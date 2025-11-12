Крупнейший скандал в истории Би-би-си

Новостной отдел Би-би-си «фактически цензурировал» некоторые темы, в том числе касающиеся ЛГБТ, палестино-израильского конфликта и Трампа, сообщается в докладной записке, которая попала в руки журналистов на прошлой неделе. На выходных медиакорпорацию покинули два важнейших сотрудника, а скандал уже назвали крупнейшим кризисом Би-би-си за последние годы. Впрочем, автора записки тоже упрекают в предвзятости. Что случилось — в материале «Холода».
6 января 2021 года произошло событие, которое попало в заголовки новостей по всему миру. В США только что прошли выборы президента, и конгресс должен был утвердить результаты — победил кандидат от демократической партии. Но Дональд Трамп — на тот момент действующий президент — заявил, что итоги голосования сфальсифицированы и у него «украли» победу. Он собрал сторонников на митинг в Вашингтоне, чтобы «вернуть себе страну».
Позже в тот день толпа ворвалась в Капитолий, где заседает Конгресс, и стала его громить. В результате погибли пять человек, а больше 140 полицейских были ранены.
«Мы пойдем на Капитолий, я буду вместе с вами. И мы будем биться до последнего», — цитировали обращение Трампа к митингующим в документальном фильме Би-би-си, вышедшем за неделю до следующих президентских выборов в США, 2024 года.
Однако Трамп такого не говорил, а это предложение смонтировали из двух фраз, между которыми прошло 54 минуты. В действительности он призвал людей собраться, чтобы «мирно и патриотически высказать свое мнение».
Этот монтаж несколько месяцев оставался незамеченным. Но в 2025 году на него обратил внимание эксперт, составлявший внутренний отчет о предвзятости в медиакорпорации Би-би-си. В начале ноября докладная записка, в которой пересказываются основные тезисы этого и других отчетов, оказалась в руках журналистов The Telegraph и вызвала мировой скандал.
Документ отчаяния
Записку составил Майкл Прескотт — на протяжении трех лет он занимал пост независимого советника в комитете Би-би-си по редакционным стандартам, а летом 2025 года уволился. Он перечислил несколько примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о серьезной предвзятости редакции.
«Этот документ меня побудило написать отчаяние из-за бездействия руководства Би-би-си», — написал он, а также добавил, что впервые видит, чтобы менеджмент подобным образом реагировал на «серьезные и повторяющиеся проблемы». Во вступлении Прескотт подчеркивал, что не состоял в политических партиях, а его оценка «не продиктована никакой политической позицией».
Кроме искажений в передаче слов Трампа Прескотт обнаружил, что в репортажах арабской службы «слишком широко» представлены взгляды ХАМАС. Также, по его мнению, «неконтролируемая группа ЛГБТ-журналистов» цензурирует материалы, связанные с трансгендерными людьми, а служба фактчека Би-би-си подготовила «в корне ошибочный» отчет, утверждавший, будто страховые компании проявляют расизм. Еще Прескотт заметил предвзятость в отборе материалов о миграции и просителях убежища, которые отправлялись читателям в виде в пуш-уведомлений.
В чем обвиняют журналистов?
В том, как сотрудники Би-би-си освещают новости и выбирают темы для материалов, нашлось множество спорных моментов. Условно их можно разделить на несколько категорий:
Освещение историй, связанных с расизмом. Прескотт обвинил журналистов в том, что они с пристрастием освещают тему расизма, используя неточные данные. В пример он привел расследование о предполагаемом расизме в страховой отрасли. Би-би-си утверждала, что людей, живущих в районах, где больше этнических меньшинств, вынуждают больше платить за страховки на машины. Несмотря на то, что материал был основан на устаревших и неполных данных, его удалили с сайта только спустя полгода.
