Общество

Самый разыскиваемый монах

Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
13 минут чтения 00:01 25 сентября
В 2021 году силовики вломились в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Они пытались найти отца Силуана: оказалось, что почитаемый всеми монах находится в уголовном розыске за убийство трех человек и кражу. 20 лет он скрывался от полиции, найдя пристанище у бывшего схиигумена Сергия. Как монаху удалось избежать наказания и поймали ли его — в материале «Холода».

В поисках монаха с бородой

Ночью 26 февраля 2021 года в Среднеуральский женский монастырь пришли около 200 сотрудников ОМОНа и других подразделений Росгвардии с обыском. Они ворвались в кельи монахинь и послушников в полной экипировке, вооруженные автоматами. По периметру монастырского комплекса выставили оцепление, а машины ОМОНа перекрыли въезд на территорию. Помимо жилых корпусов силовики осмотрели подсобные помещения, котельные и близлежащие территории. Окна в некоторых кельях были разбиты, а обитатели монастыря оказались на улице в 30-градусный мороз. 

«Насельники монастыря, пожилые люди, женщины и дети вынуждены находиться на улице, температура в данный момент –28», — рассказал в ту ночь один из присутствовавших при облаве. 

Среднеуральский женский монастырь. Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia Commons

Омоноовцы и росгвардейцы также попытались обыскать храм иконы «Спорительница хлебов», однако монахи забаррикадировались, не пропуская никого в алтарь. В это время находившиеся на улице послушники молились с фотографиями настоятеля монастыря отца Сергия (в миру Николая Романова), который ранее был задержан. Всю ночь звонил колокол. 30 человек простояли на морозе до утра. 

Силовики показывали монахам и послушникам фотографию отца Силуана, ближайшего помощника Сергия, и искали его среди них. Всех мужчин с бородой сравнивали с изображением на снимке. В итоге 19 человек увезли в отделение для установления личности, но вскоре отпустили — Силуана среди них не оказалось. Обыски на территории монастыря длились около 10 часов, и за это время все помещения осмотрели несколько раз.

К утру 26 февраля стало известно, что рейд прошел по уголовному делу об убийстве трех человек, разбое и незаконном обороте оружия. Оно было возбуждено давно, еще в феврале 1999 года. Подозреваемым по этому делу оказался келейник арестованного экс-схимонаха Сергия отец Силуан (в миру Андрей Кузнецов).

Келейник обычно трудится в монастыре при старце или игумене. Он помогает духовному наставнику следить за хозяйством, принимать паломников, а тот, в свою очередь, заботится о его духовном образовании и воспитании. 

6 марта около 300 силовиков продолжили поиск Кузнецова в дальних скитах монастыря, расположенных в Алапаевском и Туринском районах Свердловской области, но безрезультатно. Полиция пообещала миллион рублей за информацию о нем — это тоже не привело к поимке подозреваемого. Отец Силуан, вероятно, собрал вещи и покинул свою келью за несколько дней до обыска или сбежал в лес в первые минуты штурма. Одна из монахинь рассказывала, что отец Сергий, уже находясь в СИЗО, благословил своего помощника на побег. 

Схиигумен-царебожник Сергий после ареста. Фото: Телекомпания ОТВ

Адвокаты экс-схиигумена Сергия назвали действия силовиков давлением на своего подзащитного. Прихожанка по имени Ольга тоже связала поиск келейника Силуана с делом настоятеля монастыря. По ее словам, Силуан был на многих видео с проповедей Сергия, опубликованных на ютубе, но никогда не вызывал вопросов у полиции. 

Органы разглядели его только сейчас, после очередного продления срока ареста батюшке. Несколько странно, поэтому лично я в дела 20-летней давности не очень верю», — сказала Ольга. 

Обвинения, выдвинутые против отца Силуана, вызвали неоднозначную реакцию у послушников Среднеуральского монастыря. Некоторые не поверили, что монах может быть причастен к убийствам. Другие же допускали, что у него могло быть темное прошлое, но говорили, что он раскаялся. 

Телохранитель духовников

В Среднеуральском женском монастыре отец Силуан впервые появился летом 2015 года, говорят послушники обители. Тогда вместе со схиигуменом Сергием они часто навещали в Москве болеющего архимандрита Наума, бывшего духовника Троице-Сергиевой лавры. Силуан был духовным чадом отца Наума, который и благословил его перейти под духовное покровительство отца Сергия. Тот утверждал, что Силуан когда-то был телохранителем архимандрита Наума. 

Отец Силуан. Фото: МВД РФ

В Среднеуральском монастыре Силуан быстро проявил себя, и схиигумен Сергий поручил ему контролировать возведение дальних скитов. Под его руководством новые кельи строились с опережением графика. Уже через год отец Сергий сделал Силуана своим келейником. «Отец Сергий ему доверял, неслучайно сделал его своим личным телохранителем», — говорила одна из послушниц монастыря, имя которой не называется. 

