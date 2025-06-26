Юрий Дудь и пришедший на «голую вечеринку» в одном носке Vacío пробежались на каблуках

Журналист Юрий Дудь взял интервью у рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), который известен своим появлением на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой в одном носке, надетом на член. Во время разговора Vacío предложил Дудю пробежку в мужских туфлях на каблуках. Дудь выиграл забег.

Момент с пробежкой Дудя и Vacío в видео подписан как «таймкод для российской пропаганды». Журналист отметил, что фрагмент с их пробежкой, возможно, завирусится в TikTok и будет распространяться с нарративом: «Вот что жизнь в Европе делает с гетеросексуальными мужчинами».

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Журналист отметил, что во время съемки уличных сцен Vacío постоянно носил каблуки. Сам рэпер объяснил это тем, что ему «нравится раздвигать границы». Он добавил, что разрушает то, что «не принято» в обществе и создает что-то новое из несовместимых друг с другом элементов.

Vacío рассказал, что идея с носком появилась в результате размышлений о потере собственного образа. Он отметил, что перед «голой вечеринкой» перестал употреблять алкоголь и наркотики, но в процессе начал замечать исчезновение эпатажности. Вернуть ее он решил появлением в таком необычном образе.

Рэпер также рассказал, что российские силовики обманули его — они обещали отпустить его после отбытия наказания, но вместо этого привезли в военкомат. Vacío подтвердил, что в настоящий момент проживает в Париже, ему пришлось снизить цены на свои услуги по продюсированию после отъезда из России.

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Vacío был одним из участников скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Настей Ивлеевой, которая прошла ночью с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Исполнитель появился на ней в кроссовках и белом носке, надетом на член.

Спустя несколько дней стало известно о его задержании на 15 суток, позже провластное медиа РИА «Новости» выложило видео, где Vacío осуждает «сторонников ЛГБТ». Исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей, а затем несколько раз задерживали повторно — за мелкое хулиганство и нецензурную брань при выходе из ОВД. В мае 2025 года он выпустил трек о борьбе с системой, в котором объявил, что «живет свою жизнь» и «разрушает границы».