Британского принца лишили титула из-за книги

В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»

В октябре 2025 года вышла в свет книга, из-за которой лишили титулов сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю. В посмертных мемуарах женщина рассказала, как в 16 лет устроилась массажисткой к миллиардеру Джеффри Эпштейну и оказалась в секс-рабстве. По ее словам, Эпштейн насиловал ее, продавал своим влиятельным друзьям, в том числе принцу Эндрю, и возил на частный остров, где заставлял участвовать в оргиях. История Вирджинии Джуффре, которая бросила вызов богатейшим людям мира, — в материале «Холода».

10 марта 2001 года 17-летняя Вирджиния Робертс познакомилась с 41-летним сыном королевы Великобритании Елизаветы II принцем Эндрю. По ее словам, он в то время «слыл плейбоем» королевской семьи. Как она утверждала, в тот вечер они гуляли, ужинали в ресторане, а потом отправились в ночной клуб. Позже Вирджиния вспоминала, что в клубе принц «обильно потел», а танцор из него вышел «довольно неуклюжий». Она попросила Эндрю сфотографироваться на память: на снимке он обнимает ее за талию, и они оба улыбаются.

Спустя годы Вирджиния обвинила принца Эндрю в секс-эксплуатации, но тот в ответ сказал, что никогда с ней не встречался. Однако фото, сделанное в ту ночь, появилось в СМИ и убедило общество, что принц лжет, а значит, вероятно, он виновен.

В октябре 2025 года посмертно опубликовали мемуары Вирджинии Робертс, а вскоре после этого Эндрю лишили титула принца и изгнали из Роял-Лоджа — поместья британской королевской семьи в Большом Виндзорском парке. Вирджиния рассказала в мемуарах, что к моменту встречи с принцем ее уже больше полугода насиловал и «продавал» для секса финансовый магнат Джеффри Эпштейн.

В плену у сутенера

Вирджиния Робертс родилась в 1983 году в США. Когда ей было четыре года, семья переехала из Калифорнии во Флориду, где находилась Мар-а-Лаго — частная резиденция миллиардера и будущего президента США Дональда Трампа. Позже ее отец устроился туда специалистом по техническому обслуживанию.

Разворот книги Джуффре «Ничья девушка». Фото: PA Images / Reuters

В семилетнем возрасте Вирджиния, по ее словам, пережила сексуализированное насилие со стороны друга семьи. «Из счастливого ребенка я превратилась в совершенно другого человека», — рассказывала она в интервью The Miami Herald. Вирджиния говорила, что в тот момент у нее «разом отняли детство», и после этого она часто убегала из дома, курила марихуану и прогуливала школу, а в 14 лет стала жить на улице с хиппи.

В мемуарах Вирджиния рассказала, что в детстве ее растлил отец. По ее словам, он также «продавал» ее своему другу, когда ей было 7–11 лет. Ее отец отрицал обвинения и говорил журналистам, что «никогда бы не тронул дочь». Брат Вирджинии говорил СМИ, что верит сестре. Известно, что друг семьи Робертс провел 14 месяцев в тюрьме за насилие над другим ребенком и в течение 10 лет числился в реестре секс-преступников.

В тот период, как рассказывала Вирджиния журналистам, она познакомилась с сутенером из Майами, 65-летним Роном Эппингером. По ее словам, в течение шести месяцев он держал ее в своей квартире, насиловал и «продавал педофилам». Позже к Эппингеру пришли полиция и ФБР, а Вирджиния наконец вернулась домой.

В июне 2000 года, когда Вирджинии было 16 лет, отец устроил ее администратором раздевалки в спа в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

«Один богатый мужчина»

Как позже вспоминала Вирджиния, работая в спа, она захотела стать массажисткой и взяла в библиотеке книгу по анатомии. Однажды, когда она читала ее во время смены, к ней подошла «эффектная женщина с короткими темными волосами». Ей было около 30 лет. У нее был британский акцент, и она представилась как Гислейн Максвелл. Заметив у Вирджинии книгу, она сказала, что знает «одного богатого мужчину», который давно снимает дом в Мар-а-Лаго и как раз ищет массажиста, и дала Вирджинии его адрес и номер телефона.

