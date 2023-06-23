Экипаж батискафа «Титан» погиб из-за «катастрофического взрыва»

Все члены экипажа батискафа «Титан», пропавшего во время погружения к обломкам «Титаника», погибли. Об этом сообщила компания OceanGate, которой принадлежит глубоководный аппарат.

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана», — говорится в заявлении.

Гибель экипажа подтверждает и Береговая охрана США. Там сообщили, что обломки «Титана» обнаружили на дне океана в 500 метрах от носовой части «Титаника». Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер рассказал, что на данный момент удалось найти пять крупных фрагментов, которые указывают, что на судне произошел «катастрофический взрыв».

Его, как пишет The Wall Street Journal, зафиксировала сверхсекретная гидроакустическая система обнаружения подлодок военно-морских сил США. Издание, ссылаясь на неназванного представителя американских ВМС, утверждает, что военные начали прослушивать «Титан» почти сразу после того, как с ним пропала связь.

Бывший директор OceanGate Дэвид Лохридж рассказал Associated Press, что еще в 2018 году предупреждал руководство компании об опасности использования «Титана» на больших глубинах и призывал провести дополнительные испытания. Однако тогда к нему не прислушались, сочтя его недостаточно компетентным в этом вопросе.

Связь с глубоководным аппаратом «Титан» пропала утром 18 июня. Батискаф также пропал с радаров материнского судна «Полярный принц». Это произошло через час и 45 минут после начала погружения.

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