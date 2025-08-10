«Покажешь дорогу?»

Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой

Во Франции и Бельгии с 1987 по 2003 год при загадочных обстоятельствах пропадали молодые девушки. Тела некоторых из них впоследствии нашли, но дела так и оставались нераскрытыми. Полиция не связывала пропажи между собой, но оказалось, что все эти годы девушки становились жертвой серийного убийцы. Раскрыть все эти преступления помогла 13-летняя девочка. Подробнее — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

11 декабря 1987 года около 16:30 17-летняя Изабель Лавиль, как обычно, вышла из здания старшей школы Бьенвеню-Мартен. Дело происходило в Осере в восточной части Франции. Девушка направилась в сторону дома, который находился примерно в полутора километрах, в коммуне неподалеку от Осера. Семья Лавиль переехала в этот район только полтора года назад из-за работы отца Изабель — он был управляющим супермаркета. Матери Изабель Мари-Жанн место не нравилось, однако семье пришлось остаться.

Изабель всегда приходила домой вовремя, не позже 16:55. Поэтому, когда 11 декабря в 17:00 дочери все еще не было, мать подождала еще немного и пошла к школе дочери. Там ей сказали, что Изабель ушла вместе с другими учениками. После этого Мари-Жанн несколько раз прошла дорогой, по которой Изабель ходила от школы до дома, но так и не встретила дочь.

Тогда она позвонила в больницу и друзьям семьи на случай, если дочь вдруг придет к ним. Пропажа Изабель стала для всех шоком. Ее сестра Сандра рассказывала, что в тот день сразу после того, как раздался звонок матери, она почувствовала неладное.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Раньше Мари-Жан сама забирала Изабель из школы. Но незадолго до пропажи дочери по совету одного из учителей Мари-Жан стала давать ей больше свободы.

Изабель Лавиль. Кадр: TV5 Monde

В полиции сначала не восприняли всерьез тревогу Мари-Жан. Изабель было 17 лет. Сотрудники полиции предположили, что она могла пойти куда-то вместе с друзьями, и предложили подождать. Однако через знакомых, у которых были друзья в жандармерии, семья Изабель уговорила их немедленно взяться за поиски.

Опросив близких девушки, полиция быстро отмела версию о том, что она могла сбежать из дома. Отношения в семье были хорошие, а для побега не было причин: семья собиралась отметить день рождения Мари-Жанн, сестра Сандра, с которой Изабель была близка, приехала на рождественские каникулы.

Любовь на чердаке Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет Криминал 16 минут чтения

Жителей окрестностей потрясло исчезновение Изабель. Местные жители стали думать, что то же самое могло бы произойти и с их детьми. К поискам девушки подключился местный футбольный клуб, пообещав вознаграждение от матча за информацию, которая поможет найти Изабель. Футболисты также позировали с фотографией Изабель, помогая таким образом распространить информацию о ней.

Никаких зацепок не было. Впрочем, расследование нельзя было назвать тщательным. В общей сложности полицейские провели всего десяток допросов по делу. Спустя месяц они решили, что все необходимое для розыска пропавшей 11 декабря девушки было сделано. 14 января 1988 года жандармерия передала соответствующий рапорт в суд, и уже 21 числа он закрыл расследование. И родственники Изабель, и местные журналисты были возмущены происходящим — ведь девушку так и не нашли.

Загадочные исчезновения

Изабель Лавиль была не единственной пропавшей при загадочных обстоятельствах в то время. Мари-Анжель Домес, которой было, по разным данным, 18 или 19 лет, исчезла в июле 1988 года в Осере.

Объявление о розыске Мари-Анжель Домес в газете, июль 1988 года. Фото: ICI

У девушки было нарушение интеллектуального развития, и она с рождения находилась под опекой DDASS (Окружное управление санитарных и социальных дел). 8 июля Мари-Анжель вышла из приюта, где жила, чтобы отправиться на вокзал и поехать в Мьенн к своей няне, у которой она проводила выходные. Однако в поезд она так и не села.

Мари-Анжель словно растворилась в воздухе. С тех пор на ее банковских счетах не проводилось никаких операций. Она не была близка с семьей. Ни подруги из приюта, ни воспитатели, ни ее няня не верили, что она могла сбежать, чтобы начать другую жизнь. Они подозревали, что случилось что-то плохое. Однако дело закрыли за неимением улик, хотя девушку так и не нашли. В 2003 году отцу Мари-Анжель Клоду удалось добиться возобновления расследования, но результатов это не принесло.

