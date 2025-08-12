Российская сталь оказалась никому не нужна

Российская сталелитейная отрасль находится на грани масштабного кризиса. Отечественная сталь оказалась никому не нужна: внутренний спрос падает, европейский рынок потерян практически полностью, а «дружественным» странам российская продукция оказалась не нужна. Ситуацию усложняет Китай, который умудряется выдавливать российскую продукцию с российского же рынка. Крупнейшие компании жалуются на идеальный шторм, а десятки тысяч сотрудников отрасли рискуют остаться без работы. Железный кризис — в материале «Холода».

Россия является одним из пяти мировых лидеров по производству стали, уступая США, Японии, Индии и Китаю. Продукция металлургов используется везде: в строительстве, автомобилестроении и энергетике. Из нее делают каркасы, трубы, двигатели, кузова машин и опоры линий электропередач (ЛЭП).

Металлургическая отрасль России — одна из наиболее крупных: здесь работают более 650 тысяч человек. Крупнейшие металлургические компании страны: «Евраз», «Челябинский металлургический комбинат» («дочка» «Мечела»), «Северсталь», ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) и НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — входят в список системообразующих компаний страны. В основном они выплавляют сталь, чугун, стальные полуфабрикаты, а также делают трубы.

Сейчас эти компании столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Чистая прибыль ММК за шесть месяцев 2025 года рухнула на 89% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. НЛМК в первом квартале текущего года показала чистый убыток в 1,2 миллиарда рублей против прибыли в 17,1 миллиарда годом ранее. Прибыль «Северстали» сократилась в 2,2 раза: за шесть месяцев 2024 года она была 81,8 миллиарда рублей, а за шесть месяцев 2025 года — 36,7 миллиарда рублей.

Завод «Северстали» в Череповце. Фото: Polina Ivanova / Reuters

Падение доходов вынуждает российские компании сокращать производство. Это началось еще в прошлом году: в 2024 году Россия выплавила 71 миллион тонн стали — это на 6,6% меньше, чем в 2023 году. Примерно столько же стали Россия производила в 2022 году, который считался кризисным для этой отрасли. Тенденция сохраняется и в 2025 году: за первые полгода выплавка упала на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев признает, что вся металлургия в России сейчас испытывает «идеальный шторм» — все проблемы отрасли вскрылись одновременно и наложились друг на друга. Внутреннее потребление снижается, а экспорт оказывается нерентабельным из-за укрепления рубля и невозможности конкурировать с Китаем за рынки «дружественных» стран.

«Сейчас много факторов сошлись в одной точке. Везти на экспорт просто экономически неоправданно. Остается снижать объемы производства», — заключил Шевелев.

Экспорт продукции российских металлургов по итогам 2024 года упал на треть относительно показателей «тучного» довоенного 2021 года. До введения санкций Россия отправляла на экспорт 40–45% стальной продукции, а основными покупателями выступали европейские страны. Сейчас ситуация с поставками за рубеж неоднозначная: у некоторых компаний экспорт упал на 30%, другие смогли сохранить практически довоенные объемы поставок. Однако у всех них есть общая проблема: низкая доходность экспорта, которая упала почти до нуля.

Внутреннее потребление тоже падает: по итогам первой половины 2025 года рынок просел на 14–15%. Основная причина — высокая ключевая ставка ЦБ, которая одновременно бьет по спросу со стороны ключевого потребителя стали — строительной отрасли, а также негативно сказывается на финансовых возможностях металлургов, дополнительно снижая рентабельность производства. Аналитики и вовсе называют внутреннее потребление стали «полуживым».

Европа не оставила в беде

Высокая рентабельность поставок на зарубежные рынки традиционно делала металлургическую отрасль одной из самых экспортоориентированных. Однако сейчас экспортные цены на некоторые виды стальной продукции из России упали до минимума за три года. Весной 2025 года тонна стальной заготовки на условиях «FOB Черное море» стоила 34,7 тысячи рублей, а горячекатаного проката — 37,7 тысячи рублей. Это почти столько же, сколько и в самые сложные месяцы 2022 года.

