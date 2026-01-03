Отличите настоящую новость от фейка

В 2025 году «Холод» выпустил тысячи новостей. В некоторые из них сложно поверить: настолько невероятными они были. Вам кажется, что вы легко можете отличить фейк от реальности? Пройдите наш тест и угадайте, какую новость мы писали на самом деле, а какую выдумали.
К сожалению, тест может работать с перебоями в зависимости от устройства, источника перехода и вашего браузера. «Холод» в курсе ситуации, но решить эту проблему оперативно не может, так как техническая команда издания уже ушла на новогодние праздники.
Если у вас не работает тест, попробуйте обновить страницу или перейти на него из другого источника. Мы приносим наши извинения за неудобство.
В мире заканчивается селедка
Кэти Перри слетала в космос
Родители оставили ребенка в аэропорту из-за истекшего паспорта и попытались улететь без него
Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение
На МКС попробуют сварить первое пиво в космосе
Мужчина мучит соседку песнями Шамана из-за квартирного спора
Жительницу Иркутска оштрафовали за исполненный на конкурсе канкан
В храме Вооруженных сил России прошел молебен в честь свадьбы Мизулиной и Шамана
Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек
В Государственную Думу внесли законопроект о запрете лабубу
Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей
Новорожденного назвали в честь WhatsApp
В школьном дворе на Масленицу сожгли чучело либерала
Россиянин подрался с медведем и победил
Ваш результат из 14
Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Номер карты:
5536 9138 6472 8742 Скопировано!
Получатель:
Taisiya Bekbulatova Скопировано!
Получатель:
Projektas Šaltis Скопировано!
Номер счёта:
LT613500010016198323 Скопировано!
SWIFT BIC:
EVIULT2VXXX Скопировано!
Банк:
Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано!
Комментарий-назанчение платежа:
Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано!
Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)».
Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности