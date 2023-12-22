«Я осуждаю сторонников ЛГБТ». Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке 

Рэпер Vacio (Николай Васильев) извинился за участие в «голой» вечеринке. «Покаянное видео» опубликовало РИА Новости. В минутном ролике он осудил сторонников ЛГБТ.

«Был приглашен на вечеринку Ивлеевой, на которой был дресс-код Almost Naked, что в переводе означает “почти голый”. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — говорит Vacio.

Кроме того, он сказал, что не поддерживает ЛГБТ и «не хотел никакой сделать пропаганды». «Я осуждаю сторонников ЛГБТ. Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей. И в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео», — сказал Vacio.

За несколько часов до публикации этого видео Лефортовский суд Москвы арестовал Vacio на 15 суток. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как сообщалось, на рэпера составили протокол по статье о мелком хулиганстве, а также признали виновным в «ЛГБТ-пропаганде».

Рэпера задержали вечером 21 декабря. Это произошло после того, как в сети распространились фотографии и видео с закрытой «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Vacio пришел на мероприятие в клуб «Мутабор» в кроссовках и одном белом носке, надетом на член.

Вечеринка Ивлеевой возмутила z-блогеров, депутатов, общественников, представителей РПЦ. В стороне не остались даже военнослужащие, которые находятся на фронте в Украине. На участников и организаторов мероприятия написали несколько доносов в прокуратуру. В том числе и по статье о «ЛГБТ-пропаганде».

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