Германия решила не пускать россиян с пятилетними паспортами

2 минуты чтения 18:22

Германия перестанет пускать россиян с пятилетними паспортами с 1 января будущего года. Исключение предусмотрено для тех, кто получил визу в небиометрический паспорт до вступления нововведений в силу. Об этом говорится на сайте посольства страны в России.

В пресс-релизе сказано, что «содержательные» требования к обладателям 10-летних биометрических паспортов для получения визы останутся прежними. При этом до 31 декабря этого года россиянам продолжат проставлять визы как в биометрические паспорта, так и в пятилетние.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

«То же касается и разрешений на пребывание в стране, выданных до 01.01.2026 г. по российскому небиометрическому заграничному паспорту. В таких случаях наличие биометрического паспорта не требуется», — добавили в посольстве. Так, в будущем году россияне не смогут продлить документы, разрешающие находиться в стране, если у них нет биометрического загранпаспорта.

Отмечается, что въехать в Германию будет нельзя, если россияне получат шенгенскую визу в другой стране и проставят ее в пятилетний паспорт после 1 января. Если такая виза была получена до конца этого года, то въезд в Германию разрешат. В случае подачи заявки на немецкую визу, если ее не рассмотрят до конца этого года, россиянам также потребуется предоставить биометрический загранпаспорт.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Согласно опубликованному на сайте посольства документу, решение о недопуске россиян с пятилетним паспортами было принято еще 16 сентября, однако опубликовать его решили только 3 ноября.

Как отмечает телеграм-канал «Улететь», Германия — не первая страна, которая отказалась принимать российские небиометрические паспорта. Ранее это сделали Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. Также летом этого года Германия приостановила выдачу гуманитарных виз россиянам, беларусам и гражданам других стран. Через месяц выдачу виз пообещали вернуть, однако, по словам правозащитников, это было лишь формальное заявление. В конце октября сообщалось, что программа фактически заморожена, а сотни россиян все еще остаются без документов.