Вечером того же дня отец Вирджинии отвез ее по указанному адресу. В мемуарах она вспоминала, что была взволнована и хотела, чтобы отец поскорее уехал. По ее словам, Максвелл открыла дверь и пригласила Вирджинию войти в дом: на стенах висели картины и фотографии с обнаженными женщинами. Максвелл отвела ее в комнату с массажным столом. На нем лежал обнаженный мужчина — это был Джеффри Эпштейн.

Гислейн Максвелл. Фото: Ron Galella Collection via Getty Images

Эпштейну было 47 лет, и, как писала Вирджиния, его «голый зад» смутил ее. «Я подумала: “Разве он не должен быть под простыней?” — вспоминала она. — Безразличное выражение лица Максвелл говорило о том, что нагота — это нормально. “Перестань, — сказала я себе. — Не упусти этот шанс”».

В мемуарах Вирджиния описала, что Максвелл начала учить ее массажу: они массировали стопы Эпштейну, потом стали подниматься выше. Когда настал черед ягодиц, Вирджиния попробовала переместить руки сразу на поясницу, но Максвелл сказала, что «важно не игнорировать ни одну часть тела» и вернула их на ягодицы.

«Непослушная девчонка»

Эпштейн в это время спрашивал, есть ли у Вирджинии братья и сестры, в какой школе она учится и принимает ли противозачаточные. Он объяснял: мол, важно узнать будущую сотрудницу получше, ведь им предстоит вместе ездить в командировки. Вскоре он попросил Вирджинию рассказать «о первом разе».

Джеффри Эпштейн. Фото: Rick Friedman Photography / Corbis via Getty Images

«Я замялась, но хотела получить эту работу, поэтому глубоко вздохнула и рассказала о своем тяжелом детстве. “Меня домогался друг семьи, и я какое-то время скиталась по улице”. Эпштейн не отшатнулся. Наоборот, он махнул рукой, назвав меня “непослушной девчонкой”, — вспоминала она в мемуарах. — Я защищалась: “Вовсе нет. Я хорошая девочка. Просто я всегда оказывалась не в тех местах”». Эпштейн перевернулся — по словам Вирджинии, у него была эрекция.

Она писала, что отдернула руки. Эпштейн подмигнул и начал мастурбировать. После этого Максвелл якобы сняла одежду и начала раздевать Вирджинию, а затем заставила ее участвовать в секс-играх с Эпштейном.

он считал, что она «принадлежит ему по праву рождения»

«Меня затопила знакомая пустота. Сколько раз я верила кому-то, а потом получала боль и унижение? Я чувствовала, как мой мозг начинает отключаться, — писала Вирджиния. — Тело не могло сбежать из той комнаты, но разум не мог оставаться там, поэтому я включила своего рода автопилот, покорный и полный решимости выжить».

Ящик с вибраторами

Вирджиния писала, что следующие две недели совмещала работу в спа Мар-а-Лаго с «массажами» у Эпштейна. Затем он предложил ей постоянную работу, но поставил несколько условий: она должна круглосуточно быть в его распоряжении и съехать от родителей. Он якобы дал ей около 2500 долларов, чтобы она могла снять себе квартиру.

Вирджиния. Фото: Emily Michot / Miami Herald / Tribune News Service via Getty Images

«Я никогда раньше не держала в руках столько денег. Я поблагодарила его, хотя мне было тревожно, — вспоминала Вирджиния. — Эпштейн, должно быть, почувствовал мои сомнения, потому что обошел стол, взял фотографию и протянул ее мне. Снимок сделали с некоторого расстояния, но это точно был мой младший брат. Вдруг мне стало страшно». По ее словам, Эпштейн заявил, что он знает, в какой школе он учится, а его люди контролируют полицию Палм-Бич, поэтому лучше принять предложение, а еще держать происходящее в секрете. Тогда Вирджиния согласилась на работу.

