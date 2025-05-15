Я переехала в Лондон по визе таланта

Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать

Когда москвичка Лиза Минаева училась в университете, она стала снимать видео и записала свой первый видеопортрет — с известным британским музыкантом Питером Доэрти. Так родился проект Blossom of Silence, благодаря которому Лизе дали британскую визу таланта. Она рассказала «Холоду» о том, как получить визу таланта, как она смогла обустроиться в Лондоне — и почему хочет уехать оттуда.

«Давайте что-нибудь снимем»

По первому образованию я искусствовед и куратор, по второму — режиссер и сценарист. Я давно хотела заниматься режиссурой и драматургией, но путь к этому оказался сложным. Кино — это не то, на что ты поступаешь в 17 лет. Для этого нужен жизненный опыт, чтобы было, о чем рассказать. Работать в офисе мне никогда не хотелось, поэтому решила стать искусствоведом. Мне казалось, что если я не могу создавать искусство, то могу его изучать.

Тем не менее мне очень хотелось что-то снимать. Я ходила и говорила всем своим друзьям: «давайте что-нибудь снимем», «давайте что-нибудь снимем». Очень хотела купить хорошую камеру, но денег на нее не было. В итоге моя подруга, которая в тот момент работала спортивной журналисткой, принесла мне из офиса ненужную miniDV-камеру.

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Я сразу захотела сделать что-то похожее на то, что делал в 1960-е годы Энди Уорхол. У него были сборники «13 самых красивых парней» и «13 самых красивых девушек». Мне захотелось сделать свою серию.

Художник Энди Уорхол с 1964 по 1966 год снимал трех-четырехминутные кинопробы на черно-белую камеру. В кадре модели старались двигаться как можно меньше. После съемки режиссер специально замедлял получившиеся видео. Позднее эти работы превратились в фильмы «Скрин-тест», «13 самых красивых парней» и «13 самых красивых девушек».

Я снимала людей, которые казались мне талантливыми и интересными — не обязательно внешне привлекательными. Идея была в том, чтобы раскрыть человека, показать, как он выражает себя, что он сможет и захочет сказать о себе за несколько минут. Так начался проект Blossom of Silence, которым занимаюсь уже 13 лет.

Мне хотелось показать людей без какой-либо обработки, особенно селебрити, которых люди привыкли видеть в клипах, кино и журналах.

Питер Доэрти. Фото: Лиза Минаева

Первым героем стал Питер Доэрти (один из основателей группы The Libertines. — прим. «Холода»). Это было в 2012 году, когда я постоянно ездила в Англию. Там мы делали проект с моей подругой-журналисткой: у нас был канал на ютубе, куда мы выкладывали интервью с местными музыкантами и видеозаписи с их акустических выступлений.

С Питером я была знакома, поэтому просто спросила у него, как он относится к такой идее. Ему понравилось, и он согласился на съемку. Он очень фотогеничен и классно выглядел в кадре, и такое начало моего проекта меня воодушевило, дало толчок снимать дальше.

Никогда не знаешь, как люди будут вести себя в кадре

Я сняла уже более сотни таких портретов. Самым коротким был портрет музыканта Тома Мейгана — он длится всего 40 секунд. Самый длинный — 21 минуту. Никаких ограничений по времени нет, но в среднем портреты бывают от 3 до 5 минут.

Спустя 13 лет работы над проектом я могу сказать, что мне интересна непредсказуемость: ты никогда не знаешь, как люди будут вести себя в кадре.

Бывает, например, какой-то очень артистичный, раскованный человек, но, когда ему не нужно ничего из себя представлять и говорить, он очень сильно зажимается. Случается и наоборот: интровертные и застенчивые люди в тишине раскрываются с неожиданных сторон

Довольно быстро благодаря этому проекту я стала участвовать в выставках. Первая — коллективная — состоялась в 2013 году. Там я представила портрет Питера Доэрти. Вторая выставка — уже персональная — прошла в 2015 году.

Фото: Лиза Минаева

Сейчас я занимаюсь съемками не только бесплатно, но и на коммерческой основе — от 500 фунтов. Цена зависит от многих факторов: нужно ли мне ехать в другой город, происходит ли полное отчуждение прав, или мне можно экспонировать портрет на выставках.

