспортами. С биометрическими паспортами сложнее подделывать личности, поэтому наши граждане также смогут чувствовать себя в большей безопасности», — сказал министр иностранных дел страны Кястутис Будрис.

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Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович добавил, что решение продиктовано изменившейся геополитической ситуацией и отвечает интересам национальной безопасности страны. По его словам, небиометрические паспорта не содержат современных средств защиты, что повышает риск их незаконного использования и подделки.

В исключительных случаях Литва готова рассматривать индивидуальные запросы на въезд от граждан России с небиометрическими паспортами. В частности, если речь идет о представителях демократической оппозиции, независимых СМИ или активистах гражданского общества. Однако такие заявки будут приниматься только при условии, что цель визита соответствует интересам Литовской Республики. Окончательное решение по каждому заявителю примет Служба охраны государственной границы, в соответствии с Шенгенским кодексом.

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Также ограничения не коснуться россиян, которые едут через Литву транзитом на поезде из Калининградской области в основную часть России и обратно.

Пятилетние загранпаспорта россиян больше не признают в Дании, Чехии, Эстонии, Франции и Исландии.