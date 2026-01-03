Отличите настоящую новость от фейка

Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?

В 2025 году «Холод» выпустил тысячи новостей. В некоторые из них сложно поверить: настолько невероятными они были. Вам кажется, что вы легко можете отличить фейк от реальности? Пройдите наш тест и угадайте, какую новость мы писали на самом деле, а какую выдумали.

К сожалению, тест может работать с перебоями в зависимости от устройства, источника перехода и вашего браузера. «Холод» в курсе ситуации, но решить эту проблему оперативно не может, так как техническая команда издания уже ушла на новогодние праздники.

Если у вас не работает тест, попробуйте обновить страницу или перейти на него из другого источника. Мы приносим наши извинения за неудобство.

В мире заканчивается селедка Правда Выдумка Назад Далее Кэти Перри слетала в космос Правда Выдумка Назад Далее Родители оставили ребенка в аэропорту из-за истекшего паспорта и попытались улететь без него Правда Выдумка Назад Далее Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение Правда Выдумка Назад Далее На МКС попробуют сварить первое пиво в космосе Правда Выдумка Назад Далее Мужчина мучит соседку песнями Шамана из-за квартирного спора Правда Выдумка Назад Далее Жительницу Иркутска оштрафовали за исполненный на конкурсе канкан Правда Выдумка Назад Далее В храме Вооруженных сил России прошел молебен в честь свадьбы Мизулиной и Шамана Правда Выдумка Назад Далее Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек Правда Выдумка Назад Далее В Государственную Думу внесли законопроект о запрете лабубу Правда Выдумка Назад Далее Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей Правда Выдумка Назад Далее Новорожденного назвали в честь WhatsApp Правда Выдумка Назад Далее В школьном дворе на Масленицу сожгли чучело либерала Правда Выдумка Назад Далее Россиянин подрался с медведем и победил Правда Выдумка Назад Посмотреть результат Результат Ваш результат из 14

