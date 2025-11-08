Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство

По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать

16-летняя Тереза Фаско ушла с работы в слезах — с тех пор живой ее никто не видел. Через месяц стало ясно, что ее убили. Спустя год полиция отправила за решетку преступников — и только через 18 лет удалось доказать, что посадили не тех. Настоящий убийца оставался на свободе, пока в 2023 году следователи не проверили стаканчик из-под смузи, который выбросил посетитель кафе. Кто убил Фаско — в материале «Холода».

Вечером 10 ноября 1983 года жители деревни Линбрук на Лонг-Айленде неподалеку от Нью-Йорка видели, как молодая девушка покидает местный роллердром в слезах. Это была 16-летняя Тереза Фаско — в тот вечер ее уволили из закусочной при роллердроме, где она работала на полставки. Как писал в 1984 году The New York Times, Фаско больше никто не видел — домой она так и не вернулась.

Близкие поняли, что случилась беда

«[Тереза была] не из тех девушек, кто убегает из дома», — говорил Дин Гардинер, друг семьи и крестный отец Фаско. Родственники начали искать ее, однако их усилия не увенчались успехом.

Тереза Фаско. Фото: Nassau County District Attorney’s Office

5 декабря 1984 года около 16 часов дня в лесополосе неподалеку от железной дороги два 14-летних подростка заметили под слоем листьев деревянный поддон. Под ним они обнаружили обнаженное тело девушки — оно сильно разложилось.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции. На шее девушки они увидели горизонтальные борозды — позже судмедэксперты установили, что смерть наступила от удушения веревкой, проволокой или чем-то похожим.

Полицейские осмотрели местность, однако оружия или других улик не обнаружили. Личность погибшей установили спустя два дня: тело принадлежало Терезе Фаско.

Три подельника

26 марта 1985 года полиция задержала 21-летнего Джона Когута — безработного ландшафтного дизайнера из Айленд-Парка. До этого у него были проблемы с законом, но он, по словам адвоката, недавно обручился и возвращался к нормальной жизни. Когута обвинили в изнасиловании и убийстве Фаско.

Несколько дней спустя у полиции было подписанное признание и видеопленка. На записи Когут сознавался в убийстве и называл имена сообщников — 26-летнего Джона Рестиво из соседней Ванты и 30-летнего Денниса Холстеда, тоже из Айленд-Парка. Их задержали 20 июня.

Деннис Холстед, Джон Рестиво и Джон Когут. Фото: Centurion

Рестиво владел транспортной компанией, а Когут и Холстед время от времени работали на него. Когут говорил в признании, что Рестиво принадлежал фургон, в который все трое то ли заманили, то ли затолкали 16-летнюю Фаско, когда та покинула роллердром вечером 10 ноября. После этого они поехали на кладбище, где избили, изнасиловали и задушили девушку. Когут утверждал, что насиловали Рестиво и Холстед, а убивал он сам — но по требованию подельников. Тело спрятали неподалеку от железнодорожной станции Линбрук, предварительно прикрыв поддоном и присыпав листьями.

Рестиво и Холстед отрицали причастность к преступлению, а Когут в ходе судебного процесса отказался от своего признания. Несмотря на это, всех троих осудили и приговорили каждого более чем к 30 годам лишения свободы.

«Поместили туда, где мне не место»

Холстед оказался за решеткой и через несколько дней стал звонить сотням людей, обратился даже к губернатору и в Белый дом. Он пытался убедить собеседников, что невиновен и попал в тюрьму по ошибке, и даже требовал провести анализ ДНК.

В 1988 году все трое обвиненных потребовали еще раз провести экспертизу улик. Однако, как потом говорил один из них, прокурор решил, что это лишь «отчаянная попытка выйти на свободу», и не отреагировал на просьбы.

В начале 1990-х годов в штате Нью-Йорк приняли закон, позволяющий заключенным, которых осудили до распространения ДНК-тестов, потребовать провести экспертизу — в надежде, что результаты приведут к оправдательному приговору. Так и сделали осужденные по делу Фаско.

