Интернет и мемы

Отличите настоящую новость от фейка

Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
2 минуты чтения 00:01 3 января
Отличите настоящую новость от фейка

В 2025 году «Холод» выпустил тысячи новостей. В некоторые из них сложно поверить: настолько невероятными они были. Вам кажется, что вы легко можете отличить фейк от реальности? Пройдите наш тест и угадайте, какую новость мы писали на самом деле, а какую выдумали.

К сожалению, тест может работать с перебоями в зависимости от устройства, источника перехода и вашего браузера. «Холод» в курсе ситуации, но решить эту проблему оперативно не может, так как техническая команда издания уже ушла на новогодние праздники.

Если у вас не работает тест, попробуйте обновить страницу или перейти на него из другого источника. Мы приносим наши извинения за неудобство.

В мире заканчивается селедка
В мире заканчивается селедка
Кэти Перри слетала в космос
Кэти Перри слетала в космос
Родители оставили ребенка в аэропорту из-за истекшего паспорта и попытались улететь без него
Родители оставили ребенка в аэропорту из-за истекшего паспорта и попытались улететь без него
Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение
Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение
На МКС попробуют сварить первое пиво в космосе
На МКС попробуют сварить первое пиво в космосе
Мужчина мучит соседку песнями Шамана из-за квартирного спора
Мужчина мучит соседку песнями Шамана из-за квартирного спора
Жительницу Иркутска оштрафовали за исполненный на конкурсе канкан
Жительницу Иркутска оштрафовали за исполненный на конкурсе канкан
В храме Вооруженных сил России прошел молебен в честь свадьбы Мизулиной и Шамана
В храме Вооруженных сил России прошел молебен в честь свадьбы Мизулиной и Шамана
Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек
Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек
В Государственную Думу внесли законопроект о запрете лабубу
В Государственную Думу внесли законопроект о запрете лабубу
Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей
Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей
Новорожденного назвали в честь WhatsApp
Новорожденного назвали в честь WhatsApp
В школьном дворе на Масленицу сожгли чучело либерала
В школьном дворе на Масленицу сожгли чучело либерала
Россиянин подрался с медведем и победил
Россиянин подрался с медведем и победил
Ваш результат из 14

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Фото:фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

