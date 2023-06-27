На дно за «Титаником»

Небольшая экспедиция оказалась в центре внимания мировых СМИ: пять членов экипажа пропали во время погружения на дно Атлантического океана. В попытке удовлетворить научное любопытство богатейшие люди мира рискнули жизнью ради обломков затонувшего в 1912 году «Титаника». Посмотреть на гигантский лайнер у членов экипажа не получилось: в результате «катастрофического взрыва» они все погибли. Причина трагедии, скорее всего, связана с некачественной конструкцией батискафа, о проблемах которого было известно еще за пару лет до катастрофы. Очень дорогой билет в один конец — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Батискаф «Титан» компании OceanGate опустился в воды Атлантики 18 июня. На борту судна было пять человек, в том числе основатель компании 61-летний Стоктон Раш. Его компания специализировалась на глубоководных экскурсиях, одной из которой было погружение на дно Атлантики. Там клиентам предлагалось осмотреть обломки затонувшего «Титаника». Стоимость экскурсии — 250 тысяч долларов.

Сам Стоктон Раш с детства тянулся к инновациям: в детстве он мечтал стать космонавтом, однако в итоге раскрылся в должности пилота батискафов и коммерческих подлодок. В подростковом возрасте он увлекался погружением с аквалангом, а позднее решил сконструировать небольшую подводную лодку. В 18 лет он уже пилотировал самолеты. Жажда изменить отношение человечества к океану двигала Рашем на протяжении всей жизни.

Одним из участников экспедиции был 58-летний Хэмиш Хардинг — британский миллиардер и владелец компании Action Aviation, которая специализируется на покупке и продажах самолетов. Хардинг был не только бизнесменом, но и пилотом и космическим туристом. Ему принадлежат три рекорда Книги рекордов Гиннесса — самое быстрое кругосветное плавание через оба полюса, наибольшая продолжительность пребывания на глубине океана и самая длинная дистанция, пройденная на глубине. Незадолго до погружения Хардинг хвастался, что станет участником первой в 2023 году подводной экспедиции к «Титанику».

Еще один член экспедиции на дно океана — 48-летний Шахзада Давуд — вице-председатель Engro Corporation и Dawood Hercules Corporation, один из богатейших людей Пакистана. Его состояние превышало 130 миллионов долларов. Давуд долгие годы интересовался наукой и любил путешествовать. С собой в экспедицию Давуд взял 19-летнего сына Сулемана, который учился в Великобритании. Молодой человек только что окончил первый курс Университета Стратклайда в Глазго. По словам его тети Азмех Давуд, за несколько дней до экспедиции Сулеман был в ужасе от предстоящего погружения, но отказаться не решился. Погружение произошло в воскресенье, в День отца, и он хотел порадовать Шахзаду, много лет увлекавшегося историей «Титаника».

Гендиректор OceanGate Expeditions Стоктон Раш. 27 мая 2023 года. Фото: Arnie Weissmann / Travel Weekly / AP / Scanpix



Самым опытным на борту батискафа был 77-летний Поль-Анри Наржоле — директор по подводным исследованиям в E/M Group и RMS Titanic. Свое первое погружение к «Титанику» он совершил в 1987 году и впоследствии принял участие примерно в 30 экспедициях к затонувшим кораблям.

Мгновенное исчезновение

Обычно погружение длится восемь часов, а сама экспедиция — восемь дней, включая путешествие до места крушения «Титаника». Но в этот раз все пошло не по плану с самого начала: менее чем через два часа после старта экспедиции «Титан» потерял связь с Polar Prince («Полярным принцем») — вспомогательным судном, которое доставило батискаф к месту погружения. Воздуха на батискафе должно было хватить примерно на 96 часов.

Береговые охраны США и Канады начали поиски в тот же день. Сложности операции упирались в удаленность от берега (место крушения «Титаника» находится примерно в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда) и глубину: обломки лайнера находятся на глубине почти 4000 метров.

Сдвинуться с мертвой точки удалось только утром 21 июня, когда канадский поисковый самолет в районе пропажи батискафа зафиксировал подводные шумы, однако определить характер шумов не удалось до сих пор. 22 июня ситуация стала критической. Именно в этот день в 14:08 мск (07:08 по местному времени) на батискафе закончился воздух. На тот момент спасатели не нашли вообще ничего, надежды на спасение людей в батискафе гасли с каждым часом.

