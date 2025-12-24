EN
Польша перестанет принимать старые загранпаспорта россиян

2 минуты чтения 18:48 | Обновлено: 19:10

Россиян с загранпаспортами, выданными сроком на пять лет без биометрического чипа, перестанут пускать в Польшу. Ограничения вступят в силу 1 апреля 2026 года, говорится на сайте Еврокомиссии.

При этом нововведения не предполагают исключений для детей и обладателей ВНЖ. Даже действующая виза не станет основанием для допуска на территорию страны россиянина с небиометрическим загранпаспортом. Также Польша закроет границу для обладателей дипломатических и служебных паспортов, если они будут соответствовать документу старого образца.

Польша стала десятой европейской страной, которая не принимает пятилетние загранпаспорта россиян без встроенного в документ биометрического чипа. Ранее подобные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. С 1 января 2026 года в их число также войдут Германия и Румыния.

Первой перестала признавать старые российские загранпаспорта Эстония. Однако власти страны сделали исключение для россиян с ВНЖ: им предоставили шесть месяцев, начиная с 31 марта 2025 года, чтобы получить новый десятилетний загранпаспорт с биометрическим чипом.

Затем, 1 июня 2025 года, в качестве действительных проездных документов российские загранпаспорта старого образца перестали действовать на территории Литвы. 

Ограничения вводятся на фоне того, как Европа постепенно внедряет систему EES (Entry/Exit System), которая автоматически фиксирует дату и время въезда/выезда, сканируя данные биометрического чипа. Предполагается, что эта система вскоре позволит отказаться от необходимости проставления штампов в заграничных паспортах приезжающих — биометрического чипа будет достаточно для прохождения границы.