ДНК Холстеда, Рестиво и Когута сравнили с образцами, взятыми из спермы и слюны, которые в 1984 году сняли с тела Фаско и с тех пор хранили. По словам адвоката Томаса Макванна, три независимых друг от друга теста показали отсутствие совпадения ДНК преступника с генетическим материалом Холстеда. В случае же с Рестиво и Когутом, два теста не выявили связи, а третий оказался неопределенным. Все трое заключенных подали апелляцию.

Однако окружной прокурор Денис Диллон отнесся к результатам тестов скептически. «[Анализ ДНК был проведен на] частично израсходованных остатках [оригинальных образцов]. Никто не может сказать, какими были бы результаты, если бы образцы были все еще нетронуты. Тот факт, что ДНК обвиняемых не была обнаружена, еще ничего не значит», — говорилось в заявлении от имени прокурора.

Тем временем доводы следствия, представленные в 1985 году, показались прокурору убедительными. А строилась доказательная база на видеопленке с показаниями Когута, а также на свидетельствах сокамерников, которые якобы слышали от Холстеда и Рестиво признания вины. Еще среди доказательств были два волоса Фаско — их полиция якобы обнаружила в фургоне Рестиво.

Однако Когут говорил, что признался в убийстве после 15-часового допроса, к тому же он долго не спал. И вскоре он отказался от своих слов․ Сокамерникам же, по словам правозащитников, полицейские якобы обещали поблажки в обмен на необходимые показания.

Впрочем, суд все-таки учел несоответствие ДНК преступника и трех заключенных — но случилось это лишь в 2003 году.

Потерял все

Новую экспертизу ДНК провели с помощью продвинутой, до этого недоступной методики. Кроме того, в качестве материала взяли вагинальный мазок Фаско, чего ранее не делали. Результаты показали несоответствие ДНК насильника с генетическим материалом тех, кто был осужден за это преступление.

11 июня 2003 года судья решил отменить приговоры и освободить под залог 44-летнего Джона Рестиво, 48-летнего Денниса Холстеда и 39-летнего Джона Когута. Однако после того как судья озвучил решение, на всех троих надели наручники и увезли их обратно в тюрьму. Выйти им предстояло только вечером.

Деннис Холстед, Джон Когут и Джон Рестиво после своего освобождения в 2001 году. Фото: Newsdaily

Ближе к 20 часам к зданию тюрьмы прибыли журналисты с телекамерами и родственники заключенных. Среди ожидающих была и мать Рестиво Фрида. Все 18 лет она была убеждена, что ее сын не должен находиться в тюрьме. «Я с первого дня знала, что он невиновен, — говорила мать. — Я даже не думала, что [присяжные] его осудят. У них не было ни малейших доказательств».

Даже у адвоката Теодора Робинсона вина подзащитного «не укладывалась в голове». «У этого человека ранее не было судимостей. Он был семьянином, у него была невеста и совсем недавно появился ребенок, — рассуждал Робинсон. — У него была работа, на которую он ходил каждый день, и они только что купили дом. Зачем бы ему участвовать в изнасилованиях и убийствах?»

По словам Робинсона, Рестиво потерял все. Он разошелся с невестой, а его маленького сына пришлось отдать на усыновление другому человеку: Рестиво не мог обеспечить его, сидя в тюрьме, и отказался от контактов с сыном, чтобы не портить ему жизнь. Бизнеса и дома, по словам адвоката, он тоже лишился.

К выходу сына из тюрьмы Фрида накрыла стол. Кроме нее Рестиво встречали два брата. Отец семейства не дожил до его реабилитации.

Но есть нюанс

Впрочем, освобождение Рестиво, Холстеда и Когута не было безоговорочным. Все трое вышли под залог в размере 300 тысяч долларов, а окружной прокурор Денис Диллон говорил, что допускает пересмотр дела.

Началось новое расследование, и через три месяца, в сентябре 2003 года, Джона Когута вновь обвинили. «Я пришел к выводу, что есть достаточно доказательств, чтобы привлечь его к суду», — сообщил Диллон на пресс-конференции.

