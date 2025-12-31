EN
Общество

Коварный тест по новогоднему кино

Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
2 минуты чтения 00:01 31 декабря
Во время каникул многие пересматривают одни и те же фильмы каждый год. Но даже от самого преданного зрителя новогодней классики могут ускользнуть некоторые детали. Если вам кажется, что вы уже наизусть знаете все диалоги из «Один дома», пройдите тест «Холода» и докажите свои знания.

Начнем с «Один дома». Сколько родных братьев и сестер было у Кевина Маккаллистера?
Начнем с «Один дома». Сколько родных братьев и сестер было у Кевина Маккаллистера?
В фильме «Реальная любовь» один из героев, школьник Сэм, учился играть на барабанах, чтобы впечатлить одноклассницу, в которую был влюблен. А какую песню они в итоге вместе играли на концерте?
В фильме «Реальная любовь» один из героев, школьник Сэм, учился играть на барабанах, чтобы впечатлить одноклассницу, в которую был влюблен. А какую песню они в итоге вместе играли на концерте?
Одна из главных героинь «Отпуска по обмену» занимается созданием трейлеров к фильмам. В одной из сцен в самом начале она с командой монтирует ролик к несуществующей картине, а снимается в нем реальная актриса. Какая?
Одна из главных героинь «Отпуска по обмену» занимается созданием трейлеров к фильмам. В одной из сцен в самом начале она с командой монтирует ролик к несуществующей картине, а снимается в нем реальная актриса. Какая?
В каком городе разворачивается действие фильма «Крепкий орешек»?
В каком городе разворачивается действие фильма «Крепкий орешек»?
Как звали подруг Нади (которую играла Барбара Брыльска) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»?
Как звали подруг Нади (которую играла Барбара Брыльска) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»?
Вы видите кадр из «Девчат». А что мы закрыли на этом скриншоте?
Вы видите кадр из «Девчат». А что мы закрыли на этом скриншоте?
В каком свитере был Марк Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс», когда они встретились на вечеринке у ее родителей в самом начале фильма?
В каком свитере был Марк Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс», когда они встретились на вечеринке у ее родителей в самом начале фильма?
Как звали могвая в фильме «Гремлины», из которого и «родились» эти вредные существа?
Как звали могвая в фильме «Гремлины», из которого и «родились» эти вредные существа?
В предновогоднее время многие любят пересматривать «День сурка», хотя действие фильма разворачивается в феврале. А какой именно день этого месяца главному герою Филу приходится переживать много раз?
В предновогоднее время многие любят пересматривать «День сурка», хотя действие фильма разворачивается в феврале. А какой именно день этого месяца главному герою Филу приходится переживать много раз?
В фильме «Джентльмены удачи» заведующего детским садом учат тюремному сленгу. А как на нем будет пивная, если верить авторам картины?
В фильме «Джентльмены удачи» заведующего детским садом учат тюремному сленгу. А как на нем будет пивная, если верить авторам картины?
Ваш результат из 10

Ваш результат из 10

