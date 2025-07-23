Германия приостановила выдачу гуманитарных виз

На сайте Федерального министерства внутренних дел Германии(BMI) в разделе, посвященном выдаче гуманитарных документов, появилась пометка о приостановке программ.

«В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены», — говорится на сайте. Такая же пометка есть на странице, посвященной программе переселения беженцев. О приостановке этой программы, которая позволяет беженцам переехать в готовую их принять другую страну, стало известно в апреле этого года. Кроме того, плашка о приостановке есть на странице программы совместной помощи беженцам, нуждающимся в защите.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу» Мир 7 минут чтения

Среди тех, кого коснулась приостановка выдачи гуманитарных документов, — в частности люди, которые «которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности против войны, [борьбы] за демократию и права человека или из-за критики режима в России, а также в Иране или Беларуси» и которые не могут получить другой тип визы в Германию, кроме как гуманитарную.

Также приостановлена выдача документов гражданам Афганистана, Турции, Ирака, Сирии и лиц без гражданства. Как отмечает проект помощи россиянам с антивоенной позицией за рубежом «Ковчег», за последние три года гуманитарные визы Германии получили около трех тысяч россиян, которые могли подвергнуться преследованию по политическим мотивам.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

Проект пишет, что во время формирования нового правительства Германии весной этого года уже обсуждались идеи приостановить отдельные программы по выдаче гуманитарных документов, однако тогда речи об отмене виз для россиян и беларусов не шло.

В апреле этого года сообщалось, что Германия решила отменить «турбонатурализацию» — процедуру получения гражданства через три года пребывания в стране для тех, кто участвовал в волонтерской деятельности, активно учил немецкий или демонстрировал «профессиональные успехи и квалификацию».

Позже в проекте «Горизонты Exilhilfe», который помогает получать гуманитарные документы европейских стран, пояснили, что приостановка выдачи виз Германии не затронет тех, кто уже находится в стране. Продление ВНЖ таких людей также продолжится в обычном режиме.

«Всех, кто уже получил одобрение на визу, просим сохранять спокойствие. На данный момент нет оснований считать, что вас затронет это решение, однако мы продолжаем уточнять детали», — говорится в сообщении проекта в телеграм-канале.

UPD в 22:21 по московскому времени: добавлен комментарий проекта «Горизонты Exilhilfe».