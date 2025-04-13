Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник

Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?

Дональд Трамп развязал самую настоящую торговую войну со всем миром. Ее предварительные итоги для США неутешительны: рынки обвалились, а в экономике замаячила перспектива кризиса. Идею торговой эскалации президенту подсказал старший советник по торговле Питер Наварро. Он известен тем, что ненавидит Китай, сидел в тюрьме и выдумывал экспертов для своих книг по экономике. Наварро терпеть не могут даже сторонники Трампа, а Маск и вовсе считает его кретином. Взгляды советника противоречат мнению большинства экономистов, зато идеально совпадают с убеждениями Трампа. История сомнительного советника — в материале «Холода».

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О введении первых пошлин американский президент объявил 2 апреля. Тогда под удар попали 185 территорий и государств, на чьи товары наложили пошлины от 10% до 50%. Спустя неделю Трамп все же смягчил условия и на 90 дней снизил пошлины до 10% на товары из всех стран и территорий, за исключением Китая. Он говорил, что лидеры государств «целуют его в зад», желая снизить размер пошлин, однако, руководство каких именно стран связывалось с ним, не уточнял.

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Позднее Трамп поднял размер пошлин для Китая еще выше: теперь каждый китайский товар, который прибывает в США, облагается дополнительным налогом в 125%. Этот налог платит не китайская сторона, а американские импортеры на таможне. Чтобы потом компенсировать это, импортеры будут вынуждены повысить цены на товары внутри страны, переложив оплату пошлин на обычных потребителей.

Питер Наварро. Фото: Gage Skidmore / Flickr

Еще в 2018 году США ввели пошлины на некоторые товары из Китая в 10–25% в зависимости от стоимости и объемов поставок. Тогда в «черный список» вошли сушилки для белья, морепродукты, ковры, шампуни и даже поводки для собак. Первая администрация Трампа хотела сократить дефицит торгового баланса и увеличить производство внутри страны, чтобы меньше полагаться на импорт. Но те меры не дали ощутимого результата, а лишь привели к росту цен: например, стиральные машинки подорожали на 12%.

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Вдохновителем тех пошлин стал Питер Наварро — бывший демократ и один из самых скандальных экономических советников Дональда Трампа, который был с ним и в первый президентский срок, и сейчас. Снова стать советником главы Белого дома ему не помешал даже четырехмесячный тюремный срок, который он отбыл в прошлом году за отказ явиться в Конгресс США по повестке, выданной комитетом по расследованию штурма Капитолия. Мировые СМИ называют Наварро «архитектором тарифной войны» и «китайской музой» Трампа.

Наварро убежден, что экономика США начнет расти, если сократить торговый дефицит с другими странами (то есть, если продавать примерно столько же, сколько и покупать). На деле же все не так просто: сокращение торгового дефицита не всегда приводит к экономическому росту, а иногда может даже и навредить. Бывший советник президента Джорджа Буша и профессор Гарварда Грегори Мэнкью говорил, что даже десятиклассник понимает, насколько слабо Наварро разбирается в экономике торговли.

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В некоторых случаях сокращение торгового дисбаланса действительно может «обогатить» страну: например, если американские компании начнут продавать больше сложной техники за рубеж. В других случаях государство может вкладываться в создание дешевых и неэффективных заводов внутри страны, чтобы не зависеть от импорта. Эти деньги будут направлены на неприбыльную отрасль, хотя могли бы быть инвестированы во что-то более перспективное.

Мем, вышедший из-под контроля

Питер Наварро попал в Белый дом благодаря Джареду Кушнеру — старшему советнику Трампа во время его первого срока и мужу его дочери Иванки. Еще в ходе первой предвыборной кампании Трамп поручил Кушнеру найти ему экономического советника. Тогда тот наткнулся на книгу под названием «Смерть от Китая», соавтором которой был Питер Наварро. Зять Трампа был впечатлен названием книги, позвонил Наварро и предложил ему должность в Белом доме. Тот согласился и возглавил только что созданный Национальный торговый совет.

Фото: Oriental Image / Reuters Connect

В книге «Смерть от Китая» Наварро рассказывал о том, как Китай якобы уничтожает США. Он пишет, что Китай намеренно занижает курс своей валюты по отношению к доллару, чтобы китайские товары были дешевле для американцев, а американские — дороже для китайцев. При этом китайские товары, по его словам, просто опасны: сшитая в Китае одежда может загореться, а собранные там телефоны — взорваться (при этом «американские айфоны» собираются именно в Китае). Он также пугал тем, что экономические отношения между странами могут привести к ядерному удару по США со стороны Китая.

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Дональд Трамп прочитал как минимум две работы Наварро: «Смерть от Китая» и «Грядущие китайские войны». Последнюю книгу американский президент называл одной из лучших работ о Китае, что ему доводилось читать.

В «Смерти от Китая», как и в шести других своих книгах, Наварро цитировал некоего экономиста по имени Рон Вара.

«Только китайцы могут превратить кожаный диван в кислотную ванну, детскую кроватку в смертоносное оружие, а батарею мобильного телефона в пронзающий сердце осколок», — такие слова Вары приводятся в книге.

Вара появляется и в «Грядущих китайских войнах». В этой книге Наварро писал о том, что Китай якобы экспортировал в США отравленную рыбу. В качестве подтверждения этого автор приводит мнение экономиста Рона Вары, который говорит, что только «сумасшедшие» едят китайские продукты.