По ее словам, работа у Эпштейна выглядела так: она приезжала по звонку и выполняла любые его требования, а когда он уходил работать, отдыхала у бассейна. Иногда Эпштейн якобы просил, чтобы Вирджиния на его глазах занималась сексом с Максвелл — для подобных случаев у той хранился ящик с секс-игрушками. Случалось, что к ним присоединялись другие девушки. Вскоре Вирджиния поняла, что их тоже, вероятно, вербовала Максвелл.

«Максвелл и Эпштейн обычно спали в разных спальнях и редко целовались или держались за руки, но мне казалось, что они жили в полном симбиозе, — писала Вирджиния. — Эпштейн описывал Максвелл как своего лучшего друга и ценил ее умение знакомить его с влиятельными людьми. Максвелл, в свою очередь, ценила, что у Эпштейна были ресурсы, чтобы финансировать роскошную жизнь, которую, как она считала, она заслуживала, но с трудом могла себе позволить после смерти отца, медиамагната Роберта Максвелла».

Британский плейбой

Со временем, как писала Вирджиния, Эпштейн и Максвелл стали «продавать» ее друзьям. Их имена от нее скрывали — годы спустя она якобы узнала из СМИ, что это были влиятельные политики и ученые. По словам Вирджинии, она соглашалась на все просьбы, но становилась все более апатичной и начала принимать ксанакс (действующее вещество алпразолам в России считается психотропным, его оборот ограничен) и другие препараты.

Как писала Вирджиния в мемуарах, в марте 2001 года, когда ей было 17 лет, ее привезли в Лондон и поселили в квартире Максвелл в центре города. Утром 10 марта Максвелл якобы разбудила Вирджинию и пообещала, что день будет особенным — вечером ее познакомят с «прекрасным принцем».

Вирджиния вспоминала, что днем Максвелл купила ей новые наряды и дорогую сумку, а вечером в квартиру приехал принц Эндрю, герцог Йоркский, сын Елизаветы II. Тот по просьбе Максвелл угадал, сколько Вирджинии лет и якобы сказал, что его дочери немногим младше нее. «Тогдашний принц Эндрю был еще относительно подтянут, с коротко стриженными каштановыми волосами и молодыми глазами. Он давно слыл плейбоем королевской семьи», — писала Вирджиния.

Принц Эндрю, герцог Йоркский в 2001 году.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

По ее словам, увидев принца, она подумала, что мама бы не простила ей, если бы она не сфотографировалась с такой знаменитостью. Тогда, как позже утверждала Вирджиния, она попросила Эпштейна сделать снимок. Спустя много лет фото попало в СМИ: на нем Максвелл опиралась на дверной косяк, принц Эндрю обнимал Вирджинию за талию, и все трое широко улыбались.

«Принцу было весело»

Затем, по словам Вирджинии, они пошли гулять, потом поужинали в ресторане и поехали в ночной клуб. Принц Эндрю угостил ее коктейлем и пригласил на танец. «Танцор из него получился довольно неуклюжий, и я помню, что он обильно потел», — писала она спустя годы. На обратном пути Максвелл якобы сказала: «Когда мы вернемся домой, ты сделаешь для него то же, что делаешь для Джеффри».

Как писала в мемуарах Вирджиния, после клуба Максвелл и Эпштейн оставили ее наедине с принцем Эндрю в квартире. Там они вместе приняли ванну. «Он был особенно внимателен к моим ногам, ласкал пальцы ног и облизывал стопы. Для меня это было впервые, и это было щекотно. Я боялась, что он захочет, чтобы я сделала то же самое с ним. Но мне не стоило беспокоиться — он спешил заняться сексом. В конце он поблагодарил меня с британским акцентом», — вспоминала она.

Остров Литл-Сент-Джеймс. Фото: Navin75 / Wikimedia Commons

По словам Вирджинии, наутро Максвелл сказала ей: «Ты молодец. Принцу было весело». Ее якобы заставляли вступать в связь с Эндрю еще два раза. Во время последней встречи на острове, как говорила Вирджиния, ее втянули в оргию. «Эпштейн, Энди и еще примерно восемь девушек занимались сексом вместе. Остальные девушки выглядели моложе 18 лет и не говорили по-английски. Эпштейн смеялся над тем, что они не могли толком объясниться, говоря, что с ними проще всего найти общий язык», — рассказывала она.

