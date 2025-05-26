Задержанный на вечеринке Ивлеевой рэпер Vacío выпустил трек про борьбу с системой

27-летний рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) выпустил трек о своей жизни после травли за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, отъезд из России и штраф за «пропаганду ЛГБТ». Песня и ее текст опубликованы в телеграм-канале музыканта.

Исполнитель отметил, что «живет свою жизнь» и «разрушает границы», и раскритиковал тех, кто выбирает глумление над другими. Он заявил, что не желает «умирать за чьи-то идеи», и назвал себя частью сообщества панков, которые «давали в рот всей системе».

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Название трека «Пидорасио» может отсылать к рифмованной версии псевдонима рэпера, которая используется в интернете как минимум с 2024 года. Vacío также спел о том, что «обожает женщин», и назвал своих критиков «зомбитупицами».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Васильев перестал вести соцсети в мае 2024 года после штрафа за «пропаганду ЛГБТ» и распространения слухов о его будущем призыве в армию России. Журналисты утверждали, что он покинул Россию в том же месяце и переехал в США. В треке Vacío намекает на то, что сейчас он проживает в Париже.

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Vacío был одним из участников скандальной «голой вечеринки», организованной блогером Настей Ивлеевой, которая прошла ночью с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Исполнитель появился на ней в кроссовках и белом носке, надетом на половой член.

Спустя несколько дней стало известно о его задержании на 15 суток, позже провластное медиа РИА «Новости» выложило видео, где Vacío осуждает «сторонников ЛГБТ». Исполнителя оштрафовали на 200 тысяч рублей, а затем несколько раз задерживали повторно — за мелкое хулиганство и нецензурную брань при выходе из ОВД.