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Однако эксперты по Азии ничего не знали о Роне Вара. Из книги Наварро «Если в Бразилии идет дождь, покупайте Starbucks» стало известно, что Рон Вара был докторантом в Гарварде в середине 1980-х годов и писал диссертацию о регулировании коммунальных услуг. Однако никто, кто получал образование в Гарварде в это время, ничего не слышал о Варе.

Учеба в Гарварде объединяет Рона Вару и Питера Наварро. Советник Трампа получил докторскую степень по экономике в Гарварде в 1986 году, а сфера его исследований — регулирование коммунальных услуг — пересекалась с научными интересами Рона Вары. Кроме того, Рон Вара — это анаграмма фамилии Наварро — имя «эксперта» получится, если переставить местами буквы.

Питер Наварро и президент Дональд Трамп в Овальном кабинете в 2017 году. Фото: The White House / Wikimedia Commons

На деле оказалось, что Рона Вары просто не существует. Это подтвердил и сам Питер Наварро, и соавтор книги «Смерть от Китая» Грег Отри. Он назвал Вару одной из «пасхалок» в книге — способом добавить немного юмора в серьезный текст. Наварро же сравнивал Рона Вару с Альфредом Хичкоком, который снимался в эпизодических ролях в своих фильмах.

«[Это] шуточный прием, псевдоним, который я использовал на протяжении многих лет для выражения мнений и ради развлечения, а не в качестве источника фактов <…> Приятно, что кто-то наконец разгадал шутку, доступную только избранным», — говорил Питер Наварро.

В 2019 году Наварро продвигал идею эскалации торговой войны с Китаем. В то время Трамп колебался, стоит ли вводить новые пошлины на китайские товары. Чтобы повлиять на его решение, Наварро прибегнул к необычному приему: чиновникам в Вашингтоне было разослано письмо от «экономиста» Рона Вары, в котором содержались аргументы в пользу ужесточения тарифов. Позже Наварро подтвердил, что письмо отправил он сам. От ужесточения пошлин тогда все же отказались.

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Рон Вара оказался не единственным фальшивым экспертом в книгах советника Трампа. Одна из нелицеприятных цитат про Китай в его книге приписывалась Лесли Лебон — это бывшая жена Наварро, архитектор по образованию. «Импорт из Китая: экономьте деньги, потеряйте свою жизнь» — якобы писала Лебон.

Илон Маск ушел в оппозицию

Советники Трампа не раз говорили, что Наварро лжет ему и выдумывает абсолютную чушь. Он предлагал президенту сомнительные экономические инициативы и до введения тарифов: например, Наварро продвигал идеи выйти из торгового соглашения с Южной Кореей и заранее собирать информацию об американских компаниях, которые хотят перенести производство за рубеж. Тем не менее Трамп постоянно защищал Наварро и, по некоторым данным, даже ласково называл его «мой Питер».

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Сейчас Наварро активно защищает решение Трампа ввести пошлины против почти всего мира, включая союзников США. С позицией Наварро не согласен один из самых ярких сторонников Дональда Трампа бизнесмен Илон Маск. Принадлежащая ему компания Tesla в заявлении предупреждала, что новая тарифная война нанесет ущерб в первую очередь американским производителям автомобилей.

«Я надеюсь, что все в конце концов согласятся, что Европа и США, в идеале должны перейти к нулевым пошлинам, создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — заявил Маск.

Наварро ответил Маску, сказав, что Маск не понимает сути пошлин, ведь он не производит автомобили Tesla в США, а лишь собирает их из иностранных комплектующих. Также Наварро объяснил, что Трамп хочет, чтобы все комплектующие автомобилей — и шины, и трансмиссии, и двигатели — производились именно в США, а не за рубежом.

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Маск не оставил без ответа выпад Наварро назвав Наварро «настоящим кретином» и сказав, что экономический советник Трампа «тупее мешка с кирпичами». Чтобы Наварро лучше разобрался в ситуации, Маск посоветовал ему обратиться к «фейк-эксперту» Рону Варе. В этом его поддержал брат Кимбал Маск, который обратился напрямую к Трампу с просьбой уволить Наварро: «Если Питер Наварро солгал вам о Роне Варе, о чем еще он вам солгал?»

Идеальный шторм

Экономисты предупреждали, что такая резкая политика Трампа негативно отразится как на мировом рынке, так и на США. Глава одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock Лоренс Финк отметил, что введение пошлин может замедлить потребление и подорвать позиции США как центра мирового капитала. По его словам, многие крупные инвесторы, с которыми он общался, разделяют эти опасения и также говорят о высокой вероятности рецессии в стране.

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И все же решение о трехмесячной паузе позволили рынкам отыграть падение. Индекс Dow Jones вырос почти на 7,87%, S&P 500 — на 9,5%, а технологический Nasdaq — на впечатляющие 12,2%. Эти показатели роста стали самыми лучшими для S&P 500 с октября 2008 года, для Nasdaq — с января 2001-го, а для Dow — за последние пять лет.

За несколько часов до объявления о 90-дневной паузе Трамп написал в TruthSocial: «СЕЙЧАС ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК!!!». На таком отыгрыше смог заработать и сам Трамп. После публикации поста акции Trump Media взлетели на 22,67% — вдвое больше, чем рынок в целом. Доля Трампа в компании, формально принадлежащая его сыну, подорожала за день на 415 миллионов долларов. Теперь сенаторы-демократы обвиняют его в манипулировании рынком с помощью частной информации, которая была известна только ему.

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