Что за остров? В 1998 году Джеффри Эпштейн купил частный остров Литл-Сент-Джеймс, входящий в состав Американских Виргинских островов. Там он построил несколько вилл, вертолетную площадку и другие здания. Его обвиняли в том, что он привозил туда несовершеннолетних девушек и принуждал их к сексу. Добраться до острова или покинуть его можно было только на частном вертолете или катере, что делало его практически полностью изолированным от внешнего мира. Позже СМИ начали называть Литл-Сент-Джеймс «островом педофилов» и «островом оргий».

Позже, по словам Вирджинии, она много раз обдумывала опыт общения с принцем Эндрю. Несмотря на то, что он вел себя дружелюбно, ее не покидало ощущение: принц считал, что она «принадлежит ему по праву рождения».

40 девочек-подростков

Через несколько лет Вирджиния, как она говорила журналистам, перестала интересовать Эпштейна, потому что стала для него «слишком старой». Напоследок она убедила его, что хочет стать профессиональной массажисткой, и Эпштейн оплатил ей учебу в Таиланде. Но якобы с условием, что она привезет оттуда девушку, с которой он уже договорился.

В 2002 году 19-летняя Вирджиния уехала учиться в тайскую международную школу массажа, но «обещание» не выполнила. В Таиланде она познакомилась с инструктором по боевым искусствам из Австралии Робертом Джуффре, и меньше чем через две недели они поженились. Вскоре после этого, став уже Вирджинией Джуффре, она разорвала связи с Эпштейном и переехала в Австралию.

В 2005 году Эпштейна впервые обвинили в сексуализированном насилии. Тогда в полицию Палм-Бич обратилась женщина — ее приемная дочь рассказала подруге, что в возрасте 14 лет за деньги занималась сексом с мужчиной средних лет по имени Джефф. Во время расследования сотрудники ФБР прослушивали звонки Эпштейна, рылись в его мусоре и искали информацию о других возможных жертвах.

Магшот Джеффри Эпштейна, 2006 год.

Фото: Palm Beach County Sheriff’s Department

Спустя год Эпштейна арестовали. Как писали СМИ, расследование насилия в отношении «по меньшей мере 40» девочек-подростков вышло на федеральный уровень. Но в 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием: признал, что дважды склонял к проституции женщин (в том числе несовершеннолетнюю) и избежал полноценного разбирательства. Эпштейн вышел на свободу уже спустя 13 месяцев и продолжил жить привычной жизнью.

В 2019 году прокурор Александр Акоста, ставший к тому времени министром труда США, ушел в отставку: выяснилось, что он помог Эпштейну заключить компенсационную сделку, на которой был нарушен закон о правах пострадавших, поскольку все это произошло без их ведома.

В 2009 году Вирджиния Джуффре подала анонимный гражданский иск против Эпштейна под псевдонимом «Джейн Доу 102». Она утверждала, что подверглась «секс-эксплуатации со стороны знакомых Эпштейна, включая членов британской королевской семьи». Тогда Эпштейн по мировому соглашению (при публикации которого позже выяснилось, что «Джейн Доу 102» была Вирджинией Джуффре) выплатил ей 500 тысяч долларов. Урегулированы были и все аналогичные иски.

В камере со следами удушья

В 2010 году, когда у Джуффре родился третий ребенок, она основала некоммерческую организацию под названием Victims Refuse Silence, чтобы «просвещать и защищать тех, кто пострадал от торговли людьми». А в 2011 году в СМИ вышла первая публикация о ее связи с принцем Эндрю.

когда ей было 16 лет, они заманили ее в поместье в Нью-Мексико, где стали домогаться

В то же время потерпевшие от Эпштейна пытались оспорить правомерность того, что в 2008 году его отпустили на свободу. Среди прочего в иске были показания Джуффре о том, что Эпштейн «продавал ее», но непосредственно имя принца Эндрю Вирджиния назвала только в 2014 году. Позже стало известно, что за интервью Вирджинии платили большие деньги. К примеру, в 2015 году издание The Daily Mail заплатило ей 140 тысяч долларов.

