Дуров описал использование «хера моржового» в деловых переговорах

2 минуты чтения 09:38

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью известному подкастеру Лексу Фридману рассказал об использовании в деловых переговорах гениталий моржа. 

Он пояснил, что речь идет о подаренном ему когда-то резном бакулюме — кости из пениса моржа. По его словам, этот артефакт ему подарили представители эвенков — малочисленного народа, проживающего на территории Сибири и Монголии. Дуров отметил, что обычно такие подарки получают вожди эвенков в знак признания их отваги и лидерства.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Он также рассказал Фридману, что выражение «хер моржовый» в русском языке может использоваться для ироничного обозначения «ничего» или как отрицательный ответ.

«Например, если какое-то правительство или бизнес-партнер попросили вас дать им что-то, что вы не хотите давать, вы можете поставить эту кость на заднем фоне во время видеозвонка и надеяться, что они [поймут]», — сказал Дуров.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

В опубликованном видеоинтервью с Фридманом длительностью более четырех с половиной часов Дуров рассказал о создании социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, столкновении с властями России и других стран, своем отношении к порно и мастурбации, а также о пережитом покушении.

Так, по его словам, в 2018 году он нашел у дверей арендованного им таунхауса некую посылку, а уже через несколько часов почувствовал себя очень плохо, ощутив боль во всем теле. Дуров рассказал, что начал терять зрение и слух, а его тело «начало отказывать». Он попытался встать и пойти в ванную, но потерял сознание по пути. на следующий день он очнулся и заметил по всему телу полопавшиеся сосуды, а затем еще две недели не мог ходить.

