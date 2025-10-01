Дуров рассказал о пережитом покушении

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров убежден, что в 2018 году пережил покушение. Об этом он рассказал в интервью известному подкастеру Лексу Фридману.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать», — вспомнил Дуров.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

По его словам, вскоре симптомы ухудшились — он начал терять зрение и слух, а затем появились проблемы с дыханием. «Это было трудно объяснить. Но в одном я был уверен: “Ну вот и все”», — рассказал основатель Telegram.

Так и не обратившись за помощью, Дуров пришел в себя на следующий день, лежа на полу. По его словам, он был так слаб, что не мог подняться, а затем заметил полопавшиеся сосуды на руках и по всему телу. «Со мной такого никогда не было», — утверждает предприниматель.

Тем не менее он не стал рассказывать о случившемся своей команде, потому что «не хотел их волновать». Дуров пояснил, что в 2018 году был «не лучший момент», чтобы делиться с командой проблемами со здоровьем, так как в это время его команда занималась привлечением инвесторов для блокчейн-проекта The Open Network (TON), а власти нескольких стран пытались заблокировать работу Telegram на своей территории.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Речь, вероятно, идет в том числе и о России, где в апреле 2018 года Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке мессенджера, основанного Дуровым. Причиной такого шага властей, как сообщалось, стал его отказ передать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы спецслужбе читать сообщения пользователей телеграма. В том же году, сославшись на якобы распространяемые на платформе «подстрекательства к беспорядкам», власти Ирана заблокировали работу мессенджера на своей территории.