Нехорошая квартира За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд Криминал 13 минут чтения

Через месяц в департаменте Марна на северо-востоке Франции пропала 20-летняя Фабьенн Леруа. Последний раз ее видели 3 августа 1988 года на парковке супермаркета в городе Шалон-ан-Шампань. Ее тело нашли на следующий день на дороге недалеко от Мурмелона-ле-Гран, примерно в 20 километрах от Шалон-ан-Шампани. Ее убили выстрелом из ружья.

Жандармы не могли понять происхождение следов от уколов, обнаруженных на руках девушки, поскольку токсикологические анализы дали отрицательный результат. Семья жертвы обратилась к адвокату Жерару Шемла, специализирующемуся на защите семей жертв насильственных преступлений. Один из коллег Леруа оказался под подозрением и провел три месяца под стражей, но в марте 1992 года с него сняли обвинения и он вышел на свободу.

Жанн-Мари Десрамо. Фото: Franck Crusiaux / Gamma-Rapho via Getty Images

22-летняя студентка Жанн-Мари Десрамо посещала занятия у монахинь-бернардинок. В марте 1989 года должна была поехать к родителям в Бетюн на северо-запад Франции, но до них так и не доехала.

Еще одно загадочное исчезновение произошло в декабре того же года. 12-летняя Элизабет Брише 20 декабря поехала в гости к подруге в Сен-Серве на юге Бельгии. Через несколько часов она вышла от подруги и направилась домой, но по дороге исчезла.

В 1990 году пропала 20-летняя помощница учителя английского языка Джоанна Пэрриш, тело которой нашли в реке недалеко от Осера. Перед смертью она разместила объявление в местной газете о том, что дает частные уроки английского. Подруга Джоанны впоследствии рассказала жандармам, что 16 мая 1990 года у той была назначена встреча с мужчиной на площади Корделье в Осере. Он хотел, чтобы она давала уроки английского языка его сыну. Они должны были встретиться между 19:00 и 19:15 у банка в центре города, затем мужчина должен был отвезти ее на машине к месту проведения занятия за пределами Осера. Примерно в 19:00 Джоанна попрощалась со своей подругой Джанет Дэвис — она стала последним человеком, видевшим Джоанну. Тело Джоанны нашли на следующий день на берегу реки Ивон в пригороде Осера.

Еще одной пропавшей в том году девушкой была 13-летняя Наташа Дане. 21 ноября 1990 года она исчезла с парковки у торгового центра Atout-Sud в Резе под Нантом.

В мае 2000 года произошло убийство 18-летней Селин Сезон. Девушка пропала, когда возвращалась из лицея после написания пробного экзамена по философии. Ее тело нашли в июле 2000 года в Бельгии. Нераскрытым оставалось и убийство 13-летней Манани Тхумпонг в мае 2001 года в Седане, останки которой нашли только в марте 2002 года в Бельгии, и исчезновение девятилетней Эстель Музен в 2003 году.

Все эти исчезновения и смерти казались несвязанными. Их объединяло только то, что жертвами становились молодые девушки.

Недоверчивость и воля случая

В 2003 году Мари-Асансьон было 13 лет. Ее семья бежала от геноцида в Бурунди, стране на востоке Африки, в бельгийский город Сине.

Когда 26 июня 2003 года Мари-Асансьон зашла в супермаркет, к ней подошел мужчина и спросил, как добраться до соседнего района. Она объяснила дорогу, но мужчина сказал, что не понял, и попросил его сопроводить. Девочка ответила, что не может сесть в машину к незнакомцу.

Но мужчина настаивал, вспоминала впоследствии девушка: «Покажи мне [дорогу], так будет проще. Не бойся меня, я отец и учитель рисования». Мари-Асансьон сопротивлялась: «Не могу, мне не разрешают так делать». На это мужчина ответил: «Неправильно не доверять людям, чего ты боишься?» Девушка колебалась: «Я училась в католической школе, и отказ от помощи противоречил моим убеждениям», — вспоминала она позже.

Мертвая невеста Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно Криминал 9 минут чтения

В итоге Мари-Асансьон все же села в фургон к незнакомцу и показала ему дорогу, но в пункте назначения машина не остановилась, а только стала набирать скорость. Мари-Асансьон почувствовала неладное. Мужчина сказал, что везет девушку в Динан, чтобы наказать «за то, что она не доверяет взрослым». Мари-Асансьон начала молиться Деве Марии. Она старалась запомнить дорогу. Заметив это, похититель заставил ее пересесть на пол.

Вскоре машина остановилась, и незнакомец начал связывать Мари-Асансьон ремнем. Он сказал ей, что она «должна доставить ему удовольствие».