ЛГБТ-активизм. В докладной записке утверждается: отдел новостей блокировал публикации, в которых звучали мнения, расходящиеся с активистской позицией по вопросам трансгендерности, или освещал эти темы «без надлежащего баланса и объективности». Например, журналисты не передавали истории людей, пожалевших о трансгендерном переходе, а также не освещали громких конфликтных ситуаций, связанных с трансгендерными людьми (например, в записке упоминается некая история с заявлениями о том, что женщин-заключенных обыскивают охранники мужского пола, идентифицирующие себя как женщины, которую не стали освещать). По мнению докладчика, само наличие у людей биологического пола во многих новостях игнорируется — и это может ввести в заблуждение читателей (например, если речь идет о сексуализированном насилии, совершенном трансженщиной, они могут не понять, какого пола агрессор).
В записке со ссылкой на внутренний отчет Би-би-си 2024 года также упоминаются два инфоповода, которые освещали почти все крупные медиа в стране — но в Би-би-си о них ничего не сообщили. Первый: утечка документов Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью трансгендерных людей, где врачи обсуждали, что подростки могут принимать гормональные препараты для трансперехода, не понимая последствий для здоровья. Второй: судебный иск медсестер из больницы Дарлингтон Мемориал. Тогда 26 сотрудниц обратились к руководству и попросили не заставлять их переодеваться в одной комнате с коллегой по имени Роуз — человеком мужского пола, идентифицирующим себя как женщина. Их проигнорировали и обвинили в трансфобии, и впоследствии некоторые из них обратились в суд. (После того, как был составлен отчет, на сайте стали появляться новости об этой истории. — Прим. «Холода».))
Израиль и Газа. В отношении арабской службы Би-би-си Прескотт указывает на «одностороннее освещение» конфликта: в репортажах, по его мнению, чрезмерно много внимания уделялось позиции ХАМАС, а израильская сторона представлялась поверхностно или исключительно в негативном контексте.
Докладчик также выяснил: в материалах о палестино-израильском конфликте публиковались свидетельства «очевидцев», которые в своих соцсетях восхваляли теракт и убийства 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на мирных жителей Израиля. Со ссылкой на внутреннее расследование Би-би-си Прескотт пишет, что в сюжетах 244 раза появился некто Самер Эльзаэнен, которого представили как журналиста BBC Arabic. Оказалось, что в соцсетях он призывал сжигать евреев, «как делал Гитлер». Еще один постоянный комментатор, появившийся 522 раза, называл евреев «дьяволами», а граждан Израиля — «недолюдьми». В апреле 2025 года корпорация выпустила пресс-релиз, где заявила, что эти комментаторы на самом деле не являются ее сотрудниками.
Пуш-уведомления. Оказалось, что новости про нелегальную миграцию и просителей убежища реже сопровождаются пуш-уведомлениями, чем остальные. По мнению Прескотта, это отражает «леволиберальные приоритеты» и формирует предвзятое восприятие повестки. В записке приводятся новости, которые не были отправлены с пуш-уведомлениями: например, о количестве нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, или о расходах правительства на размещение мигрантов в гостиницах (они составили восемь миллионов фунтов стерлингов в день). «Неясно, почему ни одна из этих новостей не попала в пуш-уведомления, тогда как, казалось бы, менее значительные сюжеты широко освещались», — цитировал один из отчетов Прескотт.
Дисбаланс в освещении предвыборной кампании США в 2024 году. Прескотт отмечал многочисленные перекосы в пользу кампании Камалы Харрис. В записке говорится: в материалах журналисты делали акцент на темах, продвигаемых демократами, например, абортах и правах женщин, и меньше на экономике и миграции. Еще новостной отдел реже проверял спорные заявления демократов, чем республиканцев.
«Левая предвзятость»
По сути, докладчик обвинил журналистов Би-би-си в том, что они нарушили собственные стандарты. У редакции есть «политика непредвзятости», где говорится: журналисты обязуются предоставлять различные точки зрения, особенно в спорных и чувствительных вопросах, а также не поддерживать ни одну политическую партию и равно освещать все стороны.
После публикации досье лидер британской Консервативной партии Кеми Баденок призвала «принять жесткие меры», а заместитель министра иностранных дел Израиля потребовал уволить генерального директора корпорации Тима Дейви. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал The Telegraph, что Би-би-си была «поймана с поличным» на «левой предвзятости». Как писали американские СМИ, Трамп якобы пригрозил Би-би-си иском на сумму в миллиард долларов, если она не опубликует опровержение до 14 ноября.
