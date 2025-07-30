На Дальнем Востоке произошли землетрясение и цунами

В ночь на 30 июля у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Сначала сейсмологи оценили его магнитуду в 7,5, но затем изменила оценку на 8,5. Подземные толчки также ощущались на Курильских островах.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил ТАСС о нескольких пострадавших от землетрясения, не уточнив их число. По его словам, некоторые люди получили травмы, покидая здания во время подземных толчков.

«Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты [находятся] в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — сказал министр.

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Также сообщается о повреждении в результате землетрясения зданий на Камчатке и Сахалине. По данным местных властей, в некоторых домах разрушились печные трубы и вентиляция.

Позже МЧС сообщило о пришедшей после землетрясения волне цунами. По данным ведомства, она затопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Местных жителей удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал.

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Также из-за землетрясения угроза цунами объявлена властями Японии и Тайваня, передает РБК, ссылаясь на сообщения местной прессы. Так, на Тихоокеанском побережье Японии от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма ожидается приход волны высотой до трех метров. В связи с этим местным жителям рекомендовано эвакуироваться от кромки воды и переждать стихийное бедствие на возвышенностях.