Редкие фото известных русских писателей начала XX века

Леонид Андреев был одним из самых популярных писателей в начале ХХ века благодаря своим повестям «Иуда Искариот» и «Рассказ о семи повешенных». Однако помимо литературы он увлекался фотографией. Он одним из первых в России опробовал технику «автохром» братьев Люмьер. Используя ее, он сделал около 440 цветных снимков, на которых запечатлел себя, свою семью и быт, а также многих известных писателей и художников — например, Илью Репина, Корнея Чуковского и Алексея Толстого. Фотографии писателя — в галерее «Холода».
Леонид Андреев родился 21 августа 1871 года в Орле и в детстве увлекался рисованием и литературой. В 1891 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета и, чтобы заработать на жизнь, начал писать портреты и сочинять рассказы. Спустя два года его отчислили из университета из-за задолженности по оплате учебы, но он добился бесплатного обучения в Московском университете, где в 1898 году получил диплом юриста.
По характеру Андреев был тревожным человеком и страдал алкоголизмом. От неразделенной любви он дважды пытался покончить с собой. В первый раз, напившись до беспамятства, он ударил себя ножом, а во второй — попытался выстрелить в себя из револьвера, но «пуля скользнула по пуговице и причинила только контузию в области левого соска».
В писательский мир Андреев попал, когда по рекомендации Максима Горького его приняли в литературный кружок «Среда». В 1901 году вышел его первый сборник рассказов. «Имя Леонида Андреева стало сразу известным и вскоре заблистало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о нем», — отмечал писатель Николай Телешов.
В 1902 году Леонид Андреев женился на Александре Велигорской, дальней родственнице поэта Тараса Шевченко. Но брак был недолгим: в 1906 году она умерла от послеродового сепсиса. Это погрузило Андреева в многолетнюю депрессию. Все самые известные его произведения — «Иуда Искариот», «Тьма», «Жизнь человека» и «Рассказ о семи повешенных» — были опубликованы после смерти жены, в 1907–1908 годах.
«Я бы всех заставил фотографировать»
Андреев интересовался новыми технологиями. В начале XX века его дача в Финляндии в Ваммельсуу (сейчас — Серово, Россия) уже была оборудована водопроводом и канализацией, в доме было электричество и телефон, а также велосипеды, граммофоны, моторные лодки и яхты.
Первые фотоаппараты у Леонида Андреева появились в 1902 году. Это были обычные камеры с одним объективом: черно-белый стереофотоаппарат Kodak и похожая на коробку камера, позволяющая снимать фотопластины большого размера.
В 1903 году изобретатели кинематографа братья Люмьер запатентовали первую в мире технологию создания цветной фотографии — автохром. Суть метода заключалась в том, что на стеклянную пластину просеивался крахмал, который окрашивался в три разных цвета: оранжево-красный, зеленый и сине-фиолетовый. Сверху пластины наносился лак, а затем фотоэмульсия. Это давало возможность получить цветной снимок.
В 1907 году пластины для фото стали привозить в Россию. Тогда Андреев перешел на цветные снимки: с 1908 по 1914 год он сделал более 400 автохромов. На них были запечатлены члены его семьи и друзья — художник Илья Репин, публицист Корней Чуковский, писатель Алексей Толстой. Андреев снимал, как играет с детьми, отдыхает и работает, а также привозил фото из путешествий — из Италии и с Финского залива.
«Если бы я был царем, я бы всех заставил фотографировать», — говорил он.
Корней Чуковский сравнивал Андреева с «фабрикой, работающей безостановочно». «В течение месяца он сделал тысячи снимков, словно выполняя какой-то колоссальный заказ, и, когда вы приходили к нему, он заставлял вас рассматривать все эти тысячи», — говорил он. По его словам, Андреев мог часами рассказывать про Люмьеров и цветную фотографию, а также «трогательно упрашивал каждого» заняться этим ремеслом.
Фотографии были разбросаны по всему дому: в кабинете, на окнах, столах и в коробках. «Иные снимки удавались ему превосходно — например, весенние пейзажи. Не верилось, что это фотография, — столько в них было левитановской элегической музыки», — писал Чуковский.
Старший сын Андреева Вадим рассказывал, что под лестницей, ведущей на чердак, у отца была лаборатория, где он проявлял фотографии. «В лаборатории <…> отец проводил целые дни, — как настоящему фотографу ему наивысшее удовольствие доставлял процесс проявления», — говорил он. Помимо автохромов, в коллекции Андреева было более полутора тысяч черно-белых фото.
В 1906 году Леонид Андреев познакомился со своей будущей второй женой Анной Денисевич, вместе с которой в мае 1908 года переехал в Финляндию. Он не принял Октябрьскую революцию и в декабре 1917 года, когда Финляндия получила независимость, оказался в эмиграции. В 1919 году Леонид Андреев умер из-за болезни сердца.
Сейчас большая часть автохромов его авторства — более 300 — находится в Великобритании в русском архиве Лидсского университета, 56 штук — в Орловском государственном литературном музее Тургенева.
Директор архива Лидсского университета Ричард Дэвис сыграл важную роль в сохранении автохромов Андреева. Со временем стекла с изображением начали разрушаться, цветная подложка рвалась, отслаивалась или теряла цвет. В России никто не мог отреставрировать автохромы, которые хранились в Орле, поэтому Дэвис на добровольной основе восстановил эти экземпляры в Англии.
В 1989 году Дэвис выпустил альбом «Леонид Андреев. Фотографии, выполненные русским писателем», представив его публике в качестве фотографа.
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