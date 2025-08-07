EN
Спавший миллионы лет тектонический разлом начал пробуждаться

2 минуты чтения 14:02 | Обновлено: 14:05

Находящийся в Канаде тектонический разлом Тинтина, который бездействовал 40 миллионов лет, пробуждается. Об этом говорят результаты исследования группы ученых канадского Университета Виктории, опубликованные в июле 2025 года.

Так, они обнаружили, что в считавшемся «спящим» разломе за последние 2,6 миллиона лет, что по геологическим меркам считается недавним прошлым, произошли многочисленные крупные землетрясения. «Что указывает на возможные землетрясения в будущем», — пояснили исследователи.

«За последние пару десятилетий вдоль разлома Тинтина было зафиксировано несколько небольших землетрясений магнитудой от 3 до 4», — заявил ведущий автор исследования Терон Финли.

При этом, по его словам, в будущем землетрясения в разломе будут становиться все сильнее, достигая магнитуды 7,5. «Разлом продолжает накапливать деформацию со средней скоростью от 0,2 до 0,8 миллиметра в год и, следовательно, представляет угрозу будущих землетрясений», — сказал он.

В ночь на 30 июля в 161 километре от побережья Камчатки на глубине 32 километров произошло мощное землетрясение. Согласно первым оценкам специалистов, его магнитуда составила 7,5, однако позже эксперты скорректировали данные, заявив о подземных толчках магнитудой 8,7. 

Землетрясение спровоцировало цунами, обрушившиеся на побережья американских Гавайев, Японии, а также российских Северных Курил. Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. При этом последний начал извергаться впервые более чем за 500 лет.

Позже российские ученые сообщили, что в результате землетрясения полуостров Камчатка сдвинулся на два метра. В свою очередь, западные СМИ писали о повреждении пирса на российской базе атомных подводных лодок «Рыбачий».

