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Фотогалерея

Редкие фото царской семьи

Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
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Редкие фото царской семьи

Он был тенью Николая II, следовал за ним с камерой почти 20 лет, но император даже не знал его имени. Александр Ягельский стал одним из первых кинооператоров империи и создал самый большой архив снимков царской семьи. После революции их изъяли советские власти, но вдова Ягельского вывезла за границу несколько альбомов — эти кадры изредка всплывали на аукционах. Спустя десятилетия архив открыли, уникальные фотографии царской жизни — в галерее «Холода». 

Николай II и его окружение называли Ягельского просто «Ганом».
Александр Ягельский.
Фото: Журнал «Новое время», 1911

Александр Ягельский родился в 1861 году в Варшаве (тогда Польша входила в состав Российской империи). В 1880-х годах его брат Игнатий переехал в Москву и открыл там фотоателье. В 1888 году к нему присоединился и Александр. Однако уже через год полиция закрыла мастерскую: там нашли некие «снимки мятежа», и против Ягельского возбудили дело «политического свойства». Позже следствие пришло к выводу, что материалы не представляли опасности, однако братьев все же выслали из Москвы.

После этого Ягельские перебрались в Санкт-Петербург, где Игнатий снова открыл ателье, а Александр устроился в «К. Е. фонъ Ганъ и Ко» — фотомастерскую, расположенную в Царском Селе, загородной резиденции императорской семьи. Ателье принадлежало Казимире Якобсон (в девичестве Ган), вдове помощника старшего инженера-механика двора. Именно она получила «исключительное право» на съемку Николая II и его близких.

В 1891 году Ягельский стал совладельцем ателье, а шесть лет спустя — придворным фотографом. Большинство его работ оставались в частных альбомах и не публиковались без разрешения Министерства императорского двора, поэтому работа не принесла Ягельскому широкой известности. Кроме того, его снимки выходили под маркой ателье «К. Е. фонъ Ганъ и Ко», и даже сам император и его окружение называли Ягельского просто «Ганом».

Николай II и императрица Александра Федоровна с наследником и дочерьми с военными лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии. 1906Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Император Николай II и императрица Александра Федоровна с наследником и дочерьми с военными лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии. 1906
Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

В 1900 году Ягельский купил самое современное на тот момент кинооборудование: киносъемочный аппарат, проявочную машину с сушильными барабанами, а также простейшую копировальную установку. Он начал вести видеосъемку царской семьи и различных событий двора.

Изначально его кинозаписи длились около минуты — каждая бобина вмещала 20–30 метров пленки. В 1903 году Ягельский обновил оборудование и смог снимать уже до 100 метров пленки. Это позволило монтировать простейшие фильмы, склеивая отснятые фрагменты в логической последовательности.

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Ягельский экспериментировал с ракурсами: снимал не только общие, но и средние и крупные планы, пробовал вести камеру в движении — даже в машине на поворотах. Для съемки панорамы (горизонтального поворота камеры) ему приходилось одновременно вращать ручку механизма и плавно поворачивать тяжелый аппарат, стоящий на штативе.

Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова. 1911
Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Николай II. 1911Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Император Николай II. 1911
Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Как придворный кинооператор он фиксировал происходящее при дворе: прогулки, развлечения, пикники. Сам Николай II относился к кинематографу с подозрением, но увлекался фотографией, поэтому позволял себя снимать.

Николая II и цесаревича Алексея на полковом празднике лейб-гвардии Измайловского полка и лейб-гвардии Саперного батальона. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Молебен в присутствии Николая II и цесаревича Алексея на полковом празднике лейб-гвардии Измайловского полка и лейб-гвардии Саперного батальона. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Уже к 1902 году архив съемок был настолько большим, что Ягельский предложил создать отдельный историко-кинематографический отдел при императорском дворе. Однако на его прошение три раза ответили отказом. В результате все отснятые материалы хранились в частной коллекции фирмы «К. Е. фонъ Ганъ и Ко» — это был первый в стране неофициальный киноархив.

Императрица Александра Фёдоровна с великой княжной Татьяной Николаевной. 1897-1898
Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Детей Николая II и императрицы Александры Федоровны в Ливадии. 1914Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический м
Портрет детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в Ливадии. 1914
Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Несмотря на сложности с разрешениями от Министерства императорского двора, кадры придворной хроники все же становились доступны для широкой публики. В 1907 году французская компания Gaumont купила три документальных фильма Ягельского и выпустила их в прокат. Два года спустя Ягельский заключил договор с торговым домом «А. Ханжонков и Ко». Ханжонков, один из пионеров российского кинопроката, получил права на публичную демонстрацию допущенных к показу записей.

«Фильмы, снятые за неделю придворным фотографом Ягельским, просматривались по субботам. Одно кинопредставление по субботам давало пищу разговорам на неделю», — вспоминал начальник канцелярии министерства императорского двора Александр Мосолов.

Вскоре Ягельский перешел от отдельных хроникальных фрагментов к полноценным документальным фильмам. В 1911 году ему присвоили звание «Фотографа Двора Его Величества». Он снимал частную и официальную жизнь императора, а также сопровождал Николая II практически во всех поездках на фронт во время Первой мировой войны. За годы работы он отснял более 20 тысяч метров кинопленки.

Николай II во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Святого Николая Чудотворца. 1913. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей
Закладка в высочайшем присутствии Николая II во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Святого Николая Чудотворца. 1913. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

В октябре 1916 года Александр Ягельский скоропостижно умер. После Октябрьской революции 1917 года советские власти изъяли его архив. Сначала материалы перевезли в Петроград (так назывался Петербург с 1914 по 1924 год), а затем, в 1928 году, в Москву. Киноматериалы Ягельского стали основой Центрального кинофотофоноархива (в настоящее время Российский государственный архив кинофотодокументов).

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Вдова Ягельского пыталась оспорить изъятие архива, но не добилась успеха. После революции она уехала в Польшу, куда смогла увезти несколько царских альбомов. Эти снимки Ягельского до сих пор появляются на аукционах. Сохранившиеся материалы, которые остались в России, сейчас находятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Среди них — коллекция царских кинохроник на 10 часов и более 12 тысяч фотоснимков.

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Автор:Дарья Морозова
Фото:Александр Ягельский / Государственный исторический музей

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