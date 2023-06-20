В Атлантике ищут частный батискаф, связь с которым пропала во время погружения к обломкам «Титаника» 

В Атлантическом океане ищут частный батискаф «Титан», с которым пропала связь во время его погружения к обломкам «Титаника». На борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Батискаф «Титан» принадлежит OceanGate Expedition. Как пишет Sky News, основатель этой компании Стоктон Раш также находится на борту глубоководного аппарата, с которым пропала связь. Управляет батискафом, по данным канала, французский пилот подводного плавания Поль-Генри. Кроме того, на борту находится британский миллиардер, владелец компании по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation Хэмиш Хардинг.

Ирландский исследователь Рори Голден, который работает OceanGate Expedition и находится на борту материнского корабля «Полярный принц», написал на своей странице в фейсбуке, что «с ним все в порядке», попросил воздержаться от спекуляций и отметил, что сейчас все внимание команды, сосредоточено на спасательной операции. Сам Голден уже спускался к «Титанику» в составе экспедиции в 2000 году.

Береговая охрана США заявила, что из-за удаленности места погружения батискафа поиски будут «сложными». Там также рассказали, что «Титан» пропал с радаров материнского исследовательского судна «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения утром 19 апреля. По предварительным подсчетам, кислорода на борту хватит еще примерно на двое суток.

Погружение к «Титанику» и подъем на поверхность занимают около восьми часов. А вся экспедиция длится восемь дней и, как пишет BBC, стоит около 250 тысяч долларов.

Репортер CBS Дэвид Поуг в прошлом году погружался на «Титане» и рассказал BBC о проблемах, с которыми мог столкнутся экипаж батискафа и судна «Полярный принц». Он напомнил, что радио и GPS под водой практически не работают.

«Когда корабль поддержки находится прямо над подлодкой, они могут посылать туда и обратно короткие текстовые сообщения. Очевидно, что они больше не получают ответа», — сказал Поуг.

Также, по его словам, даже если батискаф сам всплывет на поверхность, то без посторонней помощи не удастся открутить болты, которыми люк задраен снаружи. «Нет возможности спастись, даже если вы подниметесь на поверхность в одиночку», — пояснил он.

«Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом. Сейчас он лежит на дне на глубине около 3800 метров в 650 километрах к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд.

Обновлено в 16:15. Добавлена новая информация о Рори Голдене.

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