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С публичными людьми я связываюсь либо с помощью общих знакомых, либо через менеджмент. С Валентином Стрыкало (речь о Юрии Каплане, солисте украинской рок-группе « Валентин Стрыкало». — Прим. «Холода») получилось поработать через его менеджера. На съемку Ширли Мэнсон (вокалистка группы Garbage. — Прим. «Холода») я договорилась, когда та давала концерт в Москве: просто написала на указанный на их сайте адрес за два дня до концерта, и мне ответили.

Таланты и дарования

Я всю жизнь хотела переехать в Лондон, но не могла найти способа это сделать. Уже смирившись с тем, что я буду жить в Москве, я узнала про визу талантов.

Мне кажется, что после 2022 года 99% людей из арт-тусовки узнавали про британскую визу талантов от художницы Кати Грановой. Она организовала благотворительную программу для русскоязычных художников, которая называется «Философский пароход». Благодаря Кате информация о визе стала доступна всем, и огромное количество людей (известно о более чем 350 россиянах, беларусах и украинцев, переехавших в рамках этой инициативы к началу 2024 года. — Прим. «Холода») сюда переехало.

Фото: предоставлено Лизой

Подавалась я на визу в Мюнхене в 2022 году, когда была там в арт-резиденции. Тогда было достаточно доказать, что ты действительно являешься человеком творческой профессии. Важно было показать не то, что ты зарабатываешь деньги, а профессиональную реализацию. Например, у фотографов смотрят на творческие съемки, а не на коммерческие.

Подача состоит из двух этапов. Сначала ты показываешь свое творческое портфолио английскому совету по делам искусств. После подтверждения того, что ты проходишь по их критериям, они присваивают тебе один из двух статусов: exceptional talent (исключительный талант. — Прим. «Холода») или exceptional promise (исключительное дарование. — Прим. «Холода»).

Сейчас процесс получения визы усложнился: практически не дают «таланты», только «дарования»

«Исключительный талант» имеет право через три года подаваться на ПМЖ. «Исключительное дарование» — через пять лет. Перед подачей на ПМЖ нужно снова подтверждать, что ты тут работаешь по профессии и зарабатываешь деньги. Уже через год с ПМЖ можно подаваться на гражданство.

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Визу мне дали на три года, по статусу «исключительный талант». Вместе со всеми взносами получить ее стоило около 2500 фунтов.

Я хочу ухать из Лондона

Когда ты переезжаешь, на тебя наваливается много организационных проблем. Например, мне нужно было быстро найти работу. Видеопортреты — это очень нестабильная история, к тому же я сознательно не занималась их продвижением. Поэтому мне пришлось вернуться к преподаванию английского — это мой костыль, который я всегда могу достать, если возникает такая необходимость.

У меня не было финансовой подушки, чтобы переезжать расслабленно. Поэтому мои отношения с городом изначально сопровождались стрессом и преодолением препятствий.

Фото: предоставлено Лизой

Сравнивая Лондон с тем, каким он был 15 лет назад, я могу сказать, что он во многом изменился в худшую сторону. Жить в нем очень дорого. Снять нормальную квартиру в центре города стоит от двух тысяч фунтов. Здесь никто столько не получает, если это не человек, занятый в финансах или IT. Зарплаты максимально не соответствуют ценам, и многие вынуждены всю жизнь снимать комнату.

Я арендую комнату в трехкомнатной квартире в районе рабочего класса далеко от центра. Большая часть зарплаты уходит на съем. Заработок у меня очень нестабильный: он варьируется от прожиточного минимума до средней зарплаты в Лондоне. Это одна из причин, почему мне здесь некомфортно. Город для меня сложный, я его не чувствую, не понимаю.

При этом переезд точно пошел мне на пользу в плане навыков выживания в чужой стране. Я знаю, что могу очень многое. В плане творчества, однако, он на меня никак не повлиял

Я пока не знаю, что буду делать, когда истечет срок визы, но думаю о переезде во Францию. В плане качества жизни, цен, рождения и воспитания детей она кажется мне намного более перспективной.

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