Что такое поставки по условиям FOB? Термин FOB расшифровывается как Free on Board — «франко-борт», или «свободно на борту». FOB означает, что продавец оплачивает доставку товара до порта и его погрузку на корабль, но после этого все расходы и риски за его перевозку переходят на покупателя. К примеру: если в документах пишут «FOB Черное море», то это значит, что завод заплатил за отгрузку товара в каком-либо порту на Черном море (например, в Новороссийске или Туапсе) и на этом его обязанности кончаются. Дальше за перевозку товара из черноморского порта, например, в Турцию, должен платить покупатель.

До 2022 года Россия наряду с Украиной были главными поставщиками слябов (стальных заготовок) в Европу — на них приходилось 80% всего европейского импорта стальных полуфабрикатов. После начала войны в Украине, в марте 2022 года, Евросоюз ввел запрет на поставки стали и железа из России.

€2,5 млрд принесли российским компаниям поставки в Европу в 2024 году

Санкции затронули целый ряд продуктов из стали: арматуру, трубы, а также горячекатаные и холоднокатаные листы (из них делают, например, кузова для машин). Этот запрет на импорт отсек Россию от одного из крупнейших и высокодоходных рынков — по оценкам экспертов, до 2022 года на Европу приходилось до 30% экспорта российской стали.

Правда, этот запрет на импорт оказался неполным: санкции затронули готовый прокат стали, но не стальные полуфабрикаты. На бумаге Евросоюз запретил импорт слябов из России, но на деле предоставил «льготный период» для дополнительных покупок. Изначально этот период должен был закончиться 1 октября 2024 года, но в декабре 2023-го его продлили до 2028 года. Еще три года Европа сможет закупать у России по два-три миллиона тонн слябов в год — это 10–15% от всего экспорта стали в 2024 году.

Арматура на складе НЛМК-Калуга. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

С января по март 2025 года Россия экспортировала в Европу металлургическое сырье на 706 миллионов евро, а за весь 2024 год — на 2,5 миллиарда евро (включая поставки чугуна и железа). Основными покупателями российских полуфабрикатов стали Бельгия, Италия, Дания и Чехия.

Российские компании проигрывают конкуренцию китайским в России

В основном квотами на поставки российской стали в Европу пользуется группа НЛМК, которая до сих пор владеет прокатными заводами в Бельгии, Франции, Дании и Италии. НЛМК и его главный бенефициар, четвертый самый богатый человек в России Владимир Лисин, избежали европейских санкций, хотя НЛМК — производитель электротехнической стали, которую используют для создания ракет и беспилотников.

Нет надежд на Азию

После частичной потери европейских рынков в 2022 году российские металлурги попытались сосредоточиться на Азии: к примеру, в тот же год Россия увеличила поставки стальных полуфабрикатов в Китай в три раза. Для завлечения новых клиентов из «дружественных» стран российские компании предлагали скидки 15–30%. Но больших надежд на азиатское направление не было: в 2022 году глава НЛМК Владимир Лисин и вовсе называл экспорт металлургической продукции в Азию «почти бессмысленным» из-за дороговизны логистики.

«Мы уже много раз об этом говорили — часть компаний под санкциями, для них ближайшие экспортные регионы закрыты, а дальние, с учетом стоимости логистики, с учетом ограничений и с учетом слишком крепкого курса рубля, являются просто экономически невыгодными», — говорил глава «Северстали» Александр Шевелев в недавнем интервью.