По словам одной из паломниц, проведшей в монастыре немало времени, с которой также поговорили журналисты и имя которой не называется, Силуан всегда сопровождал экс-схиигумена. «В телохранителе отец Сергий действительно нуждался, так как в храме во время исповеди к нему стояли несколько сотен людей, это длилось минимум три часа — иногда и до восьми доходило. Люди уставали, устраивали давку, начинали теснить отца Сергия», — рассказала она, добавив, что некоторые прихожане «были крайне агрессивно настроены». Паломница также назвала отца Силуана «крупным, внушительным»: «Ни у кого не было желания с ним спорить», — добавила она. 

В монастыре у Силуана была репутация открытого и доброго человека. Одна из девушек, пять лет прожившая и проучившаяся в Среднеуральской обители, рассказала «Холоду», что «отец Силуан всегда улыбался и был очень добрым с детьми».

Дети его очень любили, так как, проходя, он мог дать конфетку. Но в большей степени его любили, потому что он всегда был рядом с отцом Сергием», — сказала она. 

Еще одна послушница, которая прожила в монастыре более четырех лет, назвала Силуана «отзывчивым, смиренным, верующим в Бога». По ее словам, он «в меру серьезен, в меру строг, но справедливый. Всегда откликнется на любую просьбу». Одна из прихожанок монастыря в защиту Силуана сказала, что он никогда не пропускал службы. «Силуан всегда присутствует в храме, стоит в сторонке, наблюдает. Слова грубого от него никогда не слышала, на любой вопрос отвечал, советы давал», — рассказала она. 

В своих проповедях схиигумен Сергий ставил в пример Силуана как усердно молящегося человека. «Покажи им свои руки, сожми в кулак! А знаете, почему у него (Силуана. — Прим. «Холода») такие руки? Потому что он делает 1000–1500 поклонов за ночь. Полторы тысячи поклонов земных за вас всех», — говорил отец Сергий. 

Не принято интересоваться прошлым

Некоторые при этом понимали, что в прошлом Силуан мог быть и преступником. В разговоре с журналистами одна из бывших послушниц монастыря сказала: «Мужчины там собираются странные, согласитесь, какому нормальному мужику придет в голову поселиться в женском монастыре». По ее словам, мужчины там чаще всего выполняли функции охраны Романова. «Все крепкие, здоровые, других я там не видела. Большинство из них озлобленные», — отметила она. Однако большинство паломников не смущало прошлое как Силуана, так и других людей, находящихся в монастыре. 

Жители и прихожане монастыря. Кадр: Среднеуральский Женский Монастырь / Youtube

В разговоре с журналистами это объяснила прихожанка по имени Ольга. «Когда проходит монашеский постриг, то тот человек, который был до этого, умирает, и в монашестве рождается новый человек с новым именем. Поэтому в монастырях никогда не принято интересоваться прошлым. Важно только то, как человек живет в настоящем после покаяния и пострига», — сказала она. 

Поговорившая с «Холодом» девушка, жившая в монастыре, тоже сказала, что для нее важнее то, как человек ведет себя сейчас. «Уверена, что он давно уже исправился и начал новую жизнь. Каждый человек может ошибаться, в мире еще очень много преступников, которых правда надо ловить, а не людей, которые уже давно исправились и начали новую жизнь», — отметила она. По ее словам, все знали отца Силуана как «преданного батюшке», и «отец Сергий очень его любил». 

Убил за куртку и четыре тысячи

В июле 2025 года МВД обновило список самых разыскиваемых преступников России. В него вошли 11 человек — убийцы, бандиты, маньяки и прочие. В большинстве своем эти люди находятся в бегах уже более 10 лет. В список попал и Андрей Кузнецов, которого в Среднеуральском женском монастыре знали как отца Силуана. 

Кузнецов родился 23 октября 1974 года в городе Полевской Свердловской области. СМИ писали, что он был известен в криминальных кругах как Рыжий. В апреле 1996 года его осудили за разбой и приговорили к восьми годам лишения свободы. Через год Кузнецова освободили досрочно. Однако в 1998 году он получил новый срок: шесть месяцев лишения свободы за кражу.

Фото: МВД РФ

Выйдя на свободу в начале 1999 года, Кузнецов сразу же организовал в Екатеринбурге банду, куда кроме него вошли двое местных жителей — Резанов и Галюк. В феврале 1999 года они раздобыли оружие и пошли грабить торговцев на одном из рынков города. 

Трое из них — братья Мирзоевы и мужчина по фамилии Раджабов, которые приехали из Таджикистана, — снимали квартиру в одном из микрорайонов Екатеринбурга, куда и нагрянул Кузнецов с подельниками. Бандиты постучались в дверь и на вопрос «Кто там?» представились сотрудниками уголовного розыска. Торговцы открыли им, после чего трое незнакомых им людей напали на них с пистолетами, требуя отдать все деньги и ценности, которые хранятся в квартире. 

Мирзоевы и Раджабов попытались оказать сопротивление. Бандиты же в ответ начали стрелять, а затем связали их, пока те еще были живы, и заткнули им рты. После этого главарь банды Кузнецов добил их выстрелами в голову.

