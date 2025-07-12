В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы

Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным

Гражданская война в Эфиопии, начавшаяся в 2020 году, стала одним из самых смертоносных конфликтов в мире за последнее время. За два года, по некоторым данным, погибли до 800 тысяч человек. В регионе Тыграй военные насиловали и пытали сотни тысяч женщин: им вставляли в гениталии гвозди, винты, щипцы и другие острые предметы, обливали их кипятком и кислотой, выяснило издание The Guardian. Несмотря на то, что стороны заключили мирное соглашение, насилие в регионе не прекратилось. Что произошло с тыграйским народом — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

В конце 2020 года солдаты ворвались в дом к Ценеат, которая за семь дней до этого родила близнецов. Расспросив ее о муже, шесть мужчин начали бить ее по голове, пока из ушей не пошла кровь, а потом изнасиловали. Женщина потеряла сознание, и военные оставили ее умирать.

Однако Ценеат выжила — в течение полугода за ней ухаживала ее мать. Все это время женщина испытывала непрекращающуюся боль, и из ее влагалища время от времени выходили осколки пластика и другого мусора. Но пойти к врачу она не могла, потому что поблизости не было ни одного работающего медучреждения. Она смогла обратиться к врачу только спустя два года.

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки Общество 4 минуты чтения

В больнице ей сделали рентген и обнаружили в матке металлические щипчики для ногтей и восемь винтов. При извлечении все эти предметы были ржавыми. Во время операции из нее также вытащили обернутую в пластик записку. Там было написано: «Сыны Эритреи, мы храбры. Мы взяли на себя обязательство и продолжим это делать. Мы сделаем тыграйских женщин бесплодными». Ценеат говорит, что после случившегося она часто думает о самоубийстве.

Гражданская война и блокада

Тыграй — это регион на севере Эфиопии, который находится на границе с Эритреей. В 1975 году Народный фронт освобождения Тыграя начал вооруженное восстание против военного правительства страны, а в 1991 году ему удалось вместе с другими повстанческими группировками свергнуть режим. Тыграйцы доминировали во властных структурах до 2018 года. Но с приходом нового премьер-министра ситуация обострилась.

Горы и дорога в Адву, один из наиболее пострадавших от войны городов, расположенный в 160 километрах от Мекеле, столицы Тыграя. Фото: Ximena Borrazas / SOPA images / Reuters

4 ноября 2020 года премьер-министр Эфиопии, лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед обвинил правящий в Тыграе Народный фронт освобождения (НФОТ) в нападении на военную базу и вместе с Эритреей начал военную операцию против них.

При чем тут Эритрея? В 1998–2000 годах Эритрея воевала с Эфиопией, которой тогда управляли выходцы из Тыграя, из-за спорных территорий. Этот конфликт надолго парализовал политическую и экономическую жизнь обеих стран.

Вскоре до журналистов и правозащитников начали доходить сообщения о том, что военные насилуют и убивают тыграйских женщин. К декабрю 2020 года уже и в ООН заговорили о насилии против этнических тыграйцев. Тогда верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ситуация в Эфиопии «выходит из-под контроля», и призвала провести расследование. Но руководство Эфиопии ответило, что им «не нужна нянька».

Беженцы в лагере для вынужденных переселенцев в Адве, Тыграй, 2024 год. Фото: Ximena Borrazas / SOPA images / Reuters

Власти Эфиопии отключили коммуникации и ограничили доступ в Тыграй сразу после начала войны. От этого пострадало больше пяти миллионов человек, в том числе 2,3 миллиона детей. Летом 2021 года Эфиопия практически полностью изолировала Тыграй: местные жители остались без транспорта, связи, медицинской помощи и еды. Поставки гуманитарной помощи сократились до 10% от необходимого объема.

Через два года, 2 ноября 2022 года, правительство Эфиопии и тыграйские власти подписали соглашение о прекращении боевых действий. Стороны договорились, что войска Тыграя будут разоружены, а федеральное правительство возьмет контроль над регионом и возобновит гуманитарные поставки.

