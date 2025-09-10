EN
Общество

СМИ назвали доступные при блокировках мобильного интернета сайты

09:38 10 сентября

Минцифры расширит список доступных во время отключения интернета веб-сайтов, в который, в том числе, войдет сайт букмекерской конторы «Фонбет», пишет газета «Коммерсантъ». В Минцифры, в свою очередь, заявили, что «белый список» ресурсов еще формируется и заверили, что «Фонбет» в нем не значится.

9 сентября издания «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о планах Минцифры расширить так называемый «белый список» — перечень сайтов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета. По данным «Ведомостей», в него могут войти РБК и «Лента.ру», а также развлекательная платформа «Пикабу».

«Коммерсантъ» добавил, что в «белый список» также рекомендовано включить сайт букмекерской конторы «Фонбет», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО» и другие. 

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В Минцифры отвергли подобный список и включение в него сайта букмекерской конторы «Фонбет».

«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как “Фонбет”. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перечень сайтов, которые на втором этапе войдут в «белый список», еще формируется. «На первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — сказали в Минцифры.

5 сентября Минцифры опубликовало перечень сервисов, доступ к которым сохранится в случае ограничения доступа к интернету. В него вошли социальные сети, маркетплейсы, навигационные приложения, сервисы такси и доставки, личные кабинеты операторов связи, портал «Госуслуги», платформа дистанционного голосования, а также официальные сайты президента и правительства. Отмечалось, что такие меры необходимы для «обеспечения безопасности».

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Сайт букмекерской конторы «Фонбет» не впервые оказывается в так называемых «белых списках», формируемых властями. Так, в 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса, компания была включена в перечень системообразующих предприятий, которым может быть оказана господдержка в условиях кризиса.

