Германия заморозила решения по документам для сотен россиян

В Германии фактически перестала работать программа выдачи гуманитарных виз гражданам России и Беларуси, сообщает DW. После прихода к власти нового правительства была отменена ускоренная выдача таких документов, и теперь россияне и беларусы получают их лишь в редких случаях.

По данным правозащитников, ведущих кампанию за сохранение немецких гуманитарных виз для граждан России и Беларуси SaveHumVisa22, около 300 заявлений, поданных с осени прошлого года, были аннулированы, поэтому заявителям придется составлять новые обращения. Также чиновники планируют пересмотреть заявки около 40 человек, которые не успели получить визы, хотя их прошения были уже одобрены.

При этом Германия продлевает гуманитарные виды на жительство в обычном режиме, сообщают как юристы SaveHumVisa22, так и МВД страны. По данным правозащитников, происходили лишь единичные бюрократические ошибки в отдельных федеральных землях.

Германия объявила о возобновлении выдачи россиянам и беларусам гуманитарных виз в августе. Приостановка программы действовала с мая и коснулась также граждан Афганистана, Турции, Ирака, Сирии и лиц без гражданства.

«Репортеры без границ» назвали возобновление гуманитарной программы «символической политикой» Германии. Организация отметила, что власти ФРГ отменили ускоренную процедуру получения документов, введенную в 2022 году, лишив доступа к программе многих людей, которым необходима защита от преследований.

В начале октября правозащитники заявили, что немецкие чиновники возобновили выдачу гумвиз россиянам и беларусам только на словах. По их словам, Германия вернулась к подходу, который действовал до 2022 года, при котором критерии выдачи документов были размытыми, а получить их могли лишь единицы.

По данным МВД Германии, ускоренная программа позволила получить гумвизы 2490 россиянам и 410 беларусам. По мнению властей ФРГ, таким образом «значительное число» людей получили «существенную поддержку».