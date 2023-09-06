В США экс-лидера ультраправой группировки, участвовавшей в штурме Капитолия, приговорили к 22 годам 

В США Федеральный суд округа Колумбия приговорил бывшего лидера ультраправой группировки Proud Boys 39-летнего Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что пока это самый суровый приговор из вынесенных по этому делу. В ходе процесса обвинение просило суд назначить Таррио 33 года лишения свободы.

В своем решении судья отметил, что Таррио был «главным лидером, главным организатором, которым двигало революционное рвение». В свою очередь, защита Таррио настаивала, что он не имел «прямого влияния» на беспорядки, так как 6 января не был в Вашингтоне.

Ранее суд приговорил еще одного члена Proud Boys Этана Нордеана и основателя военизированной группировки Oath Keepers Стюарта Родса к 18 годам заключения.

Как сообщал генеральный прокурор Меррик Гарланд, всего по обвинениям, связанным с нападением на Капитолий, были арестованы более 1100 человек. Из них 630 человек признали себя виновными и по меньшей мере 110 были осуждены.

Одним из обвиняемых по делу о штурме Капитолия проходит и 45-й президент США Дональд Трамп. Ему вменяют в сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор с целью препятствования расследованию.

6 января 2021 года десятки тысяч сторонников экс-президента США Дональда Трампа собрались у Капитолийского холма на протестный митинг. После его завершения митингующие по призыву Трампа двинулись к Капитолию, где в этот момент проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

Демонстранты прорвали полицейское оцепление и штурмом взяли здание Капитолия, разгромив кабинеты многих конгрессменов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Более 140 полицейских получили ранения. Ущерб Капитолию исчислялся миллионами долларов.

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