Причиной повторного обвинения стало старое видео с признанием. Двух других бывших осужденных по этому делу прокурор не тронул.

«Это просто пустая трата времени и денег налогоплательщиков», — прокомментировал Когут решение прокурора

Только 21 декабря 2005 года уже 41-летний Когут был полностью оправдан. 29 декабря сняли все обвинения с Холстеда и Рестиво.

Почти 10 лет спустя, в апреле 2014 года, Рестиво и Холстеду присудили компенсацию за неправомерное лишение свободы — по 18 миллионов долларов каждому от округа Нассо штата Нью-Йорк. Когут же подавал иск к Нассо отдельно — его в итоге отклонили. Ему выплатили только 1,5 миллиона долларов от нью-йоркского суда.

Адвокат Рестиво и Холстеда утверждал, что в 1985 году детектив Джозеф Вольпе подбросил волосы Фаско в фургон Рестиво и скрыл другие улики, которые могли бы привести к оправдательному приговору. Еще в 2003 году адвокаты говорили, что при первом тщательном осмотре волосы Фаско в фургоне не обнаружили — они появились в деле только спустя шесть месяцев, а это значит, что Вольпе мог снять эти волосы с тела Фаско, чтобы подтвердить свою версию.

Детектив Джозеф Вольпе за возможное преступление не ответил — он ушел со службы еще в 2002 году и скончался в 2011 году в возрасте 63 лет. На этом история могла бы закончиться, однако настоящего убийцу Фаско еще предстояло найти.

Угрюмый сосед

В августе 2023 года управление судмедэкспертизы Нассо совместно с ФБР решили в очередной раз провести анализ ДНК предполагаемого убийцы Терезы Фаско. Вагинальный мазок отправили в известную лабораторию в Хьюстоне, которая специализировалась на нераскрытых преступлениях прошлых лет. Ее специалисты составили ДНК-профиль преступника.

Расследование привело ФБР к 63-летнему Ричарду Билодо — одинокому пенсионеру, который жил на Лонг-Айленде и последние 12 лет работал по ночам раскладчиком товара в Walmart. В 1983 году 23-летний Билодо жил с бабушкой и дедушкой примерно в километре от роллердрома, где работала Фаско. Сам он в то время готовил кофе на передвижном фургоне и часто бывал неподалеку.

Ричард Билодо. Кадр: ABC News

Соседи отзывались о нем нелестно. 80-летняя Лиз Брегель, жившая в паре домов от Билодо, описала его как нелюдимого и грубого человека. «Наши дети его боялись», — сказала она. При этом у Билодо не было судимостей, а никто из близких убитой Фаско не помнил, чтобы та как-либо пересекалась с ним.

Полицейские установили слежку за подозреваемым. Билодо вел размеренную и тихую жизнь, не делал ничего подозрительного. Но в феврале 2024 года им повезло — Билодо выпил смузи, а стаканчик выбросил. Правоохранители незаметно изъяли вещдок.

Генетический материал, который остался на трубочке, отправили на экспертизу. Результаты показали абсолютное совпадение с ДНК, которую взяли с вагинального мазка жертвы. Подозреваемого вызвали на допрос. Билодо отрицал вину, хотя в какой-то момент неожиданно сказал: «В [1980-е] людям удавалось избегать наказания за убийство». В октябре 2025 года ему предъявили обвинение и задержали.

Очередное судебное заседание запланировано на 21 ноября 2025 года. Билодо грозит пожизненное заключение. Вину он не признал.

Мать Терезы Фаско умерла в 2019 году, так и не дождавшись справедливости. Однако жив отец, Томас Фаско, — передвигающийся с помощью трости, он присутствовал на допросе Билодо. Во время пресс-конференции он достал из внутреннего кармана пиджака фотографию дочери.

«Тяжело переживать это снова и снова. Но, похоже, близится завершение, чему я очень благодарен, — говорил Томас Фаско собравшимся журналистам. — Я любил ее и скучаю по ней. Она живет в моем сердце, как видите».