Вирджиния Джуффре в 2019 году. Фото: Barry Williams / New York Daily News / TNS / Reuters

В одном из интервью она говорила, что в рабство к Эпштейну ее втянула Максвелл — та в ответ назвала ее лгуньей. Тогда Вирджиния предъявила Максвелл иск о клевете, а два года спустя его урегулировали, и Максвелл выплатила Вирджинии компенсацию, сумма которой не разглашалась.

6 июля 2019 года Эпштейна арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявили обвинения в секс-эксплуатации детей и сговоре с этой целью. На суде Эпштейн так и не появился — 10 августа примерно в 6:30 утра его обнаружили в камере лежащим без сознания со следами удушья на шее. Врачи констатировали смерть Эпштейна. Вину он так и не признал.

Дружба, полезная для кругозора

В ноябре 2019 года принц Эндрю, надеясь как-то урегулировать ситуацию, дал 50-минутное интервью Би-би-си, где в очередной раз сказал, что у них с Вирджинией Джуффре не было секса и что он «не помнит» о встрече с ней. Впрочем, он признал, что их совместное фото настоящее, но заметил нестыковки: якобы в Лондоне он не одевается в неформальном стиле и не позволяет себе публично проявлять чувства к незнакомцам. «Фотография была сделана наверху, а я не думаю, что даже поднимался туда», — говорил принц.

Принц Эндрю в 2019 году. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

При этом принца не раз видели в компании Эпштейна уже после того, как тот признал вину в склонении к проституции в 2008 году. Принц говорил в интервью, что Эпштейн познакомил его со многими интересными людьми, и это расширило его кругозор и помогло в работе на благо Великобритании.

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/LfMFwMyhcb — The Royal Family (@RoyalFamily) November 20, 2019

Интервью оказалось настолько провальным, что уже через четыре дня принц Эндрю был вынужден объявить, что «в обозримом будущем» не будет участвовать в публичных мероприятиях как член королевской семьи.

10 миллионов долларов

В августе 2021 года Вирджиния Джуффре подала гражданский иск против принца Эндрю. Она обвинила его в сексуализированном насилии и умышленном причинении ей эмоционального вреда, когда ей было 17 лет. «[Джуффре] опасалась смерти, физического увечья или других последствий для себя или другого лица за неподчинение Эпштейну, Максвелл и принцу Эндрю из-за их связей, богатства и авторитета», — значилось в иске.

Вирджиния возле здания суда в Нью-Йорке. Фото: Jeenah Moon / Bloomberg via Getty Images

Кроме того, Вирджиния заявила, что принц Эндрю знал о том, что Эпштейн принуждает ее к сексу, и потребовала возместить ущерб. Она подала иск в федеральный суд Нью-Йорка, так как в нем временно был приостановлен срок исковой давности для дел о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В феврале 2022 года принц заключил внесудебное соглашение с Вирджинией: он так и не признал вину, а дело закрыли. Принц пообещал «продемонстрировать сожаление по поводу связи» с Эпштейном, перечислив деньги на «борьбу со злом, каковым является торговля людьми, и оказать поддержку пострадавшим».

Принц Эндрю перевел крупную сумму Вирджинии и ее благотворительному фонду — размер сделки не оглашался, но, по некоторым данным, только компенсация Вирджинии превышала 10 миллионов долларов (фонд мог получить еще около двух миллионов фунтов стерлингов). Букингемский дворец отказался от комментариев.

Стала его игрушкой

В июле 2020 года арестовали на тот момент 58-летнюю Гислейн Максвелл, а в конце июня 2022 года состоялось финальное судебное заседание по ее делу. Бывшую светскую львицу обвиняли в том, что в период с 1994 по 2004 год она помогала Эпштейну искать и готовить к систематическому сексуализированному насилию девушек, младшей из которых было 14 лет.

