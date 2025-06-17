Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»

«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года

Летом 2023 года батискаф «Титан» погрузился на дно Атлантического океана с пассажирами на борту. Они хотели увидеть обломки «Титаника», но по пути произошел «катастрофический взрыв». Новый документальный фильм Netflix «“Титан”: катастрофа OceanGate» рассказывает, как создатель судна Стоктон Раш годами игнорировал предупреждения инженеров о том, что батискаф небезопасен, отказывался от независимой проверки и увольнял критиков — и в итоге погиб на борту своего судна. Неизбежная трагедия — в материале «Холода».

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18 июня 2023 года батискаф «Титан» компании OceanGate отправился к обломкам «Титаника». Одно место на судне стоило 250 тысяч долларов. На борту было пять человек: основатель OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулеман и французский дайвер Поль-Анри Нарголе.

Батискаф «Титан». Фото: OceanGate Expeditions / AP

Вскоре после погружения батискаф перестал выходить на связь. Воздуха в нем должно было хватить всего лишь примерно на 96 часов, поэтому спасательная операция началась в тот же день. Спустя четыре дня спасатели нашли на дне Атлантического океана обломки «Титана» и выяснили, что через 90 минут после начала погружения на глубине 3300 метров произошел «катастрофический взрыв». Части батискафа отбросило друг от друга примерно на 500 метров. Все пять пассажиров мгновенно погибли.

«Катастрофический взрыв» — имплозия, то есть «обратный взрыв», направленный внутрь из-за внешнего давления. При имплозии объект мгновенно разрушается. В случае «Титана» разница давлений была настолько высокой, что как только его стенка треснула — за доли секунды давление на борту сравнялось с давлением среды, что мгновенно уничтожило все, что находилось внутри судна, включая людей. Пассажиры не успели бы понять, что что-то не так, или почувствовать боль, поскольку полное разрушение корпуса происходит примерно за одну миллисекунду (то есть одну тысячную долю секунды). Считается, что инстинктивная реакция человеческого мозга на внешний раздражитель занимает около 25 миллисекунд. В то же время на осознанную реакцию — от момента восприятия до ответного действия — уходит в лучшем случае 150 миллисекунд.

Управляли джойстиком от PlayStation

Документальный фильм Netflix «“Титан”: катастрофа OceanGate» рассказывает о создателе компании, построившей батискаф. Американский инженер и предприниматель Стоктон Раш основал OceanGate в 2009 году. Он нанял инженеров, дайверов и морских исследователей, которые, как и он, мечтали о революции в области туристических погружений на большую глубину.

Стоктон Раш. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Главная проблема была в том, что батискафы делали из тяжелых материалов, которые не позволили бы судну с туристами подняться на поверхность без вспомогательного механизма.

Тогда Раш предложил использовать более легкий и дешевый материал — углеродное волокно. Его делают из плотно соединенных углеродных нитей, скрепленных смолой или клеем, и применяют, например, в производстве лыж или спортивных машин.

В 2013 году в лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета начали конструировать батискаф «Титан» из углеродного волокна — и управляли им с помощью джойстика от PlayStation. Однако вскоре стало понятно, что углеродное волокно никогда не испытывали на больших глубинах, поэтому было неясно, выдержит ли материал такую нагрузку.

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Кроме того, обнаружилось, что целостность конструкции из волокна ухудшается при многократном использовании. Это подтверждалось на испытаниях «Титана»: при погружении на определенную глубину нити постепенно лопались, производя при этом треск внутри судна до момента, пока батискаф не разрушался.

Несогласных увольняли

В фильме есть кадры многолетних испытаний «Титана», когда конструкции из углеродного волокна разных размеров «взрывались» под давлением. Однако, несмотря на многочисленные неудачи, Раш был уверен в успехе.

Директор морских операций OceanGate Дэвид Локридж говорил Рашу, что необходимо получить заключение независимой организации, которая подтвердит безопасность судна. Однако Раш не хотел, чтобы его проект получал сторонние оценки.

Кадр: Netflix

Тем не менее в 2013 году OceanGate запросила экспертное мнение у компании Boeing, которая специализируется на углеродном волокне. Инженеры этой аэрокосмической корпорации написали, что есть «высокий риск краха на глубине 4000 метров или на пути к этой отметке». После этого OceanGate отказалась от сотрудничества с Boeing.

Любые попытки возразить гендиректору пресекались, а тех, кто критиковал «Титан», Раш увольнял. Локридж покинул OceanGate в 2018 году после того, как осмотрел батискаф и написал отчет, в котором выразил сомнения, что он безопасен.

«Мне не нужны в компании люди, которым не нравится то, что мы делаем. Мы тут делаем странную хрень, и я определенно не вписываюсь ни в какие рамки», — объяснял Раш увольнение Локриджа.

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После этого случая, по словам другого инженера компании, Тони Ниссена, все сотрудники «замолчали». «Я работал практически на клинического психопата, по меньшей мере на нарцисса», — сказал он в фильме.

Последнее погружение

За два года с 2021-го по 2022-й «Титан» совершил 80 успешных погружений, из которых 13 — на глубину 4000 метров. Уже после трагедии эксперт по глубоководным погружениям Роб Маккаллум отметил, что крах «Титана» был неминуем. «Я не понимаю, как Раш выжил при первых погружениях», — сказал он.

Во время 80-го погружения в 2022 году сотрудники OceanGate заметили, что углеродные нити начали трескаться больше. Кроме того, чтобы не платить за транспортировку, судно оставили на зиму в пристани в Канаде, хотя инженеры предупреждали, что это ему повредит. Поэтому сотрудники компании, работавшие из США, не смогли осмотреть «Титан» перед экспедициями в 2023 году.

Компьютерная симуляция «катастрофического взрыва» в батискафе. Кадр: atomic marvel / Youtube

Весной 2023 года батискаф предпринял четыре попытки погружения, которые сорвались из-за непогоды или технических неполадок. Первое погружение с туристами на борту 18 июня оказалось последним и для «Титана», и для Раша.

«Самая большая трагедия заключается в том, что эту катастрофу можно было предотвратить», — говорил режиссер документального фильма Марк Монро.

Бывший инженер компании Тони Ниссен считает, что причина трагедии — в самом Раше, который воспринимал критику «Титана» как личное оскорбление. Раш восхищался миллиардерами Джеффом Безосом и Илоном Маском и, по словам Ниссена, хотел быть таким же влиятельным, как они. «Он хотел славы и получил ее», — говорил инженер.

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Спустя два года после крушения комиссия Береговой охраны США все еще не выпустила финальный доклад. Уголовные дела по факту гибели пяти человек и разрушения батискафа также все еще не завели.

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