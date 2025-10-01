Дуров описал использование «хера моржового» в деловых переговорах

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью известному подкастеру Лексу Фридману рассказал об использовании в деловых переговорах гениталий моржа.

Он пояснил, что речь идет о подаренном ему когда-то резном бакулюме — кости из пениса моржа. По его словам, этот артефакт ему подарили представители эвенков — малочисленного народа, проживающего на территории Сибири и Монголии. Дуров отметил, что обычно такие подарки получают вожди эвенков в знак признания их отваги и лидерства.

Он также рассказал Фридману, что выражение «хер моржовый» в русском языке может использоваться для ироничного обозначения «ничего» или как отрицательный ответ.

«Например, если какое-то правительство или бизнес-партнер попросили вас дать им что-то, что вы не хотите давать, вы можете поставить эту кость на заднем фоне во время видеозвонка и надеяться, что они [поймут]», — сказал Дуров.

В опубликованном видеоинтервью с Фридманом длительностью более четырех с половиной часов Дуров рассказал о создании социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, столкновении с властями России и других стран, своем отношении к порно и мастурбации, а также о пережитом покушении.

Так, по его словам, в 2018 году он нашел у дверей арендованного им таунхауса некую посылку, а уже через несколько часов почувствовал себя очень плохо, ощутив боль во всем теле. Дуров рассказал, что начал терять зрение и слух, а его тело «начало отказывать». Он попытался встать и пойти в ванную, но потерял сознание по пути. на следующий день он очнулся и заметил по всему телу полопавшиеся сосуды, а затем еще две недели не мог ходить.