Некоторые пострадавшие выступили на суде. Одна из них, Энни Фармер, рассказала, как, когда ей было в 16 лет, Эпштейн и Максвелл заманили ее в поместье в Нью-Мексико, якобы чтобы помочь подготовиться к поступлению в колледж, после чего домогались. Другая, Сара Рэнсом, согласно описанию New York Post, со слезами вспоминала, как в 22 года мечтала построить карьеру в сфере моды, а затем встретила Максвелл, которая пообещала ей помочь. Рэнсом, по ее словам, поверила ей и впоследствии стала «секс-игрушкой» Эпштейна, а травма от случившегося впоследствии привела ее к двум попыткам суицида.

Магшот Гислейн Максвелл. Фото: Federal Bureau of Prisons

Адвокаты Максвелл уверяли, что власти обвиняют их подзащитную в преступлениях, которые совершал Эпштейн. Защитница Максвелл Бобби Штернхайм говорила на суде, что ее подзащитная тоже пострадала от мужчин — ее «самовлюбленного и жестокого» отца и «контролирующего, требовательного, склонного к манипуляциям» Эпштейна.

20 лет тюрьмы

Перед вынесением приговора судья сказала, что Эпштейн действительно играл «центральную роль в преступной схеме». Но Максвелл не наказывают вместо него или «в качестве его доверенного лица», ведь от ее действий пострадало множество людей, а она так и не раскаялась.

Впервые с момента задержания в 2020 году Максвелл выступила на заседании публично, но не стала признавать вину и обвинила во всем Эпштейна. «Он должен был предстать перед вами много лет назад, он должен был предстать перед вами в 2005 году, затем в 2009 году и снова в 2019 году, — говорила Максвелл в суде. — Я искренне желаю всем, кто находится в зале суда и за его пределами, чтобы сегодняшний день положил конец этой ужасной главе».

Максвелл в суде. Иллюстрация: Jane Rosenberg / Reuters

Прокуроры требовали дать Максвелл от 30 до 55 лет лишения свободы, но ее приговорили к 20 годам тюремного заключения — с учетом двух лет, что она уже провела за решеткой, при хорошем поведении она может освободиться в 2037 году. Также ее обязали выплатить штраф в размере 750 тысяч долларов.

Невыносимое бремя

Весной 2021 года Вирджиния начала работу над мемуарами «Ничья девушка». Ее соавтором стала журналистка и писательница Эми Уоллес. В 2023 году Вирджиния стала жить раздельно с Робертом Джуффре — по ее словам, этому предшествовали годы домашнего насилия. На тот момент их младшим детям было 16 и 13 лет.

Брат Вирджинии утверждал, что 9 января 2025 года муж ее избил: у нее были синяки на груди и подбит глаз. По словам брата, ее доставили в больницу, а Роберт в это время заявил в полицию, что бывшая жена напала на него, а затем сама нанесла себе травмы. «Во время последнего инцидента она чуть не умерла. Нам пришлось поговорить с ней об этом по телефону. Я думаю, она осознала, что если у нее будет еще одна встреча с ним, то [живой] она не выберется», — говорила Аманда Робертс, жена брата Вирджинии. Суд однако принял сторону Роберта, предоставив ему временную опеку над их младшими детьми, а Вирджинии запретив контактировать с ними в течение шести месяцев.

Книга Джуффре «Ничья девушка». Фото: PA Images / Reuters

1 апреля Вирджиния отправила Уоллес письмо. «Я хочу быть уверенной, что книга выйдет, несмотря ни на что, — писала она. — Я верю, что она сможет повлиять на жизни многих людей и поднять вопрос об этой вопиющей несправедливости». Через три недели после этого письма, 25 апреля 2025 года, близкие рассказали, что Вирджиния умерла в возрасте 41 года.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии. Она совершила суицид, всю жизнь оставаясь жертвой сексуализированного насилия и торговли людьми, — говорили они. — В конце концов, бремя насилия оказалось настолько тяжелым, что для Вирджинии стало невыносимым выдерживать его».

Уоллес продолжила работу с черновиками, которые Вирджиния согласовала при жизни, и полная версия мемуаров вышла в октябре 2025 года. Доходы от продаж книги пойдут в фонд помощи пострадавшим от насилия, который основала Вирджиния.