Но в Азии не так сильно нуждаются в российских черных металлах, как в Европе. Китай — крупнейший производитель стали: в 2024 году на его долю пришлось 53% от мирового производства (более миллиарда тонн в год). КНР активно экспортирует металлы, причем даже в Россию: в первые пять месяцев 2025 года Китай поставил России железа, стали и изделий из них на 1,63 миллиарда долларов — это на 16% больше по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Китайская продукция, парадоксальным образом, выходит дешевле российской и для самой России. По данным независимого аналитика Максима Худалова, в Москве тонна горячекатаного проката стоит 658 долларов без НДС, а китайский аналог обходится в 588 долларов. С доставкой в Екатеринбург выйдет и того дешевле — 563 доллара за тонну. Укрепление рубля с января по май сделало китайские товары еще дешевле. К тому же в пользу китайской продукции часто играет широта продуктовой линейки — некоторые товары Россия просто не производит.

«Бороться с этим невозможно, поскольку освоить всю продуктовую линейку, идущую из Китая, нам сейчас не под силу», — считает Худалов.

Причина доступности китайской продукции аналогична российской — слабый внутренний спрос. Из-за этого местные компании усиленно ищут покупателей за рубежом. Китай предлагает свою продукцию по дешевке, поэтому цены на черный металл падают по всему миру. Как говорил аналитик по сырью в Astris Advisory Ян Ропер, Китай «заваливает мир дешевой сталью», из-за чего другие производители упускают прибыль — сложно конкурировать с дешевым китайским металлом.

Именно из-за этого Россия теряет позиции на рынке «дружественной» Турции, которая в прошлом году на 20% сократила закупки российских стальных полуфабрикатов. Пытаться конкурировать с китайскими компаниями внутри Китая тоже не выходит: по итогам 2024 года экспорт железа и стали в Китай сократился до 369 миллионов долларов — это минимальный показатель с 2019 года.

$369 млн составил металлургический экспорт России в Китай — минимум с 2019 года

Еще один крупный партнер России — Индия — занимает второе место по объему производства стали и сам обеспечивает свои внутренние потребности. Страны Ближнего Востока и Северной Африки купили большое количество стальных полуфабрикатов у России в 2022 году (тогда экспорт вырос в три раза), но в конце 2023 года экспорт начал сокращаться и по итогам года упал на 19% по сравнению с предыдущим годом.

Поэтому российские металлурги не могут переориентироваться только на Азию: дорогостоящая логистика, слабый спрос у «дружественных» стран и скидки делают экспорт в этот регион нерентабельным. Поэтому даже в условиях санкций рынок ЕС по-прежнему остается самым выгодным для российских компаний.

Государство добивает

Проблем российским металлургам добавляет собственное государство, а именно действующая налоговая система. С 2022 года в России действует акциз на жидкую сталь, который был введен для изъятия сверхдоходов металлургов при резком росте цен. Он рассчитывается по формуле 2,7% от средней экспортной цены слябов за месяц по поставкам FOB.

Автором и главным лоббистом этого сбора выступал бывший первый вице-премьер и нынешний министр обороны Андрей Белоусов. В 2021 году он говорил, что металлурги «нахлобучили» государство, увеличив доходы из-за возросших внутренних цен. Эти сверхдоходы — около 100 миллиардов рублей — нужно было вернуть в бюджет. Белоусов позже признал, что повышение налогов стало компромиссом, который «мало кого устраивал».

Работник у коксовой печи на Магнитогорском металлургическом комбинате. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

В прошлом году из-за акциза на жидкую сталь металлурги заплатили почти 65 миллиардов рублей налогов, а в текущем отдадут в бюджет почти 70 миллиардов. Дополнительные налоги бьют по бюджету металлургов, особенно вкупе с высокой ключевой ставкой, и не позволяют им реализовывать новые проекты.

Металлурги просят отменить этот акциз, ведь если так и продолжится, то в отрасли пойдут увольнения и банкротства. Бизнесмены считают, что акциз больше не актуален, ведь никаких сверхдоходов у них уже нет. Власти тоже признают, что «сытые времена» для металлургов уже прошли, но отменять налог не готовы.

