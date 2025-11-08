EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство

По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
11 минут чтения 00:01
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство

16-летняя Тереза Фаско ушла с работы в слезах — с тех пор живой ее никто не видел. Через месяц стало ясно, что ее убили. Спустя год полиция отправила за решетку преступников — и только через 18 лет удалось доказать, что посадили не тех. Настоящий убийца оставался на свободе, пока в 2023 году следователи не проверили стаканчик из-под смузи, который выбросил посетитель кафе. Кто убил Фаско — в материале «Холода»

Вечером 10 ноября 1983 года жители деревни Линбрук на Лонг-Айленде неподалеку от Нью-Йорка видели, как молодая девушка покидает местный роллердром в слезах. Это была 16-летняя Тереза Фаско — в тот вечер ее уволили из закусочной при роллердроме, где она работала на полставки. Как писал в 1984 году The New York Times, Фаско больше никто не видел — домой она так и не вернулась.

Близкие поняли, что случилась беда

«[Тереза была] не из тех девушек, кто убегает из дома», — говорил Дин Гардинер, друг семьи и крестный отец Фаско. Родственники начали искать ее, однако их усилия не увенчались успехом. 

Тереза Фаско. Фото: Nassau County District Attorney’s Office

5 декабря 1984 года около 16 часов дня в лесополосе неподалеку от железной дороги два 14-летних подростка заметили под слоем листьев деревянный поддон. Под ним они обнаружили обнаженное тело девушки — оно сильно разложилось

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции. На шее девушки они увидели горизонтальные борозды — позже судмедэксперты установили, что смерть наступила от удушения веревкой, проволокой или чем-то похожим. 

Полицейские осмотрели местность, однако оружия или других улик не обнаружили. Личность погибшей установили спустя два дня: тело принадлежало Терезе Фаско. 

Три подельника 

26 марта 1985 года полиция задержала 21-летнего Джона Когута — безработного ландшафтного дизайнера из Айленд-Парка. До этого у него были проблемы с законом, но он, по словам адвоката, недавно обручился и возвращался к нормальной жизни. Когута обвинили в изнасиловании и убийстве Фаско. 

Несколько дней спустя у полиции было подписанное признание и видеопленка. На записи Когут сознавался в убийстве и называл имена сообщников — 26-летнего Джона Рестиво из соседней Ванты и 30-летнего Денниса Холстеда, тоже из Айленд-Парка. Их задержали 20 июня. 

Деннис Холстед, Джон Рестиво и Джон Когут. Фото: Centurion

Рестиво владел транспортной компанией, а Когут и Холстед время от времени работали на него. Когут говорил в признании, что Рестиво принадлежал фургон, в который все трое то ли заманили, то ли затолкали 16-летнюю Фаско, когда та покинула роллердром вечером 10 ноября. После этого они поехали на кладбище, где избили, изнасиловали и задушили девушку. Когут утверждал, что насиловали Рестиво и Холстед, а убивал он сам — но по требованию подельников. Тело спрятали неподалеку от железнодорожной станции Линбрук, предварительно прикрыв поддоном и присыпав листьями. 

Рестиво и Холстед отрицали причастность к преступлению, а Когут в ходе судебного процесса отказался от своего признания. Несмотря на это, всех троих осудили и приговорили каждого более чем к 30 годам лишения свободы. 

«Поместили туда, где мне не место»

Холстед оказался за решеткой и через несколько дней стал звонить сотням людей, обратился даже к губернатору и в Белый дом. Он пытался убедить собеседников, что невиновен и попал в тюрьму по ошибке, и даже требовал провести анализ ДНК. 

В 1988 году все трое обвиненных потребовали еще раз провести экспертизу улик. Однако, как потом говорил один из них, прокурор решил, что это лишь «отчаянная попытка выйти на свободу», и не отреагировал на просьбы. 

В начале 1990-х годов в штате Нью-Йорк приняли закон, позволяющий заключенным, которых осудили до распространения ДНК-тестов, потребовать провести экспертизу — в надежде, что результаты приведут к оправдательному приговору. Так и сделали осужденные по делу Фаско. 

