Редкие фото царской семьи

Он был тенью Николая II, следовал за ним с камерой почти 20 лет, но император даже не знал его имени. Александр Ягельский стал одним из первых кинооператоров империи и создал самый большой архив снимков царской семьи. После революции их изъяли советские власти, но вдова Ягельского вывезла за границу несколько альбомов — эти кадры изредка всплывали на аукционах. Спустя десятилетия архив открыли, уникальные фотографии царской жизни — в галерее «Холода».

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Александр Ягельский.

Фото: Журнал «Новое время», 1911

Александр Ягельский родился в 1861 году в Варшаве (тогда Польша входила в состав Российской империи). В 1880-х годах его брат Игнатий переехал в Москву и открыл там фотоателье. В 1888 году к нему присоединился и Александр. Однако уже через год полиция закрыла мастерскую: там нашли некие «снимки мятежа», и против Ягельского возбудили дело «политического свойства». Позже следствие пришло к выводу, что материалы не представляли опасности, однако братьев все же выслали из Москвы.

После этого Ягельские перебрались в Санкт-Петербург, где Игнатий снова открыл ателье, а Александр устроился в «К. Е. фонъ Ганъ и Ко» — фотомастерскую, расположенную в Царском Селе, загородной резиденции императорской семьи. Ателье принадлежало Казимире Якобсон (в девичестве Ган), вдове помощника старшего инженера-механика двора. Именно она получила «исключительное право» на съемку Николая II и его близких.

В 1891 году Ягельский стал совладельцем ателье, а шесть лет спустя — придворным фотографом. Большинство его работ оставались в частных альбомах и не публиковались без разрешения Министерства императорского двора, поэтому работа не принесла Ягельскому широкой известности. Кроме того, его снимки выходили под маркой ателье «К. Е. фонъ Ганъ и Ко», и даже сам император и его окружение называли Ягельского просто «Ганом».

Император Николай II и императрица Александра Федоровна с наследником и дочерьми с военными лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии. 1906

Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

В 1900 году Ягельский купил самое современное на тот момент кинооборудование: киносъемочный аппарат, проявочную машину с сушильными барабанами, а также простейшую копировальную установку. Он начал вести видеосъемку царской семьи и различных событий двора.

Изначально его кинозаписи длились около минуты — каждая бобина вмещала 20–30 метров пленки. В 1903 году Ягельский обновил оборудование и смог снимать уже до 100 метров пленки. Это позволило монтировать простейшие фильмы, склеивая отснятые фрагменты в логической последовательности.

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Ягельский экспериментировал с ракурсами: снимал не только общие, но и средние и крупные планы, пробовал вести камеру в движении — даже в машине на поворотах. Для съемки панорамы (горизонтального поворота камеры) ему приходилось одновременно вращать ручку механизма и плавно поворачивать тяжелый аппарат, стоящий на штативе.

Император Николай II и Зинаида Николаевна Юсупова. 1911

Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей Император Николай II. 1911

Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Как придворный кинооператор он фиксировал происходящее при дворе: прогулки, развлечения, пикники. Сам Николай II относился к кинематографу с подозрением, но увлекался фотографией, поэтому позволял себя снимать.

Молебен в присутствии Николая II и цесаревича Алексея на полковом празднике лейб-гвардии Измайловского полка и лейб-гвардии Саперного батальона. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Уже к 1902 году архив съемок был настолько большим, что Ягельский предложил создать отдельный историко-кинематографический отдел при императорском дворе. Однако на его прошение три раза ответили отказом. В результате все отснятые материалы хранились в частной коллекции фирмы «К. Е. фонъ Ганъ и Ко» — это был первый в стране неофициальный киноархив.

Императрица Александра Фёдоровна с великой княжной Татьяной Николаевной. 1897-1898

Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей Портрет детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в Ливадии. 1914

Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

Несмотря на сложности с разрешениями от Министерства императорского двора, кадры придворной хроники все же становились доступны для широкой публики. В 1907 году французская компания Gaumont купила три документальных фильма Ягельского и выпустила их в прокат. Два года спустя Ягельский заключил договор с торговым домом «А. Ханжонков и Ко». Ханжонков, один из пионеров российского кинопроката, получил права на публичную демонстрацию допущенных к показу записей.

«Фильмы, снятые за неделю придворным фотографом Ягельским, просматривались по субботам. Одно кинопредставление по субботам давало пищу разговорам на неделю», — вспоминал начальник канцелярии министерства императорского двора Александр Мосолов.

Вскоре Ягельский перешел от отдельных хроникальных фрагментов к полноценным документальным фильмам. В 1911 году ему присвоили звание «Фотографа Двора Его Величества». Он снимал частную и официальную жизнь императора, а также сопровождал Николая II практически во всех поездках на фронт во время Первой мировой войны. За годы работы он отснял более 20 тысяч метров кинопленки.

Закладка в высочайшем присутствии Николая II во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Святого Николая Чудотворца. 1913. Фото: Александр Ягельский / Государственный исторический музей

В октябре 1916 года Александр Ягельский скоропостижно умер. После Октябрьской революции 1917 года советские власти изъяли его архив. Сначала материалы перевезли в Петроград (так назывался Петербург с 1914 по 1924 год), а затем, в 1928 году, в Москву. Киноматериалы Ягельского стали основой Центрального кинофотофоноархива (в настоящее время Российский государственный архив кинофотодокументов).

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Вдова Ягельского пыталась оспорить изъятие архива, но не добилась успеха. После революции она уехала в Польшу, куда смогла увезти несколько царских альбомов. Эти снимки Ягельского до сих пор появляются на аукционах. Сохранившиеся материалы, которые остались в России, сейчас находятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Среди них — коллекция царских кинохроник на 10 часов и более 12 тысяч фотоснимков.

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