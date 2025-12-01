Porsche обвинили в дистанционной блокировке машин россиян

Владельцы автомобилей Porsche столкнулись с блокировкой своих машин из-за проблем со спутниковой связью. Они стали чаще обращаться в сервисы с жалобой на эту проблему, пишет РБК со ссылкой на дилерский центр «Рольф».

Я переехал в США, и мне не понравилось Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день Общество 12 минут чтения

Представители «Рольф» считают, что блокировка штатной сигнализации машин россиян через спутник может осуществляться «сознательно». При этом специалисты все еще не могут назвать точную причину, по которой россияне теряют доступ к функционалу своих автомобилей.

В компании отметили, что риск подобной блокировки существует у любого автомобиля Porsche. Чтобы преодолеть ее автомастерам приходится перезагружать блок штатной сигнализации машины, что требует его полного разбора. Сейчас в «Рольф» ищут альтернативные способы решения проблемы.

В публикации отмечается, что подобные ситуации возникают также в машинах Mercedes-Benz, но они встречаются гораздо реже и не приводят к превращению автомобиля в «кирпич». Блокировка спутниковой сигнализации является средством борьбы с угоном машины — она приводит к невозможности запустить двигатель, активировать стартер, перекрытию подачи топлива и срабатыванию сигнализации в нештатном режиме.

РБК сообщает, что Porsche остановил официальные поставки своих автомобилей в России в 2022 году, но сохранил в стране три дочерние компании.

О проблемах владельцев Porsche писал и телеграм-канал Shot. В его публикации число пострадавших от блокировок оценивалось в сотни человек. По данным Shot, проблема наблюдалась у автолюбителей из Москвы, Краснодарского края и других регионов России.

Со ссылкой на слова водителей Shot рассказал об альтернативном способе обхода блокировки — нужно отключить аккумулятор машины на примерно 10 часов. Дилеры отмечали, что проблема могла возникнуть также «из-за проблем со связью», причина которых в публикации не уточняются.