Изнасилования, пытки и рабство

По оценкам исследователей из Гентского университета, во время конфликта в Тыграе погибли от 300 до 800 тысяч мирных жителей — из-за убийств, насилия и голода. Женщин Тыграя насиловали, пытали и вовлекали в секс-рабство.

«Очевидно, что сексуализированное насилие использовалось как оружие войны для нанесения длительного физического и психологического ущерба женщинам и девочкам в Тыграе», — говорила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламард.

Женщина, переживашая групповое изнасилование вооруженными мужчинами, дает интервью агенству Reuters. Адди-Грат, Тыграй, 2021 год. Фото: Baz Ratner / Reuters

Согласно опросу 2021 года, почти 10% женщин в Тыграе пережили сексуализированное насилие. Причем почти 70% пострадавших от изнасилований стали жертвами групповых изнасилований. Согласно исследованию Колумбийского университета, больше 100 тысяч женщин могли стать жертвами сексуализированного насилия за два года войны в Эфиопии.

Многие женщины заражались венерическими заболеваниями (в том числе ВИЧ), беременели, получали трамвы репродуктивных органов, а некоторые стали бесплодными.

Врач Абраха Гебрегзиабхер был главным педиатром в крупнейшей больнице Тыграя. Однако после начала войны перешел в отделение гинекологии, куда начали прибывать женщины и дети, изнасилованные эфиопскими и эритрейскими мужчинами. По его словам, первыми, попавшими в больницу, были шесть несовершеннолетних девушек.

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее Криминал 7 минут чтения

Гебрегзиабхер рассказал, что женщинам вбивали в матку грозди и вставляли шурупы, осколки пластика, щипцы и другие предметы. Одна из пострадавших рассказала, что солдаты вставили ей во влагалище раскаленный металлический стержень и сказали: «Тыграянки не должны плодиться». Врачи также доставали из маток женщин послания с угрозами отомстить за конфликт с Эритреей 1990-х годов.

Несколько выживших женщин рассказали The Guardian, что их держали в плену. Одна из них — 21-летняя Хана (имя изменено) — пробыла четыре дня на военной базе, где удерживали еще около 60 женщин, о судьбе которых она ничего не знает.

«Сначала они заперли меня в комнате. Затем в течение четырех дней неоднократно меня насиловали. В конце они вылили мне на голову кислоту», — вспоминала Хана, добавив, что после всего этого эритрейские солдаты выбросили ее на дорогу.

Хана показывает ожог от кислоты, вылитой на ее голову. Фото: Ximena Borrazas / SOPA images / Reuters

Кислота прожгла ей волосы и разъела кожу. Теперь на этом месте пятнистый плотный слой рубцовой ткани. «Я не могу спать по ночам. Больно все время. Зуд никогда не прекращается», — рассказала она. Для выздоровления Хане требуется пластическая операция, на которую у нее нет денег.

Другой пострадавшей — Эстер (имя изменено) — было 10 лет, когда ее мать Келану (имя изменено) в 2020 году начали насиловать четверо военных. Девочка стала звать на помощь, и тогда один из мужчин ударил ее ножом и вылил ей на живот кастрюлю с кипятком. У Эстер остались шрамы. «Сегодня она ходит в школу, но у нее нет друзей. Она всего боится, особенно, что кто-то снова нападет на нее», — говорила мать Эстер. По словам женщины, ее дочь мечтает стать врачом, чтобы помочь себе и другим пострадавшим.

Эстер. Фото: Ximena Borrazas / SOPA images / Reuters

По данным The Guardian, солдаты также стреляли в гениталии женщин, резали их, заворачивали в полиэтилен и поджигали.

Врачи под прикрытием

Почти 90% женщин Тыграя, подвергшихся сексуализированному насилию, не получили медицинской или психологической помощи. Во время опросов примерно половина пострадавших говорила, что в округе не хватало больниц. Даже если поблизости были медучреждения, женщины зачастую не могли добраться до них из-за того, что шли бои или были перекрыты дороги.

