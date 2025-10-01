EN
Общество

Дуров рассказал о «куче просьб» об усыновлении

2 минуты чтения 09:51 | Обновлено: 10:10

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью подкастеру Лексу Фридману рассказал подробности о своих планах по составлению завещания.

Миллиардер захотел разделить накопленное им состояние между всеми своими детьми, не делая различий между рожденными естественным путем и зачатыми искусственно. Дуров считает, что сегодня у него уже более 100 детей.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Основатель Telegram рассказал, что считает необходимым отсрочить получение наследства минимум до 20-летнего возраста ребенка. Предприниматель считает, что избыток денег убивает у молодых людей силу воли, а также мотивацию к учебе и работе. По его мнению, существует высокий риск того, что его ребенок может начать гордиться достижениями и богатством отца, а не пытаться добиться того же самостоятельно.

При этом Дуров признался, что не знает точное количество своих детей. Предположив, что их может быть более 100, предприниматель отметил, что его план по созданию для своих детей дополнительной мотивации вряд ли сработает. Причина в общем объеме его капитала — даже при распределении его между таким количеством людей каждый из них получит «много-много» миллионов.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Впервые Дуров объявил о решении разделить капитал между всеми своими детьми в июне, тогда он называл другие условия для получения денег — истечение 30 лет с момента оглашения условий завещания. В интервью Фридману предприниматель рассказал, что после этого сообщения он получил «кучу просьб» об усыновлении или удочерении.

Также, по словам Дурова, ему постоянно пишут с просьбой признать отцовство. Он отметил, что право на получение части наследства будет только у тех детей, которые смогут доказать, что создатель Telegram является их биологическим отцом.

