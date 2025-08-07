Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет

Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров

Карл Бушби начал пешее кругосветное путешествие в 1998 году. Он преодолел джунгли Колумбии, шел по ледникам в Беринговом проливе и переплыл Каспийское море. В России его арестовали за незаконное пересечение границы и запретили въезд на пять лет, что могло бы поставить под угрозу все путешествие. Но за него заступился российский бизнесмен. Сейчас до родного дома в Халле осталось чуть больше трех тысяч километров. Путь Бушби — в материале «Холода».

Карл Бушби — бывший британский десантник. В 1998 году, когда ему был 31 год, он отправился из чилийского города Пунта-Аренаса пешком в сторону дома своей матери в английском городе Халле. Бушби поставил перед собой цель стать первым человеком, который обошел планету без использования какого-либо транспорта. Он назвал это «Экспедицией Голиаф».

«Это не просто дорога. Это мое предназначение», — говорил Бушби

На старте у него было 800 долларов и одна тележка с экипировкой. Спустя какое-то время Бушби нашел себе спонсоров. Он рассчитывал пройти около 58 тысяч километров за 12 лет, к 2010 году. Но в 2025 году, спустя почти 27 лет после старта, он все еще не вернулся домой.

Джунгли, лед и обмороженные ноги

В Южной Америке Бушби прошел Патагонию, засушливые участки Чили и Дарьенский пробел — смертельно опасные джунгли между Колумбией и Панамой. В Панаме его арестовали за пересечение границы вне официального погранпункта — он оказался в зоне боевых действий между армией и колумбийскими повстанцами. В тюрьме он провел 18 дней.

Бушби на тихоокеанском побережье Мексики. Фото: @bushby3000 / Instagram

Из Панамы Бушби отправился в Коста-Рику, затем в Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Мексику. В 2002 году он оказался в Северной Америке и за три года прошел США и Канаду. В декабре 2005 года Бушби пересек мерзлую тундру и реки, чтобы добраться до побережья Аляски.

В марте 2006 года он вместе с франко-американским путешественником Дмитрием Киффером начал пересекать Берингов пролив. Они шли по льду, плыли между льдинами и тянули за собой 180-килограммовые сани, в которых везли еду, лекарства, одежду и запас топлива для горелки. Из-за движения ледяных масс их нередко уносило на десятки километров в сторону от намеченного маршрута.

За 14 дней они прошли около 240 километров, чтобы преодолеть 90-километровый пролив. Так они добрались от Аляски до Сибири.

Арест в России

После перехода пролива в 2006 году Бушби и Киффера задержали в чукотском поселке Уэлен. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы в запретной зоне. Суд приговорил их к депортации и запретил въезд в Россию на пять лет.

Бушби и Киффер в Чукотке. Кадр: BBC

Бушби обжаловал решение, и его ходатайство одобрили. По его словам, в деле были замешаны чиновники — в том числе тогдашний губернатор Чукотки Роман Абрамович. «Мне сказали, что Абрамович лично попросил за меня после того, как ему позвонил вице-премьер Великобритании Джон Прескотт», — говорил он потом в интервью.

После освобождения Бушби вернулся в США, привел в порядок снаряжение, подготовился и уже легально въехал в Россию, чтобы продолжить маршрут с того места, где его арестовали. Но визовый режим не позволял ему находиться в России более 90 дней каждые полгода, поэтому каждые три месяца ему приходилось покидать страну. Так он жил несколько лет и добрался до города Среднеколымск в Якутии.

В 2008 году Бушби потерял спонсоров и оказался без средств к существованию. Тогда он на несколько лет осел в Мексике, где жил в бедности, ночевал у друзей, ухаживал за собаками за еду и ждал ответа от потенциальных спонсоров из Голливуда.

«Я профессиональный паразит. Я сплю на чужих диванах <…>. Мне 42 года, и я бездомный», — говорил он

Весной 2013 года Бушби столкнулся с новым препятствием: российские власти запретили ему въезд в страну на пять лет, ссылаясь на нарушение пограничного режима. Поводом стал случай 2011 года, когда Бушби, проходя по Якутии, мог оказаться в закрытой зоне без специального допуска.

Бушби идет к российскому посольству через штаты. Фото: Bob Miller / For The Washington Post via Getty Images

Этот запрет поставил под угрозу всю экспедицию: впереди оставались тысячи километров через Евразию. Но сдаваться путешественник не собирался. Он нанял адвоката и организовал символический марш протеста — прошел пешком более 4800 километров от Лос-Анджелеса до Вашингтона. Конечной точкой стало российское посольство, где он лично передал обращение с просьбой пересмотреть решение.

Широкий резонанс и упорство сделали свое дело. Осенью 2014 года запрет сняли, и Бушби получил официальное приглашение продолжить путь по России. В марте 2015 года он вновь ступил на российскую землю. На тот момент его путешествие длилось уже 17-й год.

Пандемия и война

В 2017 году Бушби перешел границу с Монголией, а затем прошел через Казахстан, Узбекистан и Туркмению. Но на этом маршруте возникло новое препятствие: Иран оказался закрыт для него из-за визовых ограничений. К тому же Россия, куда он планировал вернуться, опять оказалась недоступной: из-за прежнего нарушения пограничного режима и ужесточения визовых правил получить новый въездной документ ему не удавалось.

А в 2020 году началась пандемия COVID‑19. Страны стали закрывать границы, визы перестали выдавать, и путешествие Бушби застопорилось. Он тогда базировался в Латинской Америке и не мог вернуться в Центральную Азию, чтобы продолжить путь.

Когда спустя два года ситуация стала улучшаться, началась полномасштабная война в Украине. Запланированный маршрут через Россию и Украину стал невозможным. Путь на север был закрыт, проход через Иран невозможен, а у Азербайджана и Турции были жесткие визовые и транспортные ограничения.

Бушби в Каспийском море. Фото: Resul Rehimov / Anadolu / Reuters

Тогда Бушби решил переплыть Каспийское море, чтобы попасть из Казахстана в Азербайджан. Это был почти единственный способ не использовать транспорт.

«Я не пловец и не люблю плавать, но другого выхода не было», — говорил он

Он тренировался с казахстанскими спортсменами. В 2024 году он с путешественницей Анджелой Максвелл начал плыть по Каспию. Это заняло 32 дня. Они плыли по шесть часов в день: три часа утром, три часа вечером. Остальное время проводили на сопровождающем катере.

Сколько еще идти

В мае 2025 года Карл Бушби дошел до Стамбула и пересек Босфор по мосту, официально попав в Европу. Сейчас он временно находится в Мексике: ожидает новую турецкую визу, чтобы вернуться в Стамбул и продолжить пеший маршрут через Балканы, Италию и Францию. Ему осталось около трех тысяч километров до Ла-Манша. Он рассчитывает дойти до родного города Халл в сентябре 2026 года.

«1 ноября 1998 года я смотрел на дорогу длиной 36 тысяч миль (57 тысяч километров. — Прим. «Холода») и не имел ни малейшего представления, как ее пройти… Это было невероятно трудно», — говорит он.

Сейчас Карлу Бушби 56 лет. Он не был дома почти 30 лет: пропустил детство сына и расстался с любимой женщиной. Но Бушби говорит, что готов платить эту цену, чтобы завершить маршрут.

