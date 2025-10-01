Дуров успел купить тысячи биткоинов по очень низкой цене

В будущем курс биткоина достигнет отметки в миллион долларов. Таким прогнозом в интервью известному подкастеру Лексу Фридману поделился основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Я верил в биткоин практически с момента его появления. Я купил несколько тысяч где-то в 2013 году по цене около 700 долларов за монету. Закинул на это пару миллионов и забыл», — рассказал Дуров.

По его словам, вскоре после покупки курс биткоина упал до 200-300 долларов. После этого, как рассказал Дуров, его знакомые, знавшие о покупке, стали пытаться утешать его. «Им я отвечал, что мне все равно, и я не буду продавать. Я верю в это», — сказал основатель телеграма.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

Он отметил, что именно прибыль от вложения в биткоин позволяет ему поддерживать текущий уровень жизни. «Многие думают, что я живу в хороших местах и летаю на частных самолетах, благодаря деньгам от работы телеграма. Но это не так. Телеграм лично мне приносит только убытки. Именно биткоин позволяет мне оставаться на плаву и я верю, что в будущем он будет стоить миллион долларов за монету», — заявил Дуров.

Он подчеркнул, что биткоин, в частности, и криптовалюты в целом это то, «как должны работать деньги». «Никто не может конфисковать ваши биткоины из-за ваших политических взглядов», — напомнил Дуров, отметив, что в отличие от традиционных валют, никто не печатает биткоин, а его инфляция должна в определенный момент остановиться.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

В интервью Фридману, которое продлилось более четырех с половиной часов, Дуров среди прочего рассказал о создании социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, столкновениях с властями различных стран, отношении к мастурбации и порно и многом другом.

В частности, он сообщил о пережитом в 2018 году покушении, описал использование моржовых гениталий в деловых переговорах и рассказал о полученной им «куче просьб» об усыновлении.