Коварный тест по новогоднему кино

Во время каникул многие пересматривают одни и те же фильмы каждый год. Но даже от самого преданного зрителя новогодней классики могут ускользнуть некоторые детали. Если вам кажется, что вы уже наизусть знаете все диалоги из «Один дома», пройдите тест «Холода» и докажите свои знания. Начнем с «Один дома». Сколько родных братьев и сестер было у Кевина Маккаллистера? Только брат, Базз Четыре брата и шесть сестер Два брата и две сестры Назад Далее В фильме «Реальная любовь» один из героев, школьник Сэм, учился играть на барабанах, чтобы впечатлить одноклассницу, в которую был влюблен. А какую песню они в итоге вместе играли на концерте? Jingle Bell Rock Бобби Хелмса All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри Last Christmas группы Wham! Назад Далее Одна из главных героинь «Отпуска по обмену» занимается созданием трейлеров к фильмам. В одной из сцен в самом начале она с командой монтирует ролик к несуществующей картине, а снимается в нем реальная актриса. Какая? Кейт Уинслет Линдси Лохан Кира Найтли Назад Далее В каком городе разворачивается действие фильма «Крепкий орешек»? Лос-Анджелес Чикаго Нью-Йорк Назад Далее Как звали подруг Нади (которую играла Барбара Брыльска) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»? Галя и Света Вера и Любовь Валя и Таня Назад Далее Вы видите кадр из «Девчат». А что мы закрыли на этом скриншоте? Чашку Блюдце Вторую половину батона Назад Далее В каком свитере был Марк Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс», когда они встретились на вечеринке у ее родителей в самом начале фильма? В зеленом с изображением Санты В зеленом с изображением оленя В красном с изображением оленя Назад Далее Как звали могвая в фильме «Гремлины», из которого и «родились» эти вредные существа? Билли Хэнзо Гизмо Назад Далее В предновогоднее время многие любят пересматривать «День сурка», хотя действие фильма разворачивается в феврале. А какой именно день этого месяца главному герою Филу приходится переживать много раз? 2 февраля 8 февраля 14 февраля Назад Далее В фильме «Джентльмены удачи» заведующего детским садом учат тюремному сленгу. А как на нем будет пивная, если верить авторам картины? Рыгаловка Тошниловка Блеваловка Назад Посмотреть результат Результат Ваш результат из 10