Вскоре уволились двое высокопоставленных сотрудников Би-би-си — генеральный директор Тим Дейви и глава новостной службы Дебора Тернесс. А 10 ноября глава Совета корпорации Самир Шах извинился перед британским парламентом. Шах объяснил, что монтаж в передаче про Трампа был сделан так, чтобы зрители «могли лучше понять, как речь была воспринята сторонниками президента Трампа и что происходило на месте в тот момент».
Журналисты уже назвали происходящее крупнейшим кризисом в Би-би-си с 2012 года — тогда выяснилось, что ведущий, который 19 лет вел детскую передачу, был педофилом.
Не все так однозначно
Впрочем, журналисты The Observer назвали уход Тима Дейви и Деборы Тернесс следствием «политической атаки». По их словам, во всем виновата группа директоров с консервативными взглядами, решившая устроить «переворот».
Дело в том, что Би-би-си устроена как общественная корпорация — она не принадлежит правительству, но и не является частной компанией. Ею управляет совет: британские власти назначают председателя и четырех директоров, а затем внутренний комитет корпорации выбирает еще пять независимых членов.
В 2021 году тогдашний премьер-министр Борис Джонсон назначил в совет бывшего пресс-секретаря Консервативной партии Робби Гибба. Как писала The Observer, с тех пор Гибб начал бороться с тем, что считал либеральной предвзятостью. По их данным, Гибб занимался вопросами, которые обычно члены совета не решают: кто станет редактором той или иной программы, какие сюжеты войдут в выпуск новостей и в каком порядке. Источники The Guardian сообщали, что автор докладной записки Майкл Прескотт — друг Гибба.
Летом 2025 года Гибба действительно критиковали за вмешательство в освещение палестино-израильского конфликта. Тогда больше 400 сотрудников медиаиндустрии подписали петицию с просьбой снять Гибба с должности. «Мы призываем Би-би-си действовать в интересах своей аудитории и вновь подтвердить приверженность ценностям беспристрастности, честности и независимой журналистики — без страха и предпочтений», — говорилось в письме.
Ведущий Би-би-си Ник Робинсон сказал в программе Today, что за происходящим сейчас стоит «политическая кампания людей, стремящихся подорвать репутацию корпорации».
Что говорят бывшие сотрудники?
Несмотря на то, что автора записки обвиняют в наличии политических мотивов, несколько сотрудников Би-би-си заявили, что они действительно сталкивались с давлением и цензурой.
Например, бывшая шеф-редактор новостей Кэт Ленг рассказала журналистам, что после 25 лет работы в корпорации она уволилась из-за «гендерных вопросов». Она сказала, что в редакции был отдел, занимающийся ЛГБТ-тематикой, и с ним нужно было утверждать темы для всех материалов, касающихся вопросов гендера. По словам Лэнг, «отбор» проходили только те сюжеты, где ЛГБТ-люди представали в положительном свете, а спорные моменты не освещались.
Журналистка добавила, что сотрудники стали бояться даже предлагать темы, где трансактивисты могли выглядеть негативно. Те, кто был не согласен с мнением специального отдела, сталкивались с последствиями. «Просто начинали ущемлять, давать отстойные смены, и вот уже ты застреваешь на работе, переписывая тексты», — объяснила она.
В разговоре с журналистами The Telegraph двое бывших сотрудников Би-би-си на условиях анонимности подтвердили, что подобное случалось и с ними. «Существовало что-то вроде левого заговора, и, если ты придерживаешься более центристских политических взглядов, твое мнение не в счет. В итоге ты просто перестаешь высказываться. Они постоянно говорили о многообразии мнений, а затем затыкали рот любому, кто с ними не соглашался», — говорил один из них. Другой сотрудник вспоминал, что для него редакция «стала местом, где ты чувствуешь, что тебе нужно извиняться за то, что ты — белый и принадлежишь к среднему классу».