Похититель начал принуждать девушку «заняться с ним любовью». Мари-Асансьон закричала. «Он положил руку мне на горло, сжал его и пригрозил: “Заткнись, или я тебя убью”», — вспоминала она. В итоге мужчине удалось связать ее. «Когда я уже не могла двигаться, он коснулся моей груди и сказал: “Она растет”». Девушка спросила его: «Ты из банды Дютру?» — Марк Дютру был известным серийным убийцей и педофилом в Бельгии. Похититель ответил: «Я хуже».

Машина снова тронулась. «Я громко молилась <…> Я думала, что для меня все кончено. Думала обо всех своих грехах и о родителях, которые спасли нас от смерти в Бурунди. От малейшего движения мне становилось дурно», — рассказывала Мари-Асансьон. В какой-то момент ремни ослабли, и Мари-Асансьон удалось освободить руки и ноги.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

«Я увидела кнопку на двери с надписью “Нажмите здесь, чтобы открыть”. Я тихонько открыла ее. Он ехал слишком быстро, поэтому я подождала. Он остановился на перекрестке, и я выскочила», — вспоминала она.

Мари-Асансьон бросилась бежать. Она заметила надпись «Сине 23 км» и увидела приближающуюся машину. За рулем была женщина. Она остановилась, увидев девочку, подающую сигналы о помощи, посадила ее к себе в машину, а также запомнила номер фургона.

Мишель Фурнире (слева). Фото: Francois Lenoir / Reuters / Scanpix

Благодаря этому бельгийская полиция в тот же день задержала похитителя в его доме. Им оказался гражданин Франции 61-летний Мишель Фурнире. Его арестовали по обвинению в похищении и незаконном лишении свободы. В качестве свидетельницы по делу допросили и его жену Моник Оливье.

Соучастница

Так как попытка похищения произошла среди бела дня, бельгийская полиция предположила, что Фурнире опытный преступник и может быть замешан и в других похожих преступлениях, рассказал бывший прокурор Реймса Ив Шарпенель. Бельгийские коллеги сразу же сообщили о задержании Фурнире при попытке похищения несовершеннолетней своим французским коллегам. Сам Фурнире говорить отказывался.

Котенок в пустой кроватке Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет Криминал 14 минут чтения

Полицейские установили прослушку в комнатах для свиданий и поняли, что к преступлениям может быть причастна и жена задержанного Моник Оливье. Ее регулярно допрашивали, задавая супругам одни и те же вопросы. Оливье держалась почти год. Лишь летом 2004 года после 120 допросов Моник Оливье сказала полицейским: «У меня есть что вам рассказать». Она раскрыла детали серии убийств, произошедших c 1987 по 1990 годы. Полицейские узнали места, где они были совершены, а также имена тех жертв, которые были известны Оливье. Вскоре она сама стала фигуранткой уголовного дела — как соучастница.

Моник Оливье. Фото: David Martin / BELGA / AFP / Scanpix

После признания пару экстрадировали во Францию. Во время очередного допроса 1 февраля 2005 года она назвала имена еще двух жертв. Спустя две недели она раскрыла больше деталей — речь шла о Мари-Анжель Домес и Джоанне Пэрриш. ​​При этом между 1990 и 2000 годами паре не вменили ни одного убийства. Следствие сомневалось, что нападений не было так долго, но связать Фурнире и Оливье с убийствами и исчезновениями людей в этот период не удалось.



Впоследствии выяснилось, что было еще двое выживших при нападениях Фурнире — женщины по имени Жоэль и Сандра. На первую он попытался напасть в ее доме в 1995 году. Ей было 35 лет. Она притворилась, что беременна, Фурнире растерялся и велел ей одеться. Разозлившись, он сунул ей в рот мандарин, несколько раз ударил ее головой о край ванны, а затем ушел, украв ее банковскую карту, — рассказывал бывший прокурор Франсис Нахбар. Сандре в 2000 году было 14 лет, и ей удалось ускользнуть от Фурнире на вокзале Жединн: она сумела сесть в поезд и скрыться.

Одержимый девственницами

Фурнире родился в 1942 году в Седане, французском городе на границе с Бельгией. Он рос в небогатой семье и был младшим из трех детей. Его мать работала уборщицей, отец — рабочим-металлургом, рассказывала автор книги о Моник Оливье, изучавшая историю этой пары, Аньес Гроссман. Фурнире всеми силами стремился вырваться из этой среды, но при этом он хорошо ладил с матерью, очень любил отца и тяжело переживал их ссоры. В день его 12-летия отец ушел из семьи.