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

ДНК Холстеда, Рестиво и Когута сравнили с образцами, взятыми из спермы и слюны, которые в 1984 году сняли с тела Фаско и с тех пор хранили. По словам адвоката Томаса Макванна, три независимых друг от друга теста показали отсутствие совпадения ДНК преступника с генетическим материалом Холстеда. В случае же с Рестиво и Когутом, два теста не выявили связи, а третий оказался неопределенным. Все трое заключенных подали апелляцию. 

Однако окружной прокурор Денис Диллон отнесся к результатам тестов скептически. «[Анализ ДНК был проведен на] частично израсходованных остатках [оригинальных образцов]. Никто не может сказать, какими были бы результаты, если бы образцы были все еще нетронуты. Тот факт, что ДНК обвиняемых не была обнаружена, еще ничего не значит», — говорилось в заявлении от имени прокурора. 

Тем временем доводы следствия, представленные в 1985 году, показались прокурору убедительными. А строилась доказательная база на видеопленке с показаниями Когута, а также на свидетельствах сокамерников, которые якобы слышали от Холстеда и Рестиво признания вины. Еще среди доказательств были два волоса Фаско — их полиция якобы обнаружила в фургоне Рестиво. 

Однако Когут говорил, что признался в убийстве после 15-часового допроса, к тому же он долго не спал. И вскоре он отказался от своих слов․ Сокамерникам же, по словам правозащитников, полицейские якобы обещали поблажки в обмен на необходимые показания. 

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Впрочем, суд все-таки учел несоответствие ДНК преступника и трех заключенных — но случилось это лишь в 2003 году. 

Потерял все

Новую экспертизу ДНК провели с помощью продвинутой, до этого недоступной методики. Кроме того, в качестве материала взяли вагинальный мазок Фаско, чего ранее не делали. Результаты показали несоответствие ДНК насильника с генетическим материалом тех, кто был осужден за это преступление. 

11 июня 2003 года судья решил отменить приговоры и освободить под залог 44-летнего Джона Рестиво, 48-летнего Денниса Холстеда и 39-летнего Джона Когута. Однако после того как судья озвучил решение, на всех троих надели наручники и увезли их обратно в тюрьму. Выйти им предстояло только вечером. 

Деннис Холстед, Джон Когут и Джон Рестиво после своего освобождения в 2001 году. Фото: Newsdaily

Ближе к 20 часам к зданию тюрьмы прибыли журналисты с телекамерами и родственники заключенных. Среди ожидающих была и мать Рестиво Фрида. Все 18 лет она была убеждена, что ее сын не должен находиться в тюрьме. «Я с первого дня знала, что он невиновен, — говорила мать. — Я даже не думала, что [присяжные] его осудят. У них не было ни малейших доказательств». 

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Даже у адвоката Теодора Робинсона вина подзащитного «не укладывалась в голове». «У этого человека ранее не было судимостей. Он был семьянином, у него была невеста и совсем недавно появился ребенок, — рассуждал Робинсон. — У него была работа, на которую он ходил каждый день, и они только что купили дом. Зачем бы ему участвовать в изнасилованиях и убийствах?»

По словам Робинсона, Рестиво потерял все. Он разошелся с невестой, а его маленького сына пришлось отдать на усыновление другому человеку: Рестиво не мог обеспечить его, сидя в тюрьме, и отказался от контактов с сыном, чтобы не портить ему жизнь. Бизнеса и дома, по словам адвоката, он тоже лишился. 

К выходу сына из тюрьмы Фрида накрыла стол. Кроме нее Рестиво встречали два брата. Отец семейства не дожил до его реабилитации. 

Но есть нюанс

Впрочем, освобождение Рестиво, Холстеда и Когута не было безоговорочным. Все трое вышли под залог в размере 300 тысяч долларов, а окружной прокурор Денис Диллон говорил, что допускает пересмотр дела. 

Началось новое расследование, и через три месяца, в сентябре 2003 года, Джона Когута вновь обвинили. «Я пришел к выводу, что есть достаточно доказательств, чтобы привлечь его к суду», — сообщил Диллон на пресс-конференции.

