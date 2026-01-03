СМИ сообщили о возможном начале американской военной операции в Венесуэле

В столице Венесуэлы слышны взрывы, сообщает Reuters. В социальных сетях начали появляться видео с военной техникой в небе над Каракасом. Это, в том числе, тяжелые транспортные вертолеты, которые могут использоваться для высадки десанта.

Некоторые медиа пишут, что речь может идти о начале военной операции США в Венесуэле. При этом, как отмечает Reuters, Дональд Трамп официальных заявлений о начале операции не делал.

По данным Associated Press, в Каракасе было слышно как минимум семь взрывов. Сообщается, что это произошло около двух часов ночи по местному времени. AP также указывает, что на видео из Каракаса видны вертолеты CH-47, которые состоят на вооружении армии США.

Предположительно, объектами атаки стали военные базы Фортэ Тиуна и авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды. Несколько южных районов Каракаса остались без света. Воздушное пространство над Венесуэлой закрыто.

В декабре Дональд Трамп в интервью NBC News не стал исключать возможность военного конфликта с Венесуэлой. «Я этого не исключаю», — сказал он, добавив, что США могут продолжить захваты венесуэльских танкеров. При этом Трамп отказался прямо ответить на вопрос о том, является ли свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро конечной целью Вашингтона. «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой», — заявил президент США.

Американский лидер неоднократно обвинял действующие власти Венесуэлы в контрабанде наркотиков. В связи с этим американские военные нанесли несколько ракетных ударов по судам, которые, как утверждалось, принадлежали «наркотеррористам».

Москва в ответ призывала Белый дом воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и заявляла о поддержке Венесуэлы. Сам Мадуро ранее заявлял о готовности к сотрудничеству с США в сфере борьбы с наркотрафиком. По его словам, позиция Каракаса «предельно ясна — не война, а мир». Он также отмечал, что Венесуэла готова к диалогу как по вопросам противодействия наркоторговле, так и по инвестициям в нефтяной сектор, в том числе с участием американских компаний.