«Женщинам было небезопасно идти в больницу пешком, пока шли бои. Некоторых снова насиловали по пути в клинику», — объясняла Фасика Амдеслази, врач одной из больниц в столице Тыграя.

Некоторые женщины отказывались обращаться врачу, чтобы люди не узнали, что их насиловали, или из-за того, что боялись, что их убьют солдаты, если они расскажут о случившемся.

Кроме того, военные часто угрожали врачам. «Любой работник здравоохранения, оказывавший помощь выжившим, считался предателем», — рассказывал врач Абраха Гебрегзиабхер. Из-за этого многие больницы не регистрировали пришедших женщин или уничтожали медицинские записи.

Предметы, извлеченные из влагалища одной из женщин, переживших изнасилование. Адди-Грат, Тыграй, 2021 год. Фото: Baz Ratner / Reuters

Женщины могли годами с жить с острыми металлическими предметами, которые ржавели и смещались в другие органы. Например, гвозди или винты могут из влагалища и матки попасть в брюшную полость, а ржавчина может спровоцировать воспалительный процесс.

По информации департамента здравоохранения Тыграя, с ноября 2020 по июнь 2021 года только в крупные больницы региона поступили 1772 жертвы сексуализированного насилия. Но врачи считают, что большинство случаев остались незарегистрированными.

По данным The Guardian, только одна маленькая клиника в одноэтажном доме с четырьмя комнатами приняла около семи-восьми тысяч пострадавших от сексуализированного насилия. Там женщинам помогали монахини, которые хранили доказательства преступлений: рентгеновские снимки, медицинские записи и даже извлеченные из пациенток предметы.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента Интернет и мемы 9 минут чтения

Одна из монахинь рассказала, что до сих пор не может оправиться от увиденного. «Я очень травмирована. <…> Я не могу спать, у меня очень плохой аппетит, потому что по ночам у меня до сих пор перед глазами то, что с ними происходило», — рассказала она.

Насилие продолжается, пока все молчат

Премьер-министр Абий Ахмед признал, что правительственные войска участвовали в грабежах и сексуализированном насилии в Тыграе, но преуменьшил серьезность этих нарушений.

С момента подписания мирного договора прошло больше двух с половиной лет, но тыграйские женщины остаются под угрозой. Эритрея, активно участвовавшая в боевых действиях, не была участником соглашения. Поэтому сейчас, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), эритрейские военные все еще находятся в Тыграе и «похищают, насилуют, грабят и арестовывают» местных жителей.

Беженцы в Мэкэле, административном центре региона Тыграй. Фото: Arlette Bashizi / The Washington Post / Getty Images

В 2023 году президент Эритреи Исайяс Афеворк отрицал эти обвинения. «Все говорят о нарушениях прав человека здесь и там, об изнасилованиях, грабежах — это фантазия», — сказал он. Правительство страны отказалось сотрудничать с международной следственной группой.

С начала войны многие страны и международные организации выражали беспокойство по поводу происходящего в регионе. США назвали военные действия «этнической чисткой», а Музей Холокоста США — потенциальным геноцидом. В декабре 2021 года ООН начала независимое расследование нарушений прав человека в Эфиопии. Правительство Эфиопии и некоторые другие страны (в их числе была Россия) выступили против резолюции, но по итогам голосования ее все же приняли.

Я толстая — и не хочу худеть У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда Общество 15 минут чтения

Однако расследование так и не завершили, потому что в 2023 году распустили отвечающую за него комиссию, хотя она установила факты масштабных нарушений прав человека обеими сторонами конфликта.

Западные страны, которые раньше направляли деньги на гуманитарные проекты в Тыграе, начали сокращать финансирование. США с приходом к власти Дональда Трампа в 2025 году отменили 80% программ Агентства по международному развитию (USAID), из-за чего некоторые клиники в Эфиопии закрываются. Кроме того, Центр помощи жертвам пыток (CVT), который управляет пятью центрами в регионе Тыграй, прекратил консультации и сеансы физиотерапии для пострадавших во время конфликта женщин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X