После расправы над хозяевами дома налетчики перерыли всю квартиру, в которой нашли кожаную куртку и четыре тысячи рублей (около 41 тысячи рублей в 2025 году с учетом инфляции). После этого преступники скрылись.

Из украденного Кузнецов забрал себе 1600 рублей и куртку, а остальное поделил поровну между подельниками. 

Полиция довольно быстро вычислила их — они оставили много следов на месте преступления. В отношении троих членов банды были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». Вскоре Резанова и Галюка задержали и в 2001 году приговорили их к 10 и 19 годам колонии. 

Кузнецову тогда удалось скрыться — он уехал в Северную Осетию. В 2001 году, когда его объявили в федеральный розыск, он уже перебрался в Москву, а затем около 10 лет жил на Камчатке. Скрываясь от полиции, он несколько раз менял в документах дату рождения и фамилию, успев побыть также Храмовым и Осиповым. 

К 2015 году он вернулся в Свердловскую область, где нашел убежище в Среднеуральском женском монастыре, которым руководил схиигумен Сергий. 

Божественное явление

Последователи отца Сергия верят, что он обрел дар прозорливости в 1984 году, когда стал виновником ДТП, унесшего жизнь человека. Тогда он, в миру Николай Романов, перенес клиническую смерть. По его утверждению, выжить ему помогла Богородица, с которой он якобы встретился на небесах. После выхода из комы он неожиданно для следователей признался в разбойном нападении, что стало причиной возбуждения против него уголовного дела. 

26 ноября 1986 года Московский областной суд огласил приговор, из которого следовало, что Романов и еще двое подельников обокрали и засунули в багажник человека. После этого они убили его, нанеся более 10 ударов монтировкой по голове и выкинув его с моста в воду. Это произошло в апреле 1984 года.

Отец Сергий. Кадр: ИА Уральский меридиан / Youtube

Тогда Николая Романова приговорили к 13 годам заключения, которые он отбывал в ИК-13 в Нижнем Тагиле. В колонии он обратился к вере и занялся строительством храма. После освобождения Романова екатеринбургский митрополит Викентий постриг его в монахи. В 2001 году Романов стал иеромонахом (то есть монахом, имеющим сан священника). Вскоре после этого он основал в городе Среднеуральске женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Харизма схиигумена Сергия и его проповеди привлекли многих чиновников, силовиков и бизнесменов, которые становились его духовными чадами, а вместе с этим и меценатами.

Так под руководством Сергия Среднеуральский монастырь начал быстро развиваться.

Широкую популярность отец Сергий приобрел после записанных на видео сеансов экзорцизма. После этого в обитель начали приезжать паломники со всей России, а СМИ называли схиигумена духовником советника генпрокурора Натальи Поклонской, депутата Госдумы Сергея Бидонько, известного хоккеиста Павла Дацюка и других. 

К 2020 году в Среднеуральском монастыре действовали четыре храма, а на территории проживали более 500 человек, большинство из которых — послушницы и монахини. Обитель занималась социальными проектами. Туда могли обратиться за помощью малообеспеченные и многодетные семьи, онкобольные и другие люди, нуждающиеся в поддержке. 

Против пандемии и Путина

В апреле 2020 года схиигумена Сергия лишили права проповедовать после того, как он записал обращение, в котором заявил, что эпидемии коронавируса не существует. 

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга, — говорил Сергий во время проповеди. — Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род». 

Получив несколько штрафов за распространение фейков, схиигумен Сергий потребовал у президента России Владимира Путина передать ему свои полномочия. Затем он заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ.

Летом 2020 года в СМИ начали появляться заявления людей, живших в монастыре при отце Сергии. Один из них рассказал, что при приезде в обитель у людей якобы забирали паспорта, а загранпаспорта и вовсе использовали для растопки. В фильме Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» бывшая послушница Христина, которая жила в обители с пяти лет, сообщила, что за проступки детей часто били ремнем и кабелем. Также она рассказывала, что по крайней мере одна девочка стала жертвой сексуализированного насилия, с чьей стороны — не уточнила, отметив лишь, что это делали «разные люди».

Отец Сергий в суде. Кадр: Среднеуральский Женский Монастырь / Youtube

В сентябре 2020 года отца Сергия отлучили от церкви. После этого его обвинили по трем уголовным статьям: «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица», «Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений» и «Самоуправство». В ночь на 29 декабря 2020 года омоновцы штурмом взяли монастырь и задержали его. В январе 2023 года Николая Романова приговорили к семи годам колонии.

14 апреля 2021 года все люди, жившие в монастыре, были выселены по решению суда, который выявил на территории нарушения требований пожарной безопасности, градостроительных законов и санитарных требований. Их временно разместили на базе отдыха «Остров сокровищ» в Екатеринбурге. В 2022 году монахини заселились в воскресную школу в поселке Краснояр. В 2023 году на территории бывшего Среднеуральского монастыря открылось Покровское подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Андрея Кузнецова поймать так и не удалось. Он до сих пор находится в федеральном розыске. 

Автор:Дарья Морозова
Фото:Olja Merker / Getty Images

