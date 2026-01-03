EN
Трамп заявил о захвате Николаса Мадуро и его жены

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 14:08
Глава Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными и вывезены из страны, заявил Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны», — написал американский президент в соцсети True Social.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс уточнила, что захват осуществили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Как пишет Reuters, Венесуэла уже потребовала от США доказательств, что Мадуро и его жена живы.

Трамп в своем посте также пообещал озвучить все подробности произошедшего в Венесуэле на конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая состоится в 11:00 (19:00 по Москве). Ранее никаких официальных заявлений о военной операции в Венесуэле ни он, ни представители его администрации не делали. Однако о том, что приказ наносить удары по Каракасу отдал именно Трамп, написали со ссылкой на источники в Белом Доме сразу несколько зарубежных изданий.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау после заявления Трампа о захвате венесуэльского политика написал в соцсети X, что теперь  «тиран наконец-то предстанет перед судом за свои преступления». Сенатор Майк Ли, в свою очередь, сообщил, что главной целью захвата Мадуро был последующий суд над ним в США. Такую информацию ему предоставил госсекретарь США Марко Рубио.

В ночь с пятницы на субботу в столице Венесуэлы прогремела серия взрывов, а в небе над городом появилась американская военная техника. События, по информации СМИ, произошли около двух часов ночи по местному времени. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в нападении США и объявил режим чрезвычайного положения в стране. Небо над Венесуэлой закрыли, на улицах города была замечена правительственная бронетехника.

По данным СМИ, атакам подверглись не менее 11 объектов. В их числе — военно-морские базы в районе Фортэ Тиуна, авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды, морская база Ла-Гуайра, военная авиабаза Ла-Карлота, а также остров Исла-Маргарита в южной части Карибского моря.

Кроме того, сообщается о возможных атаках на дом министра обороны, бывший военный музей — ныне мавзолей покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса в Куартель-де-Ла-Монтанья, исторический центр столицы и здание парламента.

В российском МИДе удары по Венесуэле расценили как «акт вооруженной агрессии» со стороны США и призвали безотлагательно провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации.

Отношения между США и Венесуэлой перешли в острую фазу ближе к концу 2025 года. Дональд Трамп неоднократно допускал возможность военного столкновения с Венесуэлой. 

В декабре в интервью NBC News он вновь заявил, что не исключает силового сценария и допустил продолжение захвата венесуэльских танкеров, которые, по его данным, перевозят наркотики. При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон свержение президента Николас Мадуро как конечную цель, отметив лишь, что венесуэльский лидер «точно понимает», чего от него добиваются США.

В октябре прошлого года The New York Times сообщила, что администрация Трампа тайно разрешила ЦРУ проводить операции на территории Венесуэлы. При этом главная их цель — отстранение от власти Николаса Мадуро.

Фото:Miraflores Palace / Reuters