В правительстве не могут прийти к единому мнению: Минпромторг предлагает повысить минимальную цену, при которой налог не взимается (сейчас это 30 тысяч рублей за тонну сляба), но Минфин против. Доходы от акциза уже заложены в федеральный бюджет на ближайшие три года, и, если они исчезнут, их просто нечем будет заменить.

«Текущий уровень курса нацвалюты, к сожалению, является фактически заградительным для экспортеров. В этой ситуации мы считаем правильным работать над оптимизацией фискальной нагрузки на металлургическую отрасль и сокращением регуляторных издержек», — говорил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в июне.

Еще в начале 2025 года российские власти анонсировали план поддержки металлургов. Минпромторг предлагает ввести кредитные каникулы для предприятий, которые накопили долги из-за высоких ставок, но этот вопрос правительство пока прорабатывает с банками. Также обсуждается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов — сейчас в стадии обсуждения Минфина и ФНС.

Еще одна возможная мера поддержки — давление на РЖД. Правительство ждет снижения тарифов на перевозку металлургической продукции, и РЖД готова на него пойти при условии, что в сторону повышения будут пересмотрены другие тарифы, а именно на перевозку угольной продукции. Правда, проводить «тарифный маневр» РЖД готова не раньше 2028 года. Примечательно, что помогать металлургам планируют за счет другой кризисной отрасли — ведь российские угольщики находятся в еще более уязвимом положении, чем металлурги.

Везде проблемы

Несмотря на «идеальный шторм», власти достаточно позитивно оценивают перспективы металлургической отрасли. Минэкономразвития прогнозирует рост металлургического производства на 1,3% по итогам 2025 года, хотя их прогноз за прошлый год не оправдался: вместо ожидаемого роста на 0,4% выплавка стали упала на 7%.

Электродуговая печь на сталелитейном заводе НЛМК-Калуга. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Внутренний спрос оказался зависим от падения объемов жилищного строительства. На строительный сектор приходится до 70% внутреннего потребления стали, поэтому пока о возобновлении роста речи не идет. Эксперты считают, что рост спроса возможен только в случае масштабных инвестиций, в том числе от государства.

Изменить ситуацию может снижение ключевой ставки. При высокой ставке кредиты для бизнеса становятся дорогими, а для сталеваров это означает, что им становится дороже поддерживать работу — например, строить заводы или обновлять оборудование. Высокая ставка тормозит развитие всей отрасли.

«Крайне неприятно, когда затраты на продажу растут гораздо быстрее цен на продукцию, что оказывает давление на рентабельность сталеваров», — оценивает ситуацию аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев.

Помочь металлургам может и падение рубля. Власти говорили, что комфортный курс для экспортеров — в районе 100 рублей за доллар (сами экспортеры с этим согласны). Слабый рубль выгоден продавцам стали за границу, так как они получают выручку в долларах, а тратят деньги внутри страны в рублях. При высоком курсе доллара полученная выручка превратится в большее количество рублей при тех же объемах экспорта. А если рубль укрепляется, то долларовая выручка при конвертации дает меньше рублей.

Будущие сокращения

В России есть целые регионы, экономика которых держится на сталелитейной промышленности. Это, прежде всего, Липецкая область с главным заводом НЛМК, который, по заявлениям самой компании, выпускает 18% всей российской стали и где работают 27 тысяч человек. А на заводе «Северстали» в Череповце заняты порядка 23 тысяч человек — это один из главных работодателей (и один из главных загрязнителей) в городе с населением около 300 тысяч человек.

Если ситуация не изменится, то сталелитейную отрасль России ждет значительное сокращение производства. Как объяснял глава «Северстали», производство стали становится просто невыгодным: себестоимость работ растет, а экспорт становится «экономически неоправданным». Чтобы не разориться, бизнес должен найти баланс, и одно из возможных решений — снизить объемы производства.

Крупные компании смогут пережить сокращение объемов производства относительно безболезненно — им придется снижать собственные издержки и закрывать инвестпроекты. Действительно сложно будет мелким предприятиям, у которых высокая долговая нагрузка: им придется закрываться.