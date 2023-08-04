Суд избрал Трампу меру пресечения по делу о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне не стал заключать под стражу бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, суд лишь наложил на Трампа некоторые ограничения. В частности, запретив ему лично общаться со свидетелями по делу. Такие контакты он будет обязан осуществлять только через адвокатов.

Накануне заседания суда Трамп говорил, что готов к своему аресту. «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — заявил он.

Несколькими днями ранее Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия. Они состоят из четырех пунктов. Так, Трампу вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. По первым двум пунктам ему грозит до пяти лет лишения свободы, по третьему и четвертому — до 20 лет.

6 января 2021 года, в день когда конгресс США должен был утвердить результаты прошедших осенью 2020 года президентских выборов Трамп собрал своих сторонников на митинг в Вашингтоне. Выступая перед собравшимися, Трамп еще раз заявил о своей победе и призвал их отправиться в Капитолий, чтобы «вернуть себе страну».

Участники митинга последовали этому призыву и взяли здание Капитолия штурмом, разгромив кабинеты членов конгресса и ранив 140 полицейских.

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