Взрыв на глубине

Первые находки Береговая охрана США обнаружила 22 июня: представитель службы отчитался о пяти частей батискафа, найденных на дне. По оценкам спасателей, повреждения на обломках судна свидетельствовали о «катастрофическом взрыве», в результате которого части батискафа отбросила друг от друга на расстояние около 500 метров.

Тогда же представитель Военно-морского флота США сообщил, что вскоре после погружения батискафа ВМФ зафиксировал звук, похожий на взрыв. Предположительно, судно не выдержало давления океана. Из-за разгерметизации батискафа члены экипажа, скорее всего, даже не успели понять, что произошло, их смерть была мгновенной.

Что именно стало причиной взрыва, неизвестно, экспертам предстоит изучить обломки судна. Но уже сейчас ясно, что у «Титана» были некоторые отличия от похожих подводных лодок, которые ставят под сомнение безопасность погружения. Подобные судна изготавливаются из прочных материалов и имеют форму сферы, чтобы огромное давление равномерно распределялось на глубине.

Однако OceanGate сделала «Титан» в форме цилиндра с внешним корпусом из углеродного волокна и торцевыми крышками из титана, чтобы батискаф мог вместить больше людей. Углеродное волокно очень прочное, им обшивают, например, крылья самолетов, однако они постоянно проходят проверки на предмет трещин или расслоения. Экспертам предстоит выяснить, был ли «Титан» уязвим с самого начала или стал таким в результате износа.

Скорость вопреки безопасности

OceanGate начала разработку прототипа подводной лодки «Титан» в 2013 году. Первоначально проект получил название «Циклоп», при его создании использовались углеродное волокно, титановый корпус и стекло. Дальнейшее развитие проекта вылилось в создание нового образца — «Циклопа 2», впоследствии его переименовали в «Титан». За несколько лет до погружения Стоктон Раш отказался от процедуры сертификации батискафа.

В 2018 году компанию предупреждали об опасности использования «Титана». На тот момент директор морских операций OceanGate Дэвид Лохридж заключил, что судно нуждается в дополнительных испытаниях. Среди проблем — окно батискафа, которое позволяет пассажирам видеть, что происходит снаружи. Батискаф мог работать на глубине не более 1300 метров, «Титаник» же находится на глубине около 4000 метров. Свои опасения по поводу конструкции «Титана» компании высказали и 38 экспертов в области строения подводных лодок.

Читать еще Девятилетнюю девочку похитила собственная мать Спустя шесть лет отец нашел ее благодаря Netflix

Отказ от сертификации компания объяснила тем, что «батискаф был настолько инновационным, что могли потребоваться годы на получение сертификата от обычных оценочных агентств». «Предоставление сторонней организации информации о каждом изобретении до того, как оно будет подвергнуто испытаниям в реальных условиях, — это проклятие для быстрого внедрения инноваций», — утверждала OceanGate.

В опасности судна убедился и журналист Дэвид Пог, который попытался погрузиться к «Титанику» в 2022 году. Перед погружением он, как и другие члены экспедиции, подписал документ, в котором говорилось, что «это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и погружение может привести к телесным повреждениям, эмоциональным травмам или смерти».

По его словам, многие части батискафа были самодельными, а управление осуществлялось с помощью джойстика PlayStation. Из-за погодных условий погружение непосредственно к «Титанику» не состоялось, из-за чего Раш предложил альтернативу — опуститься на континентальный шельф. Однако и тогда погружение пошло не по плану. Прежде чем опустить субмарину на дно, ее сначала опускают на глубину, где воды океана спокойные, с помощью специальной платформы. После этого водолазы отсоединяют батискаф, а платформа остается дрейфовать в открытой воде с помощью поплавков. Однако во время экспедиции Пога поплавки платформы сломались и все погружение закончилось на глубине примерно 11 метров.

В 2022 году Пог пригласил Раша на подкаст, где они обсуждали безопасность «Титана». На претензии Раш ответил так: «Если вы хотите быть в безопасности, не вставайте с постели. Не садитесь в машину. Не делайте ничего».