Когда другие мальчики его возраста играли в футбол, Фурнире ходил в церковь. В 21 год он получил диплом по специальности «технический чертежник». Тогда же он женился на медсестре по имени Аннет, с которой познакомился несколькими месяцами ранее. Однако его постигло разочарование: незадолго до свадьбы он узнал, что его невеста уже не девственница. «Его восхищала идея девственности. Он хотел жениться на девственнице и подарить свою девственность жене, как некий дар», — писала Гроссман. Несмотря на это разочарование, Фурнире женился на Аннет в 1962 году, и у них родился сын Жан-Кристоф.

Мишель Фурнире. Фото: David Martin / BELGA / AFP / Scanpix

Через четыре года совместной жизни Аннет вызвали в полицию давать показания. Так она узнала, что Фурнире совершал развратные действия в отношении девочек семи-восьми лет. После этого Аннет подала на развод, а Фурнире получил свой первый приговор — восемь месяцев условно.

В 1969 году Фурнире женился во второй раз — на чертежнице по имени Николь. В браке у них родилось трое детей: мальчик по имени Николя и близнецы Анна и Мари-Элен. Вместе с семьей они переехали в парижский регион.

25 марта 1984 года Фурнире снова задержали — на этот раз за серию нападений и изнасилований в парижском регионе. Его приговорили к семи годам лишения свободы, из которых пять — тюремное заключение, а также к трем годам испытательного срока. После этого приговора с Фурнире развелась и вторая жена. Благодаря «примерному поведению» он вышел на свободу уже в октябре 1987 года.

Дьявольский договор

Находясь в заключении, Фурнире отправил объявление в католическую газету о том, что хотел бы обмениваться письмами с человеком любого возраста, чтобы «забыть одиночество». Ему ответила Моник Оливье. До этого она была замужем и воспитывала двоих детей, но затем ушла из дома, устроилась на работу сиделкой и в то время пыталась вернуть себе детей.

Оливье и Фурнире долго переписывались и в итоге заключили соглашение. Фурнире попросил у Оливье быть сообщницей в нападениях на молодых девушек в обмен на убийство ее первого мужа.

После выхода Фурнире из тюрьмы они с Оливье сожгли художественную мастерскую, в которой работал ее бывший муж. Убийства не случилось. Тем не менее Фурнире и Оливье стали жить вместе и нападать на молодых девушек.

Замок дю Соту, где Мишель Фурнире и Моник Оливье жили с 1989 по 1992 год. Фото: Pool Demange / MARCHI / Gamma-Rapho via Getty Images

Первой жертвой стала 17-летняя Изабель Лавиль, когда она возвращалась домой из школы. 11 декабря 1987 года Моник Оливье остановила машину возле девушки и предложила ей сесть в машину под предлогом того, что ищет дорогу. Лавиль согласилась. Вскоре машина остановилась, чтобы подобрать автостопщика. Это был Фурнире, который притворялся, что не знает Оливье. Вместе они накачали Изабель транквилизаторами и Фурнире ее изнасиловал в доме, где на тот момент жила пара.

Тело Изабель Лавиль могло бы остаться ненайденным. Позже, давая показания и участвуя в следственном эксперименте, Фурнире называл одни детали и скрывал другие, пытаясь запутать следствие. Однако он точно описал местность, где спрятал тело: колодец рядом с трансформатором у обочины дороги, поляна с хижиной.

Это описание опубликовали в прессе. Его увидел бывший глава деревни Бюсси-ан-От в департаменте Ион и сообщил полиции, что, кажется, узнал место. Он приказал залить бетонной плитой этот участок в начале 1990-х годов, опасаясь, как бы там не произошел несчастный случай. Поиски тела Лавиль начались 30 июня 2006 года. Спустя 10 дней были найдены одежда, ботинки с помпонами, которые узнала ее мать, и останки погибшей.

Суд и приговор

Суд над Фурнире и Оливье начался 27 марта 2008 года и длился два месяца. Во время процесса Фурнире называл убийства «охотой». Приговор вынесли 28 мая того же года. Фурнире получил пожизненный срок без права апелляции — он не мог выйти из тюрьмы ни при каких обстоятельствах. Его приговорили за семь убийств. Причастность к остальным пропажам и смертям продолжали расследовать. В 2018 году Фурнире получил еще одно пожизненное заключение за убийство Фариды Хаммиш. До еще одного приговора он не дожил — у него диагностировали болезнь Альцгеймера, его состояние ухудшалось. 10 мая 2021 года он умер в парижской больнице Питье-Сальпетриер.

Мишель Фурнире в полицейской машине. Фото: Mousse / ABACA / Reuters

Моник Оливье также получила пожизненный срок. Ее признали виновной в соучастии в похищениях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X