Причиной повторного обвинения стало старое видео с признанием. Двух других бывших осужденных по этому делу прокурор не тронул. 

«Это просто пустая трата времени и денег налогоплательщиков», — прокомментировал Когут решение прокурора

Только 21 декабря 2005 года уже 41-летний Когут был полностью оправдан. 29 декабря сняли все обвинения с Холстеда и Рестиво. 

Почти 10 лет спустя, в апреле 2014 года, Рестиво и Холстеду присудили компенсацию за неправомерное лишение свободы — по 18 миллионов долларов каждому от округа Нассо штата Нью-Йорк. Когут же подавал иск к Нассо отдельно — его в итоге отклонили. Ему выплатили только 1,5 миллиона долларов от нью-йоркского суда.

Адвокат Рестиво и Холстеда утверждал, что в 1985 году детектив Джозеф Вольпе подбросил волосы Фаско в фургон Рестиво и скрыл другие улики, которые могли бы привести к оправдательному приговору. Еще в 2003 году адвокаты говорили, что при первом тщательном осмотре волосы Фаско в фургоне не обнаружили — они появились в деле только спустя шесть месяцев, а это значит, что Вольпе мог снять эти волосы с тела Фаско, чтобы подтвердить свою версию. 

Детектив Джозеф Вольпе за возможное преступление не ответил — он ушел со службы еще в 2002 году и скончался в 2011 году в возрасте 63 лет. На этом история могла бы закончиться, однако настоящего убийцу Фаско еще предстояло найти.

Угрюмый сосед 

В августе 2023 года управление судмедэкспертизы Нассо совместно с ФБР решили в очередной раз провести анализ ДНК предполагаемого убийцы Терезы Фаско. Вагинальный мазок отправили в известную лабораторию в Хьюстоне, которая специализировалась на нераскрытых преступлениях прошлых лет. Ее специалисты составили ДНК-профиль преступника. 

Расследование привело ФБР к 63-летнему Ричарду Билодо — одинокому пенсионеру, который жил на Лонг-Айленде и последние 12 лет работал по ночам раскладчиком товара в Walmart. В 1983 году 23-летний Билодо жил с бабушкой и дедушкой примерно в километре от роллердрома, где работала Фаско. Сам он в то время готовил кофе на передвижном фургоне и часто бывал неподалеку. 

Ричард Билодо. Кадр: ABC News

Соседи отзывались о нем нелестно. 80-летняя Лиз Брегель, жившая в паре домов от Билодо, описала его как нелюдимого и грубого человека. «Наши дети его боялись», — сказала она. При этом у Билодо не было судимостей, а никто из близких убитой Фаско не помнил, чтобы та как-либо пересекалась с ним. 

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Полицейские установили слежку за подозреваемым. Билодо вел размеренную и тихую жизнь, не делал ничего подозрительного. Но в феврале 2024 года им повезло — Билодо выпил смузи, а стаканчик выбросил. Правоохранители незаметно изъяли вещдок. 

Генетический материал, который остался на трубочке, отправили на экспертизу. Результаты показали абсолютное совпадение с ДНК, которую взяли с вагинального мазка жертвы. Подозреваемого вызвали на допрос. Билодо отрицал вину, хотя в какой-то момент неожиданно сказал: «В [1980-е] людям удавалось избегать наказания за убийство». В октябре 2025 года ему предъявили обвинение и задержали.

Очередное судебное заседание запланировано на 21 ноября 2025 года. Билодо грозит пожизненное заключение. Вину он не признал. 

Мать Терезы Фаско умерла в 2019 году, так и не дождавшись справедливости. Однако жив отец, Томас Фаско, — передвигающийся с помощью трости, он присутствовал на допросе Билодо. Во время пресс-конференции он достал из внутреннего кармана пиджака фотографию дочери. 

«Тяжело переживать это снова и снова. Но, похоже, близится завершение, чему я очень благодарен, — говорил Томас Фаско собравшимся журналистам. — Я любил ее и скучаю по ней. Она живет в моем сердце, как видите». 

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Дарья Волошина
Фото:Nassau County District Attorney via AP / Scanpix

Посмотрите другие материалы

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года