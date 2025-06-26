Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify

Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России

Американские журналисты обнаружили на Spotify более 200 фейковых подкастов, в которых наркомаркеты предлагают пользователям «быстро» и «без проблем с доставкой» купить запрещенные в стране препараты. «Холоду» удалось найти такие подкасты с рекламой наркомаркетов в России. Компания пытается их удалить, но алгоритмы платформы не справляются с модерацией. Музыкальный даркнет — в материале «Холода».

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Spotify — самый крупный и популярный сервис для прослушивания музыки в мире. Он доступен на каждом континенте, и на его долю приходится более 31,7% мирового аудиостриминга. В 2015 году Spotify добавил на платформу возможность слушать и бесплатно создавать подкасты. По словам представителей сервиса, их миссия — «демократизировать аудио».

Однако этой возможностью пользуются не только начинающие подкастеры, но и подпольные аптеки и наркомаркеты. Журналисты нескольких иностранных медиа обнаружили, что наркомаркеты создают подкасты на Spotify, чтобы привлечь пользователей на свои платформы.

Business Insider нашел на музыкальной платформе более 200 таких подкастов. Издание писало, что многие из них длились меньше минуты и озвучивали прямые ссылки на запрещенные сайты компьютерным голосом. Эти же ссылки находились в описании фейковых подкастов.

«Купить трамадол онлайн в один клик от [название наркомаркета] без рецепта с легальной доставкой в США», — говорилось в одной из аудиозаписей. Другая звучала так: «Хотите купить 50 миллиграммов трамадола онлайн? Узнайте, как получить обезболивающие препараты из надежных аптек — без проблем с оформлением заказа и доставкой».

«Быстро» и «незаметно»

По данным журналистов CNN, чтобы найти такие подкасты, достаточно ввести название наркотических веществ в поисковую строку Spotify. Например, по запросу «Аддералл» (фармакологическое средство, содержащее соли амфетамина, запрещенные в России и более 50 других странах) платформа выдавала подкасты под названием «Мой магазин аддералла» в первых десятках результатов.

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Business Insider также обнаружил рекламу более 25 видов опиоидов, бензодиазепинов и препаратов для снижения веса. Как пишут журналисты издания, в некоторых подкастах даже не было звука — зато в описании была ссылка на наркомаркет. Некоторые из подпольных аптек утверждали, что у них есть медицинские эксперты, которые могут проанализировать состояние клиента. При этом они обещали доставить лекарства «быстро» и «незаметно», не требуя рецепта.

Фото: Unsplash

«Холод» обнаружил на сайте Spotify рекламу нескольких российских наркомаркетов под видом подкастов. В одной из реклам, например, компьютерный голос диктует ссылку на наркомаркет и уточняет, что оплата в нем принимается только в биткоинах. Робот зачитывает текст на английском языке.

В другом подкасте компьютерный голос подробно объясняет, как зарегистрироваться на сайте наркомаркета и купить товары в своем городе. «Обыкновенные поисковые системы, такие как Яндекс и Гугл, не индексируют ссылки на [наркомаркет]», — говорится в записи. Эпизоды были опубликованы еще в 2023 году, до ухода Spotify из России, однако остаются доступными для прослушивания до сих пор. На некоторые такие подкасты уже обращали внимание другие пользователи, но представители платформы не комментировали жалобы.

Побочки демократизации

Правила Spotify запрещают распространение контента, пропагандирующего продажу запрещенных препаратов. Также платформа просит не распространять контент, пропагандирующий ложную медицинскую информацию.

Однако алгоритмы платформы не справляются с удалением всего запрещенного контента. Кэти Пол, директор некоммерческой организации «Техническая прозрачность», рассказала CNN, что, по ее мнению, подкасты намного сложнее модерировать из-за того, что алгоритмам платформы трудно анализировать голоса и разговоры. Немецкое медиа Heise также писало, что Spotify может в принципе не модерировать аудиозаписи, которые загружает автор подкастов, если первый загруженный им эпизод прошел проверку сервиса.

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Проблему модерации признал генеральный директор Spotify Даниэль Эк. В комментарии Business Insider он сказал, что платформа работает над тем, чтобы обнаруживать и удалять запрещенный контент. Наркомаркеты, по словам журналистов, не стали комментировать ситуацию.

Фото: Alamy / Reuters

Это не первая претензия к Spotify из-за распространения на платформе опасного контента. Ранее пользователи платформы требовали удалить треки, в которых исполнители читали рэп о наркотиках и их изготовлении. А в 2022 году несколько артистов удалили свои музыкальные каталоги с сайта в знак протеста против популярного подкаста комика Джо Рогана «The Joe Rogan Experience». По их словам, он неоднократно распространял ложные утверждения о вакцинах и пандемии. В ответ Spotify добавила ко всем эпизодам подкаста, в которых обсуждался ковид, плашку, которая направляла пользователей на вкладку с подкастами, основанными на проверенной информации.

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Spotify продолжала работать над модерацией после этого случая: создала совет по безопасности и приобрела стартап Kinzen, технология которого способна проверять аудиоконтент на предмет нарушения правил. Но, по словам экспертов, появление фальшивых подкастов, диктующих ссылки на наркомаркеты, — знак того, что все эти механизмы не работают.

В поиске решения

Часть подкастов, рекламировавших запрещенные магазины, была удалена с платформы после того, как СМИ привлекли к ним внимание. Еще несколько эпизодов сервис убрал после публикаций о них пользователей твиттера. Однако даже после серии обращений к Spotify журналисты смогли найти на платформе десятки аудиозаписей, посвященных продаже наркотиков.

«Везде, где люди могут размещать пользовательский контент, можно найти <…> людей, продающих наркотики, — говорит Сара Гарднер, генеральный директор Heat Initiative, некоммерческой организации, которая занимается безопасностью детей в интернете. — Вопрос в том, делают ли компании что-то для борьбы с этим»

На проблему обратили внимание американские власти. Сенатор США Мэгги Хассен потребовала от Spotify объяснения, почему платформа продвигает запрещенные в стране препараты. В ответ представители компании все так же заявили, что работают над модерацией.

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